24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:52
|06:33
|13:39
|17:18
|20:36
|22:03
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "فشل سانشيز" يُدخل إسبانيا في مرحلة جديدة من الشك السياسي
- عِقدان من حكم الملك محمد السادس .. هذه رسائل "العهد الجدِيد"
- جبل "ياكور" .. نقوش صخرية تعود إلى ما قبل التاريخ بإقليم الحوز
- صناعة البنادق التقليدية
- الصايل: الرقمنة والجهل
جبل "ياكور" .. نقوش صخرية تعود إلى ما قبل التاريخ بإقليم الحوز (5.00)
- باحثة تونسية: هذه حقيقة تأخير دفن الرسول ﷺ واستقالة أبي بكر - (146)
- عصيد ينتقد "الجهل المقدّس" .. ومنتصر يرفض محاورة الإسلاميين - (83)
- "الوَشْم" و"قَصّات الشّعر" تُبعد لاعبين عن الجيش - (64)
- الصمدي يرصد 5 أعطاب تُعيق منظومة التربية والتكوين بالمغرب - (57)
- حمادشة يحيون طقوس أكل الشوك و"فلْق الرؤوس" بمهرجان بني عمار - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الفرنسي هيرفي رونار يتولى تدريب المنتخب السعودي
تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميا مع المدرب الفرنسي هيرفي رونار، أمس السبت، ليتولى تدريب المنتخب السعودي لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، خلفا للمدرب الأرجنتيني خوان بيتزي.
وأفادت صحيفة (الرياضية) السعودية، اليوم الأحد، بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم أتم تعاقده رسميا مع رونار لتولي الأخير مسؤولية تدريب المنتخب الأول، في عقد يمتد لسنتين ونصف.
ولم يسبق لرونار (50 عاما) الإشراف على تدريب أي منتخب في قارة آسيا.
وسيكون المنتخب السعودي، الخامس الذي يتولى رونار مسؤولية قيادته، وذلك بعد توليه تدريب منتخبات المغرب، وزامبيا – على مرتين - وأنغولا وكوت ديفوار.
وحقق رونار لقب أمم إفريقيا مرتين، مرة مع زامبيا عام 2012 ومرة مع كوت ديفوار عام 2015.
وكانت آخر تجاربه التدريبية مع المنتخب المغربي وخرج معه من دور ثمن بطولة أمم إفريقيا (مصر 2019).
ويستعد المنتخب السعودي للمرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات فلسطين واليمن وأوزبكستان وسنغافورة، وتنطلق المباريات في شهر شتنبر المقبل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (36)
ماشاء الله على سي رونار انت لي جات معاك
هادي كانتي دارب ليها لحساب
مقدكش لفوسفاط بخيتي البترول
اذا كان يشتكي من تهاون اللاعبين و عدم التزامهم,فهناك سوف يجد الكسل و الفوضى على اصولها كما انزلت
أين يكمن الخلل ؟
*هل المدرب غير كفئ والدي حصل على كأس افريقيا مرتين؟
*هل الجامعة بريئة من المحسوبية والزبونية (خوك باك صاحبي ) ؟
*هل اللاعبين يتحلون بالروح الوطنية وتحمل المسؤولية والتضحية من اجل إسعاد الجمهور المغربي المتعطش للالقاب ؟
*هل وزارة الشبيبة والرياضة تتوفر على رؤية مستقبلية للاهتمام بكل الرياضات وتخضع للمساءلة وخاصة أن إمكانيات مهمة صرفت بدون جدوى(لا عين شافت ولا قلب وجع) ؟
*هل الصحافة والاعلام بصفة عامة يقوم بالدور المنوط به والدي يتجلى في تنوير الرأي العام وكشف الحقائق أم التحجي بعدم التشويش على المنتخب ؟
رونار غادي يمشي بعيد مع سواعدة ، غادي يأهلهم لكاس لعالم في قطر وغادي يجددو معه الكونطرا ومن بعد غادي يشارك فلكاس لعالم وغادي يوصل بسواعدة لنصف النهاية وربما لعب مقابلة النهاية ان شاء الله وغادي تسمعو انجاز غير مسبوق يحققه الأخضر وغادي يتزاد الصالير ديال رونار بحيث غادي يولي أغنى مدرب في العالم
لا يريد القاب ولا يبحت عن شهرة !
انسان فقير وهدفه جمع التروة !
من المفترض انتظار انقضاء هذه المهلة القانونية ليباشر كل طرف ترسيم عقوده. والا فهناك ضمانات مادية لفسخ العقد لم يحصلها الطرف المتضرر، الذي هو الجامعة في هذه الحالة!!!
اهو تواطؤ من جانب الجامعة؟ ام غض الطرف، ام تبادل مصالح على حساب اموال دافعي الضرائب؟ ام استهتار بالراي العام وكفى؟