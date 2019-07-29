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كُتّاب وآراء
مراد باتنة يتحكم في التحاق أوناجم بنادي الزمالك
كشفت تقارير إعلامية مصرية أن نادي الزمالك المصري لكرة القدم دخل في مفاوضات مع إدارة الوداد الرياضي من أجل الظفر بخدمات نجم الفريق الأحمر محمد أوناجم خلال المركاتو الصيفي الجاري.
وأضافت التقارير ذاتها أن إدارة الفريق المصري تقترب من التوقيع مع نجم الفريق الأحمر محمد أوناجم، بعد وصول المفاوضات مع ناديه إلي مراحل متقدمة، لدعم هجوم الأبيض في الموسم المقبل.
وأوضحت التقارير دائما أن الناديين يتواصلان حاليا بشأن صفقة تبادلية، ينضم إثرها الكونغولي كاسونجو كابونجو إلى بطل الدوري المغربي الاحترافي الموسم المنقضي، على أن ينتقل أوناجم إلى الزمالك المصري. ومن المنتظر إعلان الصفقة بشكل رسمي في الساعات المقبلة.
ووفق المصادر نفسها فإن إدارة الأبيض المصري كانت قريبة من ضم الدولي المغربي مراد باتنة، لكن راتب اللاعب يعيق مفاوضات ضمه، مشيرة إلى أنه، حتى أول أمس السبت، كان اللاعب الخيار الأول لوصيف الدوري المصري الموسم الحالي.
وتجري محاولة أخيرة بين الزمالك وممثلي باتنة، إذ يرغب مجلس إدارة الفريق المصري في ضمه بقوة خلال الانتقالات الحالية، وفي حال فشله سيكون أوناجم هو المهاجم القادم لتعزيز صفوف الأبيض، لاسيما أن مواطنه خالد بوطيب يقترب من الرحيل أكثر من أي وقت مضى.