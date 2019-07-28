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الرئيسية | رياضة | الفرنسي هيرفي رونار يتولى تدريب المنتخب السعودي

الفرنسي هيرفي رونار يتولى تدريب المنتخب السعودي

الفرنسي هيرفي رونار يتولى تدريب المنتخب السعودي
هسبريس - و.م .ع
الأحد 28 يوليوز 2019 - 12:42

تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميا مع المدرب الفرنسي هيرفي رونار، أمس السبت، ليتولى تدريب المنتخب السعودي لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، خلفا للمدرب الأرجنتيني خوان بيتزي.

وأفادت صحيفة (الرياضية) السعودية، اليوم الأحد، بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم أتم تعاقده رسميا مع رونار لتولي الأخير مسؤولية تدريب المنتخب الأول، في عقد يمتد لسنتين ونصف.

ولم يسبق لرونار (50 عاما) الإشراف على تدريب أي منتخب في قارة آسيا.

وسيكون المنتخب السعودي، الخامس الذي يتولى رونار مسؤولية قيادته، وذلك بعد توليه تدريب منتخبات المغرب، وزامبيا – على مرتين - وأنغولا وكوت ديفوار.

وحقق رونار لقب أمم إفريقيا مرتين، مرة مع زامبيا عام 2012 ومرة مع كوت ديفوار عام 2015.

وكانت آخر تجاربه التدريبية مع المنتخب المغربي وخرج معه من دور ثمن بطولة أمم إفريقيا (مصر 2019).

