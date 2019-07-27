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الرئيسية | رياضة | "الوَشْم" و"قَصّات الشّعر" تُبعد لاعبين عن الجيش

"الوَشْم" و"قَصّات الشّعر" تُبعد لاعبين عن الجيش

"الوَشْم" و"قَصّات الشّعر" تُبعد لاعبين عن الجيش
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
السبت 27 يوليوز 2019 - 14:11

يفرض عبد الرحيم طاليب، المدرب الجديد لفريق الجيش الملكي لكرة القدم، نظاما صارما داخل الفريق "العسكري" مند التحاقه للإشراف على العارضة التقنية للفريق في الأول من شهر يوليوز الجاري، رافضا التساهل مع أي لاعب يتجاوز الشروط التي يشترطها لحمل قميص الجيش الملكي.

وكشف مصدر مطلع لـ"هسبورت"، فرض عبد الرحيم طاليب نظام داخلي على العناصر "العسكرية" بشكل صارم منذ اليوم الأول، من ضمنه أشياء تظل بعيدة عن النطاق الرياضي ويمكن إدراجها، حسب المصدر ذاته، في خانة الحرية الشخصية للاعبين، الشيء الذي أغضب كثيرا البعض منهم ففضلوا المغادرة.

وطالب عبد الرحيم طاليب العديد من عناصر الجيش الملكي بتغيير قصة شعرهم وكذا لونه من أجل المواصلة مع الفريق، كما أمر لاعب آخر بإزالة وشم مرسوم على جسده كشرط أساسي لحمل قميص الفريق "العسكري"، وهي المطالب التي تفاجأ بها العديد من اللاعبين ليفضلوا فك ارتباطهم بالجيش.

رفض المدرب الجديد للجيش الملكي التساهل مع عناصر الفريق في هذا الجانب، معتبرا ذلك شرط لا محيد عنه لحمل قميص الفريق الرباطي، قبل المرور للحديث عن الجوانب التقنية والمردود على رقعة التباري.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (45)

