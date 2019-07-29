24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:53
|06:33
|13:39
|17:18
|20:35
|22:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الوجدي بمهرجان الشواطئ
- "فوسبوكراع" تحتفي بالمستفيدين من منح دراسية
- اختتام سينما الشاطئ
- دراسة: سمات جينية موروثة وراء الإصابة بالتوحد
- موجة الحر الشديد بأوروبا تُفاقم ظاهرة تغير المناخ
هكذا تتجنب تخثر الدم في السيقان خلال الجلوس طويلا أثناء السفر (5.00)
بقايا أثرية .. المغاربة أول شعب استهلك الحلزون في تاريخ البشرية (5.00)
- الجزائر تُشرف على تدريب "كوادر البوليساريو".. وغالي يُهدد بالحرب - (158)
- حمادشة يحيون طقوس أكل الشوك و"فلْق الرؤوس" بمهرجان بني عمار - (128)
- الفرنسي هيرفي رونار يتولى تدريب المنتخب السعودي - (61)
- "الفيزا الذهبية" تغري المغاربة باقتناء الأملاك العقارية في إسبانيا - (48)
- بقايا أثرية .. المغاربة أول شعب استهلك الحلزون في تاريخ البشرية - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
لاعب نيجيري يهدد خالد بوطيب في نادي الزمالك
يبدو أن الدولي المغربي خالد بوطيب يقضي أيامه الأخيرة رفقة فريق الزمالك المصري، بعدما ارتبط مستقبله بخوض تجربة احترافية جديدة بعيدا عن الدوري المصري.
وحسب مصادر مصرية فقد فتحت إدارة الزمالك الباب أمام خروج المهاجم المغربي خالد بوطيب، إذ ترغب في استعادة خدمات لاعبها السابق النيجيري معروف يوسف، بعد إعارة لمدة موسم قضاها في صفوف فريق الشرطة العراقي.
واستقر مجلس إدارة الزمالك على استعادة اللاعب النيجيري، نظرا للحاجة إلى خدماته، إذ يجيد اللعب في وسط الملعب ومركز الظهير الأيسر.
ويتوقع أن يدخل معروف قائمة محترفي الزمالك على حساب المغربي خالد بوطيب، الذي يمتلك عرضين من تركيا والمغرب، لكنه لم يحسم مصيره حتى الآن.
وتمكن المكتب المسير للأبيض المصري من إبرام 4 صفقات خلال المركاتو الصيفي الحالي، تأهبا للموسم المقبل، إذ ضم المغربي أشرف بن شرقي، ومحمد عبد الشافي، وحارس المرمى محمد صبحي، وإسلام جابر.
ويسعى فريق الزمالك إلى تقوية صفوفه قبل خوض منافسة الموسم الجديد، لاسيما عقب خسارته لقب الدوري المصري الممتاز مؤخرا لصالح غريمه التقليدي الأهلي، رغم تصدره معظم فترات المسابقة قبل أن يذهب اللقب لزملاء المغربي وليد أزارو.