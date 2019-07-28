الفرنسي هيرفي رونار يتولى تدريب المنتخب السعودي

هسبريس - و.م .ع

تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميا مع المدرب الفرنسي هيرفي رونار، أمس السبت، ليتولى تدريب المنتخب السعودي لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، خلفا للمدرب الأرجنتيني خوان بيتزي.

وأفادت صحيفة (الرياضية) السعودية، اليوم الأحد، بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم أتم تعاقده رسميا مع رونار لتولي الأخير مسؤولية تدريب المنتخب الأول، في عقد يمتد لسنتين ونصف.

ولم يسبق لرونار (50 عاما) الإشراف على تدريب أي منتخب في قارة آسيا.

وسيكون المنتخب السعودي، الخامس الذي يتولى رونار مسؤولية قيادته، وذلك بعد توليه تدريب منتخبات المغرب، وزامبيا – على مرتين - وأنغولا وكوت ديفوار.

وحقق رونار لقب أمم إفريقيا مرتين، مرة مع زامبيا عام 2012 ومرة مع كوت ديفوار عام 2015.

وكانت آخر تجاربه التدريبية مع المنتخب المغربي وخرج معه من دور ثمن بطولة أمم إفريقيا (مصر 2019).

ويستعد المنتخب السعودي للمرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات فلسطين واليمن وأوزبكستان وسنغافورة، وتنطلق المباريات في شهر شتنبر المقبل.