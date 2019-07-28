فرق فرنسية تلتحق بالراغبين في نيل خدمات زياش‬

أوعنا بلعيد

ربطت تقارير إعلامية فرنسية مستقبل الدولي المغربي حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام الهولندي، بإمكانية الخروج من ناديه الحالي لخوض تجربة احترافية جديدة في الدوري الفرنسي الممتاز.

وحسب مصادر فرنسية، من بينها موقع "FOOT 01"، أصبح حكيم زياش ضمن اهتمامات فريق أولمبيك ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إذ يرغب الطاقم التقني للنادي في ضمه لتقوية الصفوف الموسم المقبل.

وأضافت المصادر نفسها بأن إدارة ليون وضعت صانع ألعاب "أسود الأطلس" على قائمة اهتماماتها في "الميركاتو" الحالي، على الرغم من أنه لا يعتبر أولوية الفريق الفرنسي بسبب الحياة الخاصة لـ"المايسترو المغربي" وتصرفاته خارج الملعب، والتي قد تؤثر على إمكانية انتقاله إلى ليون في فترة الانتقالات الحالية.

وربطت تقارير إعلامية مستقبل اللاعب زياش بالعديد من الأندية؛ لكن لم يتم حسم مستقبله إلى الآن وهو المرتبط بعقد يمتد إلى غاية صيف 2021 مع "العملاق الهولندي"، ولا يستبعد أن يستمر الموسم المقبل مع فريقه الحالي.