ويستعد المنتخب السعودي للمرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات فلسطين واليمن وأوزبكستان وسنغافورة، وتنطلق المباريات في شهر شتنبر المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - abdou الأحد 28 يوليوز 2019 - 12:49
صدق من قال فلوس لبان كيديهم زعطوط ...انهم العرب
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79
2 - محمد أمين الأحد 28 يوليوز 2019 - 12:50
مدرب كبير صراحة و لكن يحب الأموال أكثر من مهنته هو لم ينجح مع منتخب عالمي كالمنتخب المغربي إذا كيف سينجح مع لمنتخب سعودي الضعيف
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-51
3 - rachida الأحد 28 يوليوز 2019 - 12:53
واخيرا بانت اللعبة رونار كان مخطط يروح للسعودية لهذا تعمد ان يظمر المنتخب الوطني ضعيف مع البنين لان هذا ما سيجعل المغاربة يغضبون منه فيفسخ العقد مع الجامعة الملكية المغربية ويذهب ليحضن الريال السعودي.
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93
4 - lasssssssssssssss الأحد 28 يوليوز 2019 - 12:56
هههههههههه
ماشاء الله على سي رونار انت لي جات معاك
هادي كانتي دارب ليها لحساب
مقدكش لفوسفاط بخيتي البترول
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74
5 - مغربي قح الأحد 28 يوليوز 2019 - 12:56
وهل هؤلاء اشقاء من شغلوا بال مدرب المنتخب باموالهم وهو مازال متعاقد،كل
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34
6 - مغربي حر الأحد 28 يوليوز 2019 - 12:58
ها وجهي الا طفرتيه، كذبت على راسك و صدقتي كذوبك، راك ما مدرب ما والو، لقيتي ترسنة من الاعبين المحترفين باش حققتي النتائج الايجابية مع المنتخبات الافريقية و فشل المنخب الوطني المغربي في كأس افريقيا يرجع لهدا الثعلب الماكر هو من يتحمل مسؤوليته، عوض التفرغ للعمل مع المنتخب المغربي، ااسيد مشا يضبر على راسو في السعودية
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54
7 - Khalid الأحد 28 يوليوز 2019 - 12:59
أمر عادي جدا هو فرنسي الجنسية و الأصل لا يهمه سوى المال .... الوطنية فقط للفقراء و المزاليط أما الأغنياء كيفما كانو فأوطانهم البنوك ...
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60
8 - amine الأحد 28 يوليوز 2019 - 13:00
Mr ronard a déjà commencer la procèdure de la demande de la nationalité saoudian pour : Boutayeb Bouhdouz et FAjr afin de réussir sa mission a l'arabie saoudite
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7
9 - omar us الأحد 28 يوليوز 2019 - 13:01
هادوك بعدا شبعانين بيترودولار حتى الى ضربتي مع رأسك ماشي مشكل. المصيبة هي خمسة دلمليار ديال الدراوش لي مشات و ديتي هباءا منتورا. الله يأخذ الحق في لي يفقر هذا الشعب المقهور
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12
10 - إن كنت ناسي أفكرك الأحد 28 يوليوز 2019 - 13:02
ذهب لحفر قبره بنفسه,فمنتخب السعودية لا وجود له في خريطة الكرة منذ عام 96,ومنذ ذلك الوقت لم يعمر فيه المدرب الذي يعامل كخادم اكثر من عام,
اذا كان يشتكي من تهاون اللاعبين و عدم التزامهم,فهناك سوف يجد الكسل و الفوضى على اصولها كما انزلت
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10
11 - هشام الأحد 28 يوليوز 2019 - 13:05
مدرب تابع الماديات رآه باين من الاشهارات في المغرب حتى قاليهم المغرب دولة أوروبية تقع في أفريقيا
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9
12 - خالد الأحد 28 يوليوز 2019 - 13:07
سلام الله عليكم.
انسيتم انه ثعلب؟؟؟
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6
13 - عبده/ الرباط الأحد 28 يوليوز 2019 - 13:07
ما فاز به المغرب من القاب مع رونار ستفوز به السعودية بفريق ضعيف في التصنيف العالمي..عندما يصل المرء للقمة من هناك يبتدىء النزول.. الى الهاوية
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6
14 - احمد الأحد 28 يوليوز 2019 - 13:08
باينة للعميان، واش السيد من بعد. روسيا تفق مع السعوديين، علاش الاحمدي، داكوستا، بحدوز ،، المرابط ودابت سايس، بلهندة كلهم مشاو قبل منو للسعودية راه كانو غادين يدوزو كلهم من روسيا للسعودية بالمدرب ديالهم وحتى بوطيب غادي يتابعهم
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8
15 - الطيور على أشكالها تقع... الأحد 28 يوليوز 2019 - 13:08
