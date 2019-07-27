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كُتّاب وآراء
"الوَشْم" و"قَصّات الشّعر" تُبعد لاعبين عن الجيش
يفرض عبد الرحيم طاليب، المدرب الجديد لفريق الجيش الملكي لكرة القدم، نظاما صارما داخل الفريق "العسكري" مند التحاقه للإشراف على العارضة التقنية للفريق في الأول من شهر يوليوز الجاري، رافضا التساهل مع أي لاعب يتجاوز الشروط التي يشترطها لحمل قميص الجيش الملكي.
وكشف مصدر مطلع لـ"هسبورت"، فرض عبد الرحيم طاليب نظام داخلي على العناصر "العسكرية" بشكل صارم منذ اليوم الأول، من ضمنه أشياء تظل بعيدة عن النطاق الرياضي ويمكن إدراجها، حسب المصدر ذاته، في خانة الحرية الشخصية للاعبين، الشيء الذي أغضب كثيرا البعض منهم ففضلوا المغادرة.
وطالب عبد الرحيم طاليب العديد من عناصر الجيش الملكي بتغيير قصة شعرهم وكذا لونه من أجل المواصلة مع الفريق، كما أمر لاعب آخر بإزالة وشم مرسوم على جسده كشرط أساسي لحمل قميص الفريق "العسكري"، وهي المطالب التي تفاجأ بها العديد من اللاعبين ليفضلوا فك ارتباطهم بالجيش.
رفض المدرب الجديد للجيش الملكي التساهل مع عناصر الفريق في هذا الجانب، معتبرا ذلك شرط لا محيد عنه لحمل قميص الفريق الرباطي، قبل المرور للحديث عن الجوانب التقنية والمردود على رقعة التباري.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (45)
انا من أكبر المنتقدين لطريقة حلاقة شباب هذا الجيل، لكن أن يكون ذلك سببا في الخروج من نادي كروي فتلك أكبر نكتة.هل يعلم السيد طالب الموظف بوزارة التربية الوطنية منذ ثمانينيات العقد الماضي انه بذلك قطع رزق عائلات بأكملها؟
شكرا طاليب، ونتمنى من جميع مدربي ومسؤولي الأندية الوطنية الاقتداء بهاته الخطوة.
ميسي مابان عليه الوشم حتى وصل للعالمية و فاز بالكرة الذهبية الثالثة على التوالي....
عبيقا...و زطوطو...وجبوجي........مازال ماوصلوا حتى للجهوي وداخلين للتيران بديك الحالة..هههههه
بالحسانة ديالهم غير كيضرب كرة وحدة بالراس كيولي بحال بلاّرج .
معلم آبا طاليب.....
و ليس يكفي هذا ، حبذا لو كان ميثاقا أخلاقيا رياضيا ملزما للجميع ، حتى تعود البطولة للاحتراف ، بعد أن جرفها سيل الانحراف ...
ليعرف المنافحون عن حرية التصرف في الكيان الفيزيقي / البدن ، أن الشخص النموذج أو البطل بما له من كاريزما ، يجب أن يكون قدوة للأجيال اللاحقة ، و أن يتحرى السوية و النموذجية في المظهر و المخبر ...
الرياضة مدرسة قوامها الخلق الحسن ، و السمت الجميل ، و التنافس الشريف ، و التباري النزيه ...
اللّٰه يعطيك الصحة سي عبد الرحيم طالب .
اتفق مع المدرب..خصوصا وأننا أضبحنا نرى لاعبين هم أقرب لعارضي أزياء منهم لرياضيين من مستوى عال.
رحم الله أيام التيمومي ولغريسي واحسينة...
و هل تنزال السروال و اظهار المؤخرة هي كذلك '' موضة '' و حرية شخصية؟ هل ترضى و تقبل بذلك داخل اسرتك؟
انا بعدا مثل هاته الاصناف من البشر اصحاب الرؤوس الفارغة غير يعطيوني تيساع و يمشي جتى زبط..
هذا الموضوع يذكرني باللاعب الإيطالي zanetti الذي كان داءما أنيقاً ولبقا في الملعب ،حتي قميصه كان داءما يضعه داخل سرواله