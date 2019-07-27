"الوَشْم" و"قَصّات الشّعر" تُبعد لاعبين عن الجيش

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

يفرض عبد الرحيم طاليب، المدرب الجديد لفريق الجيش الملكي لكرة القدم، نظاما صارما داخل الفريق "العسكري" مند التحاقه للإشراف على العارضة التقنية للفريق في الأول من شهر يوليوز الجاري، رافضا التساهل مع أي لاعب يتجاوز الشروط التي يشترطها لحمل قميص الجيش الملكي.

وكشف مصدر مطلع لـ"هسبورت"، فرض عبد الرحيم طاليب نظام داخلي على العناصر "العسكرية" بشكل صارم منذ اليوم الأول، من ضمنه أشياء تظل بعيدة عن النطاق الرياضي ويمكن إدراجها، حسب المصدر ذاته، في خانة الحرية الشخصية للاعبين، الشيء الذي أغضب كثيرا البعض منهم ففضلوا المغادرة.

وطالب عبد الرحيم طاليب العديد من عناصر الجيش الملكي بتغيير قصة شعرهم وكذا لونه من أجل المواصلة مع الفريق، كما أمر لاعب آخر بإزالة وشم مرسوم على جسده كشرط أساسي لحمل قميص الفريق "العسكري"، وهي المطالب التي تفاجأ بها العديد من اللاعبين ليفضلوا فك ارتباطهم بالجيش.

رفض المدرب الجديد للجيش الملكي التساهل مع عناصر الفريق في هذا الجانب، معتبرا ذلك شرط لا محيد عنه لحمل قميص الفريق الرباطي، قبل المرور للحديث عن الجوانب التقنية والمردود على رقعة التباري.

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