بالماء و الشطابة حتى القاع البحر؛ التحاق رونار و طاقمه بالمنتخب السعودي كان منتظرا من خلال أداءه التقني الباهت في المدة الأخيرة خلال تدريبه لمنتخبنا الوطنى و سلسلة هزائمه المتتالية و معاكسة و عدم تلبيته مطالب الجمهور الكروي و الرياضي المغربي العريض و المتتبعين والمغاربة لإدماج بعض المهاجمين المتميزين بالبطولة الوطنية؛ في نفس الوقت كان يجري مفاوضات سرية مع دمدومات السواعدة الذين نجحوا في إغراءه بالمال الخليجي المشبوه مما يعد تشويشا على المنتخب المغربي الذي كان يجري مبارياته الاقصائية في كان المحروسة يستحق عليه المتابعة القضائية و المطالبة بتعويض المنتخب الوطني ماديا و أدبيا ...
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4
16 - محمد الأحد 28 يوليوز 2019 - 13:09
اكبر غر ساذج في هذه اللعبة هو فوزي القجع. رئيس الجامعة ..كنت احسبه اذكى من هذا...الكل كان يعلم ام رونار يفاوض المنتخب السعودي ..وهذا الاخير كان يريده بأي ثمن..كانت الفرصة مواتية لاستخلاص كل اموال الشعب التي صرفت على هذا الطاقم الفاشل...يجب ان يحاسب رئيس الجامعة على هذا الخطأ الاستراتيجي...
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5
17 - محمد الأحد 28 يوليوز 2019 - 13:10
كان في وقت سابق يعيب على اللاعبين المغاربة المحترفين في البطولة السعودية والخليجية وهاهو الآن يصبح مدربا في السعودية....سبحان الله.
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14
18 - مواطنة الأحد 28 يوليوز 2019 - 13:10
ما لا حظته ان السعوديين يلاحقون كل ماهو مغربي من اللاعبين ويغرونهم باىاموال ليقبروهم هناك .هل .يتم التخطيط للاطاحة بالمنتخب؟ حتى المدرب كان يتفاوض معهم ليتم تشتيت تركيزه.
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6
19 - رياض الأحد 28 يوليوز 2019 - 13:10
ولما لت يدربهم وهم يعرفون الاموال من بحر، حين ننحتها نحن في الصخر، لقد اختار الفريق الذي سقط في مجموعة الموت اليمن، فلسطين، سنغافورة... الخ، لقد تعاقد مع فريق ليتمتع بعطلة مطولة في الخليج.
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-1
20 - سؤال الأحد 28 يوليوز 2019 - 13:14
هل ذهب رونارالى منتخب السعودي وحده بدون طاقمه ؟
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1
21 - جابر من السعودية الأحد 28 يوليوز 2019 - 13:18
هو اختار احسن منتخب عربي شارك في كاس العالم بروسيا يريد تحقيق ارقام وليس تحقيق الاداء الجيد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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-9
22 - RALEUR الأحد 28 يوليوز 2019 - 13:21
مللي جا المغرب كون تزوج شي مغربية حادڭا، ومشى السعودية يدير الحج والعمرة ويدخل للإسلام، ومع دوك المليارات للي عندو إيوللي أحسن مسلم٠
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-2
23 - العربي الأحد 28 يوليوز 2019 - 13:25
من حق كل مدرب ان يطور مستواه. باعتقادي ان انتقاله لتدريب السعوديه فيه تطور للمدرب وفتح ابواب العالميه امامه كمدرب. بدلا من تدريبه فرق ضعيفه المستوى ولاتكاد تتجاوز بطولاته وانجازاته منطقتة الاقليميه مثل منتخب المغرب او تشاد او بنين
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-2
24 - a.Ismail الأحد 28 يوليوز 2019 - 13:28
غابت الأخلاق عن الرياضة وخصوصا كرة القدم يشكل عام ... فما بالك عند قوم هم أصلا منعدموا الأخلاق ....ورونار يستفيذ
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3
25 - إكسي الرباط الأحد 28 يوليوز 2019 - 13:30
السؤال أو الأسئلة التي يجب طرحها للتعليق هدا المقال.
أين يكمن الخلل ؟
*هل المدرب غير كفئ والدي حصل على كأس افريقيا مرتين؟
*هل الجامعة بريئة من المحسوبية والزبونية (خوك باك صاحبي ) ؟
*هل اللاعبين يتحلون بالروح الوطنية وتحمل المسؤولية والتضحية من اجل إسعاد الجمهور المغربي المتعطش للالقاب ؟
*هل وزارة الشبيبة والرياضة تتوفر على رؤية مستقبلية للاهتمام بكل الرياضات وتخضع للمساءلة وخاصة أن إمكانيات مهمة صرفت بدون جدوى(لا عين شافت ولا قلب وجع) ؟
*هل الصحافة والاعلام بصفة عامة يقوم بالدور المنوط به والدي يتجلى في تنوير الرأي العام وكشف الحقائق أم التحجي بعدم التشويش على المنتخب ؟
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3
26 - حلم الوحدة الأحد 28 يوليوز 2019 - 13:30
خالد احسنت القول رونار وكل المدربين والكثير من اللاعبين مصلحتهم الخاصة فوق اي شيء اخر ومنه الوطنية التي وان انت تاتي غدفي ذيل الاولويات
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1
27 - حديدان الأحد 28 يوليوز 2019 - 13:31
عقلو مزيان على هذا الكلام