1 - kopiko السبت 27 يوليوز 2019 - 14:25
الله يعطيه الصحة.الرياضة اخلاق و تربية.و هدا فريق عريق ولازم بعض الضوابط لتمثيله
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367
2 - عبد الرحيم السبت 27 يوليوز 2019 - 14:25
يا سلام وااااو هذا هو الحل للتتويج بالألقاب، واو على قرار هههههههههههه
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-54
3 - مغربي السبت 27 يوليوز 2019 - 14:26
أحيي هذا المدرب فالحريات الشخصية لها حدود
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316
4 - ashraf السبت 27 يوليوز 2019 - 14:27
أنا شخصيا مع هذا النضام .. و مؤيدا لهذا المدرب ... إذا ما ام وضع هذا القرار للتصويت...
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265
5 - نصراوي السبت 27 يوليوز 2019 - 14:28
هاد الحرية الشخصية هي لي خلات المنتخب ممطفروش من الثمانينات.افرحوك مرة وينكدوها عليك 100 مرة
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215
6 - أنس من الرباط السبت 27 يوليوز 2019 - 14:30
في هاته الحالة ميسي لا مكان له مع طالب.
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-270
7 - بدر الوزاني السبت 27 يوليوز 2019 - 14:32
تحية خالصة لهذا المدرب القدير الخلق فحقيقة الرياضة أخلاق وسلوك والرياضي يجب أن يكون مثالا يحتدى به
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176
8 - عبدو ألمانيا السبت 27 يوليوز 2019 - 14:34
غريب أمرك يا طاليب. الشيئ الوحيد الذي يجب تقييمه بالنسبة للاعبين هو الإنضباط و المردودية الكروية. ما بقوم به طالب هو أكبر دليل على أن الجمعية الرياضية للجيش الملكي لا تزال تابعة للمؤسسة العسكرية و بذلك يجب على الفيفا مراجعة هذا الموضوع.
انا من أكبر المنتقدين لطريقة حلاقة شباب هذا الجيل، لكن أن يكون ذلك سببا في الخروج من نادي كروي فتلك أكبر نكتة.هل يعلم السيد طالب الموظف بوزارة التربية الوطنية منذ ثمانينيات العقد الماضي انه بذلك قطع رزق عائلات بأكملها؟
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-188
9 - سعيد السبت 27 يوليوز 2019 - 14:35
هؤولاء الاعبين لا علاقة لهم بالتعسكير فعلى المؤسسة العسكرية أن تبحث عن لا عبين عسكريين حقيقيين داخل المدارس العسكرية ومراكز التدريب العسكرية وفي الثكنات العسكرية مثل ايام زمان ايام التيمومي ولغريسي وحسينة ولمريس ولائحة طويلة هناك سنقول فعلا الفريق عسكري أما الآن لا يوجد لفريق عسكري بالمغرب
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75
10 - عسكر ولا زمر السبت 27 يوليوز 2019 - 14:37
التجنيد الإجباري يبدا من الفريق ، برافو طاليب.
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112
11 - امينة السبت 27 يوليوز 2019 - 14:37
تحية خالصة للمدرب عبد الرحيم طالب،ارجو ان يحدو كل مسؤول على خطاه في كل المجالات بما فيها التعليم و التكوين المهني و جميع الأندية الرياضية المغربية،انما الاخلاق امم ما بقيت،فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا،
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93
12 - امينة السبت 27 يوليوز 2019 - 14:37
تحية خالصة للمدرب عبد الرحيم طالب،ارجو ان يحدو كل مسؤول على خطاه في كل المجالات بما فيها التعليم و التكوين المهني و جميع الأندية الرياضية المغربية،انما الاخلاق امم ما بقيت،فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا،
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48
13 - السعيدي السبت 27 يوليوز 2019 - 14:38
مرحبا بصرامة طاليب، ما ينقص الفريق الزعيم هو الانضباط، لأن الاوشام وقصاة الشعر الغريبة هي علامات ليس لها علاقة بفريق الجيش الملكي بل هي علامات التشرميل التي تنعكس بالسلب على تربية أبناءنا.
شكرا طاليب، ونتمنى من جميع مدربي ومسؤولي الأندية الوطنية الاقتداء بهاته الخطوة.
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72
14 - عباللطيف السبت 27 يوليوز 2019 - 14:39
الله اعطيه الصحة. مبادرة شجاعة ،اتمنى لو ان جميع الاطر سواء الرياضية او التعليمية تنهج مثله للحيلولة دون تفشي ظاهرة تقليد الاعمى
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60
15 - مواطن من الزمن الجميل السبت 27 يوليوز 2019 - 14:41
الله يعيك الصحة سي عبد ااحيم الرياضي قدوة للشباب و انما الامم الاخلاق ما بقيت / فان هم دهبت اخلاقهم دهبوا ( احمد شوقي*
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52
16 - المصطفى السبت 27 يوليوز 2019 - 14:43
الله يعطيك الصحةاسي عبد الرحيم،فأنت مربي قبل أن تكون مدربا،شكرا والله يحفظك
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56
17 - مغربي قح السبت 27 يوليوز 2019 - 14:46
أظن أنه حان الوقت لإدماج فريق الجيش الملكي لكرة القدم مع الفتح الرباطي أو خلق فريق بإسم جديد. فإسم الجيش الملكي يمثل كل المغاربة و من الأفضل أن يبقى فوق كل اعتبارات أو حسابات أخرى.
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-33
