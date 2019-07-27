حمد الله يسجل هدفين ضدّ "إشتوريل برايا" البرتغالي‬

أوعنا بلعيد

عاد الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودي لكرة القدم، إلى هز شباك المنافسين، سواء خلال المباريات الرسمية أو الودية، بعدما قاد ناديه إلى تحقيق التعادل أمام إشتوريل برايا البرتغالي، في مباراة ودية على هامش استعدادات الفريق السعودي للموسم المقبل.

وانتهت المباراة، التي جمعت اشتوريل برايا البرتغالي والنصر السعودي، بالتعادل الإيجابي 2-2 بعدما تقمّص المهاجم المغربي دور البطل وسجل هدفي فريقه، الأول في الدقيقة الـ43 بطريقة فنية، ثم أضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الـ53.

وعلى الرغم من تأخره في الالتحاق بمعسكر ناديه بالبرتغال، فقد تألق حمد الله خلال أول مباراة ودية يخوضها رفقة ناديه تأهبا للموسم المقبل وظل وفيا لنجاعته التهديفية والتسجيل في شباك المنافسين، على أن يقود خط هجوم ناديه في باقي المباريات المقبلة؛ أبرزها أمام فريق الوحدة الإماراتي بمسابقة دوري أبطال أسيا.

وفي مقابل ذلك، نجحت إدارة النصر السعودي في تجديد عقد مهاجمها حمد الله، وحمايته من الإغراءات التي توصل بها من قبل الأندية التي كانت تتربص بخدماته وتريد ضمه خلال المركاتو الصيفي الحالي.

وحسم حمد الله الجدل الدائر حول مستقبله وجدّد عقده لثلاثة مواسم رياضية رفقة النصر السعودي، بعدما رشحته عدة تقارير للخروج لخوض تجربة احترافية جديدة بالدوري الإيطالي أو بالدوري الخليجي.

يشار إلى أن عبد الرزاق حمد الله تمكن من تسجيل 49 هدفا بقميص النصر الموسم المنصرم في مختلف المسابقات التي شارك فيها، وتنتظر منه جماهير الفريق أن يقدم نفس الأداء خلال الموسم الحالي وأن يقود المجموعة مجددا نحو تحقيق لقب الدوري المحلي والأسيوي بدوري الأبطال.