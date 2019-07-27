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الرئيسية | رياضة | القرعة الكاملة لكأس محمد السادس للأندية الأبطال

القرعة الكاملة لكأس محمد السادس للأندية الأبطال

القرعة الكاملة لكأس محمد السادس للأندية الأبطال
هسبورت ـ سعيد إبراهيم الحاج*
السبت 27 يوليوز 2019 - 20:10

أجريت قرعة الدور الـ32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، اليوم السبت، وكانت رحيمة بفريقي الرجاء والوداد؛ فيما قد يلتقي اتحاد طنجة وأولمبيك أسفي بينهما في حالة تجاوز "فريق البوغاز" الدور الإقصائي.

وسيتنافس فريق اتحاد طنجة على بطاقة التأهل في الدور الإقصائي في المجموعة الأولى؛ مع نوادي "الزرواء العراقي" و"الرفاع البحريني" وأيضا بطل الدوري الصومالي، ليواجه المتأهل من هذه المجموعة فريق أولمبيك أسفي.

ويفتتح الرجاء الرياضي مساره في البطولة باستضافة فريق "هلال القدس" الفلسطيني على أرضية ملعب كرة القدم بالمركب الرياضي محمد الخامس، في الدار البيضاء، على أن تجرى مباراة الإياب بميدان الفريق الفلسطيني.

ويرحل فريق الوداد الرياضي البيضاوي في أولى مبارياته ضمن البطولة لمنازلة "المريخ السوداني"، على أن يحتضن المركب الرياضي محمد الخامس مباراة الإياب في مدينة الدار البيضاء.

جدير بالذكر أن المجموعة الثانية من الدور الإقصائي تضم أندية البنزرتي التونسي وبطل جيبوتي وشبيبة ساورة الجزائري وبطل جزر القمر.

نتائج القرعة كاملة:

المريخ السوداني - الوداد البيضاوي

الرجاء البيضاوي - هلال القدس الفلسطيني

أولمبيك أسفي - المتأهل من المجموعة الأولى

القوة الجوية العراقي - السالمية الكويتي

شباب الأردن - النجم الساحلي التونسي

الجيش السوري- نواذيبو الموريتاني

الإسماعيلي المصري - أهلي بنغازي الليبي

النصر العماني - الجزيرة الإماراتي

الوصل الإماراتي - الهلال السوداني

العربي الكويتي - الاتحاد السكندري المصري

النجمة اللبناني - الترجي التونسي

مولودية الجزائر - ظفار العماني

الكويت الكويتي- الشرطة العراقي

المتأهل من المجموعة الثانية - الشباب السعودي

شباب قسطنينة الجزائري - المحرق البحريني

العهد اللبناني - اتحاد جدة

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - ملاحظ مغربي السبت 27 يوليوز 2019 - 20:16
بطولة بدون أي معنى أو نكهة.
ضياع الوقت والجهد و المال هي الحصيلة النهائية.
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51
2 - mohamed lord السبت 27 يوليوز 2019 - 20:18
يبدو ان هناك منافسات قوية و غير قوية و انا اؤيد الرجاء باللقب
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-17
3 - omar السبت 27 يوليوز 2019 - 20:19
كأس العنصرية لماذا الفريق الأول والتاني والرابع والخامس أين الفريق التالت
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16
4 - إبن عين الخيل السبت 27 يوليوز 2019 - 20:44
البعض يقلل من هذه البطولة. فالقيمة المالية للبطولة في السنة الماضية فاقت قيمة دوري أبطال أفريقيا
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6
5 - امازيغ سوسي السبت 27 يوليوز 2019 - 20:44
سبحان الله هكدا لم يعد احد يتحدث عن كارثة مصر ولا الملايير التي صرفت هباءا منثورا ولا عن محاسبة المسؤولين ولا عن طريقة استقالة رونار . بعد ان شغلونا بلعبة كاس افريقيا لمدة وكانوا يعقدون عليها امالا كبيرة لالهاءنا اكثر هاهي لعبة الكاس العربية وبعدها ستاتي البطولة وكاس العرش ولا حول ولا قوة الا بالله . بالله عليكم تصوروا لو استثمرت ملايير الملايير التي انفقت على كرة القدم على مصالح اجتماعية ؟ ملاحظة واحدة فقط ادا ضربنا اجرة رونار وفريقه التي تناهز 200 مليون على ثلاث سنوات كم سيكون المبلغ ؟ دون الحديت عن الامتيازات والبريمات والسفريات ثم ياتي العثماني ليقول لنا المغرب لا ثروات له باستثناء شيء قليل من الفوسفاط .
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8
6 - Said السبت 27 يوليوز 2019 - 21:21
بطولة تافهة بكل للكلمة من معنى.
نريد تعاون جدي في التعليم و الصحة و الشغل....
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7
7 - تمغربيت السبت 27 يوليوز 2019 - 21:47
تابعت نتائج القرعة على قناة رياضية جزائرية شهيرة.لكن اللافت هو تسميتهم البطولة فقط ببطولة العرب للأندية ولم يضيفوا بطولة محمد السادس. نفس القناة كان تسمي النسخة الماضية بالتسمية التي منحها لها الاتحاد العربي الا وهي كأس زايد للأندية. لكم أن تستنتجوا يا مستنتجون.لم يرق للبعض مكانة بلادنا بقيادة جلالة الملك. الله غالب
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-4
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