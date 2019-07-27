أتليتكو يسحق ريال مدريد بسباعية في كأس الأبطال

هسبريس - إفي

أمطر أتلتيكو مدريد شباك جاره اللدود ريال مدريد بسباعية مقابل ثلاثة أهداف في الودية التي جمعت بينهما فجر السبت ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية الودية.

وفي هذه المباراة التي أقيمت على ملعب (ميتلايف ستاديوم) بولاية نيوجيرسي الأمريكية، قدم رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني أداء هجوميا بامتياز قاده دييغو كوستا الذي وقع على أربعة أهداف "سوبر هاتريك" من سباعية الروخيبلانكوس.

وبدأ العرض منذ الدقيقة الأولى حين افتتح كوستا نفسه التسجيل في هذا اللقاء، وبعدها بدقائق قليلة جاء الهدف الثاني بتوقيع البرتغالي جواو فيليكس (ق8) ثم الثالث عبر أنخل كوريا (ق19).

واستمرت الأهداف من جانب أتلتيكو دون رد من الريال الذي لم يكن قد استفاق من هذه الثلاثية المبكرة حتى عاد كوستا ليسجل الهدف الرابع والثاني له في المباراة (ق28) ثم الخامس من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة الـ51 من زمن اللقاء، اختتم صاحب الأصول البرازيلية رباعيته مسجلا الهدف السادس لأتلتيكو وذلك قبل عشر دقائق تقريبا من تعرضه للطرد (ق64) إلى جانب لاعب ريال مدريد داني كاربخال بسبب مشاجرة بينهما.

ولم يأت الرد من جانب رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قبل الدقيقة 59 حين تمكن الفريق أخيرا من زيارة شباك الخصم عبر ناتشو فيرنانديز لكن أتلتيكو عزز تقدمه مجددا (ق70) عبر فيكتور ماتشين بيريز "فيتولو".

وفي محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الأمتار الأخيرة من المباراة، سجل الميرينغي هدفه الثاني بتوقيع الفرنسي كريم بنزيمة (ق85) بفضل ركلة جزاء، قبل أن يأتي الهدف الثالث (ق89) عبر خابير هيرنانديز.

وبذلك، انتهى أول ديربي يقام خارج إسبانيا بفوز رجال "التشولو" على جاره المدريدي 7-3.

زيدان: ينقصنا كل شيء

وعقب الهزيمة، قال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، إن الميرينغي "ينقصه كل شيء خاصة التركيز".

وأضاف "في الشوط الأول لم نسيطر مطلقا على المباراة.. ينقصنا كل شيء، خاصة التركيز"، موضحا أن النتيجة "لا تثير قلقه" لكنها "تؤلمه"، مجددا ثقته في الفريق.

وأكد "زيزو" أن ما هو مهم هو الاستعداد للموسم الجديد الذي ينطلق في 17 غشت المقبل.

وأقر مدرب الريال أيضا أيضا بـ"الأداء المتدني" من جانب الجميع بما فيه هو نفسه، قائلا "كلنا ارتكبنا أخطاء في بداية المباراة ويجب أن ننسى هذه المواجهة سريعا".

وأعرب زيدان عن قناعته أيضا بأن اللاعبين سيكونون متحمسين وسيقدموا موسما جيدا.

وتابع: "اليوم لا نستطيع أن نكون مسرورين، لا نستطيع أن نشعر بالسعادة، هذا واضح، لكن ما يتعلق بالأمور الأخرى، أنا مقتنع أنني لدي فريق سوف ينافس بشكل جيد للغاية، الآن علينا أن نعود ونأخذ قسطا من الراحة ونفكر في المباراة المرتقبة في 17 غشت".

وبحسب زيدان، فإن الفريق "بدأ المباراة بشكل سيء للغاية"، وهو شيء لا يمكن في منافسة ذات مستوى عال على هذا النحو أمام فريق مثل "أتلتيكو"، مشيرا إلى أن النتيجة كانت (0-2) لصالح المنافس بعد الدقيقة الثامنة.