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كُتّاب وآراء
حرمان أحداد من مرافقة الرجاء في عصبة الأبطال
سيحرم الطاقم التقني لفريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، من خدمات الوافد الجديد حميد أحداد، خلال المباراة التي ستجمع النسور الخضر ببريكاما يونايتد، برسم الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، بسبب تأخر تسجيله في اللائحة الإفريقية لممثل الكرة المغربية.
ولن يكون بمقدور كارتيرون الاعتماد على خدمات أحداد أمام بريكاما يونايتد، برسم الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، إذ تقضي لوائح الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "كاف" بحرمان اللاعبين الذي يتم تقييدهم بعد 21 يوليوز الجاري من خوض منافسات الدور التمهيدي.
وحسم مسؤولو النسور الخضر صفقة أحداد هذا الأسبوع، قادما من فريق الزمالك المصري على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم الحالي، مع إلزامية شراء عقده في يونيو من السنة المقبلة بعد منافسة شرسة مع الغريم التقليدي الوداد الرياضي.
وسيباشر المكتب المسير للرجاء، الأسبوع المقبل، إجراءات تقييد الوافد الجديد بالقائمة الإفريقية المختارة من طرف المدرب الفرنسي، بعد التوصل ببطاقة اللاعب الدولية من الاتحاد المصري لكرة القدم.
وكان الجهاز الوصي على تدبير شؤون كرة القدم الإفريقية قد حدد ثلاث فترات لتسجيل اللاعبين، الأولى من فاتح إلى 30 يونيو الماضي، والثانية من فاتح يوليوز إلى غاية الـ20 منه مع غرامة مالية قدرها 250 دولارا عن كل لاعب.
وحدد "الكاف" الفترة الثالثة من 21 يوليوز إلى 31 منه مع غرامة مالية قدرها 500 دولار عن كل لاعب، مع حرمان اللاعبين الذين يتم تقييدهم بعد 21 يوليوز من خوض منافسات الدور التمهيدي؛ وهو ما ينطبق على الوافد الجديد للنسور الخضر.