رونار غادي يمشي بعيد مع سواعدة ، غادي يأهلهم لكاس لعالم في قطر وغادي يجددو معه الكونطرا ومن بعد غادي يشارك فلكاس لعالم وغادي يوصل بسواعدة لنصف النهاية وربما لعب مقابلة النهاية ان شاء الله وغادي تسمعو انجاز غير مسبوق يحققه الأخضر وغادي يتزاد الصالير ديال رونار بحيث غادي يولي أغنى مدرب في العالم
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1
28 - حسام الأحد 28 يوليوز 2019 - 13:32
كان عليه ان يذهب بعد المونديال.....لان عقله كان مع المنتخب السعودي
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4
29 - الزمامرة الأحد 28 يوليوز 2019 - 13:32
هاد السعودية غادي تولي البطولة الوطنية السعودية ....واش خلات .المنتخب داتو ...دات المدرب دات لعابا ديال البطولة دات الحلاقة دات الخدامة ولات تتحرث على كولشي الله يصوب
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3
30 - faress الأحد 28 يوليوز 2019 - 13:33
كيف يعقل ان يتعاقد في مدة اسبوع،يعني السيناريو كان محبوكا منذ مدة،،الضحك على الذقون الليجا كيضحك علينا
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5
31 - moha الأحد 28 يوليوز 2019 - 13:34
ما بغيناش نتعلموا وناخدوا العبرة دائما الفرنسيين تيضحكوا علينا وولاد عبد الواحد كاع واحد نستاهلوا
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3
32 - الواقعي الأحد 28 يوليوز 2019 - 13:34
حتى قبل الكان الكل كان يعرف انه ذاهب.هل من المعقول ان يبقى المدرب مشرفا على منتخب و هو عازم على الرحيل بعد البطولة كيف سيكون تركيزه و هو ضمن منتخبا اخر و مولا طائلة.الكارثة ان لقجع كان يعرف بالامر .فرنسا لازالت تستعمرنا
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2
33 - timjichte الأحد 28 يوليوز 2019 - 13:40
دبا خاصو يتعلم اللغة الفصحى باش يتواصل مع السواعدة،بعدم كان يهمل اللاعب المحلي ويعتمد على الاوربيين لسهولة التواصل كما يتحجج دائما
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0
34 - ايوب الأحد 28 يوليوز 2019 - 13:41
هاد السيد تايقلب على الفوس و بس !
لا يريد القاب ولا يبحت عن شهرة !
انسان فقير وهدفه جمع التروة !
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1
35 - شهيد الأحد 28 يوليوز 2019 - 13:49
أنا اظن أن الثعلب الماكر لم يقدم استقالته بل كان فراق متفاوض عليه مع الجامعة تم تغليفه في شكل استقالة حتى لا يفضحهم
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0
36 - Rachid الأحد 28 يوليوز 2019 - 13:50
اذا سلمنا بان اختيار المنتخب هو حرية مطلقة للمدرب، اتسائل فقط لماذا وكيف استطاع رونار ان يتم صفقته مع المنتخب السعودي بهذه البساطة، حتى قبل ان تعلن الجامعة الملكية المغربية رسميا استقالته، وهي التي تحججت بالقانون بادعائها انه يتعين انتظار15يوم لتصبح الاستقالة سارية المفعول؟
من المفترض انتظار انقضاء هذه المهلة القانونية ليباشر كل طرف ترسيم عقوده. والا فهناك ضمانات مادية لفسخ العقد لم يحصلها الطرف المتضرر، الذي هو الجامعة في هذه الحالة!!!
اهو تواطؤ من جانب الجامعة؟ ام غض الطرف، ام تبادل مصالح على حساب اموال دافعي الضرائب؟ ام استهتار بالراي العام وكفى؟
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