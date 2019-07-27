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كُتّاب وآراء
القرعة الكاملة لكأس محمد السادس للأندية الأبطال
أجريت قرعة الدور الـ32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، اليوم السبت، وكانت رحيمة بفريقي الرجاء والوداد؛ فيما قد يلتقي اتحاد طنجة وأولمبيك أسفي بينهما في حالة تجاوز "فريق البوغاز" الدور الإقصائي.
وسيتنافس فريق اتحاد طنجة على بطاقة التأهل في الدور الإقصائي في المجموعة الأولى؛ مع نوادي "الزرواء العراقي" و"الرفاع البحريني" وأيضا بطل الدوري الصومالي، ليواجه المتأهل من هذه المجموعة فريق أولمبيك أسفي.
ويفتتح الرجاء الرياضي مساره في البطولة باستضافة فريق "هلال القدس" الفلسطيني على أرضية ملعب كرة القدم بالمركب الرياضي محمد الخامس، في الدار البيضاء، على أن تجرى مباراة الإياب بميدان الفريق الفلسطيني.
ويرحل فريق الوداد الرياضي البيضاوي في أولى مبارياته ضمن البطولة لمنازلة "المريخ السوداني"، على أن يحتضن المركب الرياضي محمد الخامس مباراة الإياب في مدينة الدار البيضاء.
جدير بالذكر أن المجموعة الثانية من الدور الإقصائي تضم أندية البنزرتي التونسي وبطل جيبوتي وشبيبة ساورة الجزائري وبطل جزر القمر.
نتائج القرعة كاملة:
المريخ السوداني - الوداد البيضاوي
الرجاء البيضاوي - هلال القدس الفلسطيني
أولمبيك أسفي - المتأهل من المجموعة الأولى
القوة الجوية العراقي - السالمية الكويتي
شباب الأردن - النجم الساحلي التونسي
الجيش السوري- نواذيبو الموريتاني
الإسماعيلي المصري - أهلي بنغازي الليبي
النصر العماني - الجزيرة الإماراتي
الوصل الإماراتي - الهلال السوداني
العربي الكويتي - الاتحاد السكندري المصري
النجمة اللبناني - الترجي التونسي
مولودية الجزائر - ظفار العماني
الكويت الكويتي- الشرطة العراقي
المتأهل من المجموعة الثانية - الشباب السعودي
شباب قسطنينة الجزائري - المحرق البحريني
العهد اللبناني - اتحاد جدة
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
ضياع الوقت والجهد و المال هي الحصيلة النهائية.
نريد تعاون جدي في التعليم و الصحة و الشغل....