18 - كان هنا..$ السبت 27 يوليوز 2019 - 14:47
المعلق رقم 6
ميسي مابان عليه الوشم حتى وصل للعالمية و فاز بالكرة الذهبية الثالثة على التوالي....
عبيقا...و زطوطو...وجبوجي........مازال ماوصلوا حتى للجهوي وداخلين للتيران بديك الحالة..هههههه
بالحسانة ديالهم غير كيضرب كرة وحدة بالراس كيولي بحال بلاّرج .
معلم آبا طاليب.....
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41
19 - محمد السبت 27 يوليوز 2019 - 14:47
الله اعطيك اخويا الصحة، قرارات في محلها.
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34
20 - Mohamef السبت 27 يوليوز 2019 - 14:48
أخي هذا المدرب فالرياض أخلاق ونادي الجيش الملكي مدرسة يحتذى بها وأتمنى لجميع الفرق المغربية أن تحدوا وتحزم الأمور مع لاعبيها مثل ما فعل مدرب الجيش الملكي اللع اعطيه الصحة وإن شاء الله سيثمر هذا المجهود.
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27
21 - محمد تاج الدين السبت 27 يوليوز 2019 - 14:49
حسنا فعل المدرب ، و يا ليت كان هذا شأن فرق البطولة الاحترافية جميعا ، بعد أن طما الخطب حتى اختلط اللاعبون بالراقصات و ... على البساط الأخضر ...
و ليس يكفي هذا ، حبذا لو كان ميثاقا أخلاقيا رياضيا ملزما للجميع ، حتى تعود البطولة للاحتراف ، بعد أن جرفها سيل الانحراف ...
ليعرف المنافحون عن حرية التصرف في الكيان الفيزيقي / البدن ، أن الشخص النموذج أو البطل بما له من كاريزما ، يجب أن يكون قدوة للأجيال اللاحقة ، و أن يتحرى السوية و النموذجية في المظهر و المخبر ...
الرياضة مدرسة قوامها الخلق الحسن ، و السمت الجميل ، و التنافس الشريف ، و التباري النزيه ...
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20
22 - hamid السبت 27 يوليوز 2019 - 14:51
الى رقم 6 عليهم بمزيد من التداريب واذا وصلوا الى مستوى ميسي فسيلعبون بعيدا عن الجيش وعن طاليب
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12
23 - عنتر السبت 27 يوليوز 2019 - 14:52
متفق معه. اولا الوشم حرام و القزع ايضا. لا نستطيع اليوم التفريق بين الرجل و الانثى من مظاهرهم الخارجية.
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17
24 - الغيور على المبادئ السبت 27 يوليوز 2019 - 14:53
تحياتي لك من القلب الخالص وياريت كل مدب يشرف على تدريب فريقه او رئيس اي ورشة يحدو حدوك الله يكثر من امثالك هككذا سنصلح ابناء الغد
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18
25 - علي مازا السبت 27 يوليوز 2019 - 14:55
هذا النظام يجب ان يطبق من طرف الجامعة على كل الفرق ، وحتى داخل الفريق الوطني لان اللاعبين الرياضيين وخاصة في كرة القدم قدوة الاطفال والشباب ، وهذه الاوشام ليست من عاداتنا وتقاليدنا بهذا الشكل على الاقل... للذي يذكر ميسي مثلا فهذا عادي في ثقافة بلاده ..
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21
26 - أبو أمال السبت 27 يوليوز 2019 - 14:56
هذا ما يجب أن يكون في كل الفرق .
اللّٰه يعطيك الصحة سي عبد الرحيم طالب .
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23
27 - aziz السبت 27 يوليوز 2019 - 14:56
تحية للجميع ما قام به المدرب طاليب يدخل في نطاق إختصاصاته لأجل حماية اللاعبين وتأطيرهم ومواكبتهم تقنيا ،نفسيا وأخلاقيا على الأقل في بداية مشوارهم لحمايتهم من انزلاقات قد تنهي مسيرتهم و تطفئ مواهبهم مبكرا ولنا أمثلة كثيرة على ذلك.أما الحديث عن الحرية الشخصية فأقول لكل شيء حدود والشباب في حاجة إلى النصح قبل السقوط في شرك الإنحرافات بكل أشكالها: مخدرات سهر قمار مجون....
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18
28 - عبدو من المغربه السبت 27 يوليوز 2019 - 14:59
الله هو الرزاق آالسي عبدو من ألمانيا والسي طاليب ماقطع رزق تاواحد وهاداك الفشوش العريان باراكا منو واللي بغا ينضبط مرحبا واللي بغا يتفشش الما والكراطة باي باي باي باي وياريت يتعمم هاد النظام على التعليم ياريت
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19
29 - محمد شيبا السبت 27 يوليوز 2019 - 14:59
والله يجب ان تكون التربية من الرياضة فاصبحنا نرى اكفال صغار يقلدون من يكون هو مثلهم الشخصي ومع الاسف يمثلونه في اكفس الاشياء.انا اتفق مع مدرب الجيش الملكي ويجب ان يبقى فريق الجيش قدة للاخلاق كما كان من زمان .
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16
30 - عبدية السبت 27 يوليوز 2019 - 15:00
ها المعقول .جاي بالتشويكة و الصباغة و باغي تكون منو الفايدة ههههه
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19
31 - كمال السبت 27 يوليوز 2019 - 15:01
إلى الله عبدو من ألمانيا...هل تعلم أن الرزق على الله...
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10
32 - سعيد السبت 27 يوليوز 2019 - 15:01
في السابق، كان فريق الجيش الملكي مكونا من لاعبين عسكريين..اليوم تغيرت الأمور، لكن هناك حدا أدنى من الأشياء التي ينبغي الالتزام بها لحمل قميص فريق اسمه الجيش الملكي، أي فريق مرتبط بالمؤسسة العسكرية وما تفرضه من انضباط.
اتفق مع المدرب..خصوصا وأننا أضبحنا نرى لاعبين هم أقرب لعارضي أزياء منهم لرياضيين من مستوى عال.
رحم الله أيام التيمومي ولغريسي واحسينة...
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15
33 - Said السبت 27 يوليوز 2019 - 15:03
Je tiens à saluer ce courageux monsieur qui a oser faire face à ces pratiques sauvages de coiffure et de tatouage .dans notre pays le joueurs est un exemple que beaucoup de jeunes imitent alors il faut qu il donne le bon exemple au lieu d être comme un mafieux de l amérique latine .
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14
34 - مواطن مغربي السبت 27 يوليوز 2019 - 15:04
ليت جميع المدربين في البطولة يقتدون به.. وأي لاعب يرفض ذلك فالمزبلة الرياضية أولى به..هذا النهج الخلقي كان على الجامعة أن تكون هي السباقة إليه
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12
35 - Maghribi السبت 27 يوليوز 2019 - 15:08
Bravo bravo tallib tres bien
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10
36 - غيور السبت 27 يوليوز 2019 - 15:11
اودي غ كون سبع و كولني. راه لعابة كبار عالميين واشمين جسمهم كله ومع ذلك اخلاقهم عالية و رياضيين متالقين. لا علاقة بين الوشم والمظاهر والحرية الشخصية بالاخلاق ولا بالمهارة
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-19
37 - Tatoo السبت 27 يوليوز 2019 - 15:15
أنا لست مندهشًا حقًا للتعليق هنا ، لأنكم جميعًا ما زلتم تعيشون في السبعينيات مع أيديولوجية السلطات. العالم يتحرك إلى أبعد من ذلك وأخشى أن يتم إهمالك جميعًا. أستطيع أن أخبرك هنا بمكان إقامتي ، ولدينا كبار العلماء (مثال: ماثيو جراهام جورج ثاديوس تايلور) مع الوشم ، ولهم تأثير في العالم أكثر منكم جميعًا هنا فقط لمناقشة الأشياء الشخصية ، إذا كان اللاعب جيدًا بصرف النظر عما إذا كان لديه الوشم أو قص الشعر المختلفة. لن يرى هذا النادي لكرة القدم ضوءًا آخر لأن العقيدة متخلفة ومؤرخة
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-27
38 - aziz aziz السبت 27 يوليوز 2019 - 15:32
تحية خالصة للاخ الفاضل.....المرجو من جميع المؤسسات اتخاد نفس التدابير لإصلاح ما افسدته الاسر . الآباء و الأمهات بعيدين كل البعد عن تربية الأبناء.عار علينا كمجتظع عربي مسلم أن نتخلى عن رجولتنا و قيمنا.
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13
39 - هل ترضى بذلك؟ السبت 27 يوليوز 2019 - 15:41
لا تقولو حرية شخصية و الا هل ترضى ذلك المظهر الغريب و المقزز لابنك أو اختك...؟
و هل تنزال السروال و اظهار المؤخرة هي كذلك '' موضة '' و حرية شخصية؟ هل ترضى و تقبل بذلك داخل اسرتك؟
انا بعدا مثل هاته الاصناف من البشر اصحاب الرؤوس الفارغة غير يعطيوني تيساع و يمشي جتى زبط..
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18
40 - Ibra السبت 27 يوليوز 2019 - 16:15
على المدرب التركيز الجاهزية والانضباط ،أولا كرة القدم تلعب على المستطيل الأخضر بالأرجل وليس بالوشم او الشعر او الحذاء الجديد ،ثانيا فالاعب حر في جسمه وفي تصرفاته مادام لا يتعدى الحدود .فهل يجوز ألاعب باللحية ؟
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-1
41 - BAD السبت 27 يوليوز 2019 - 16:19
هذا هو المعقول الانضباط لابد منه في فريق الجيش الملكي حتى نتمكنً من إرجاع ولو شئ قليل من أيام كليرو و أبا ميلان ،عبدالقادر الله يرحمهم و مولاي عبدالله و حمدي ،مصطفى،و تنيوني ؤمزدي بداوي لمربي تبمومي دحان حسينة لم يكن أي واحد منهم يضع وشم و حلاقة الرأس موضوعية و لهذا فلكي تحمل قميص الكبار يجب عليك الانضباط أولا BRAVO TALIB
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1
42 - فوطو كوبي السبت 27 يوليوز 2019 - 16:21
له الحق في ذلك، لكن الفكرة مفروضة عليه وعلى اللاعبين من أصحاب القرار بالفريق العسكري
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1
43 - مغربي السبت 27 يوليوز 2019 - 16:25
فريق الجيش الملكي يمثل المؤسسة العسكرية يجب على اللاعبين الانضباط وتشريف هذا النادي العريق.تحياتي لسي طالب.قرر حكيم
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1
44 - احتراماتي السبت 27 يوليوز 2019 - 16:33
(الفريق العسكري )اسم له دلالة....وفريق له تاريخ ...انا مع قرار المدرب..لأن أي لاعب يحمل قميص الفريق.العسكري..يجب عليه ان ينضبط بقواعد الجندية...لا وشم ولا حلاقة مميزة....تحية لقدماء الفريق بدون إستتناء
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1
45 - HASSAN السبت 27 يوليوز 2019 - 16:42
السيد طاليب معروف عنه اخلاقه العالية وجديته في عمله وتعاملاته.
هذا الموضوع يذكرني باللاعب الإيطالي zanetti الذي كان داءما أنيقاً ولبقا في الملعب ،حتي قميصه كان داءما يضعه داخل سرواله
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