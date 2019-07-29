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الرئيسية | رياضة | ‪لاعب نيجيري يهدد خالد بوطيب في نادي الزمالك

‪لاعب نيجيري يهدد خالد بوطيب في نادي الزمالك

‪لاعب نيجيري يهدد خالد بوطيب في نادي الزمالك
أوعنا بلعيد
الاثنين 29 يوليوز 2019 - 10:20

يبدو أن الدولي المغربي خالد بوطيب يقضي أيامه الأخيرة رفقة فريق الزمالك المصري، بعدما ارتبط مستقبله بخوض تجربة احترافية جديدة بعيدا عن الدوري المصري.

وحسب مصادر مصرية فقد فتحت إدارة الزمالك الباب أمام خروج المهاجم المغربي خالد بوطيب، إذ ترغب في استعادة خدمات لاعبها السابق النيجيري معروف يوسف، بعد إعارة لمدة موسم قضاها في صفوف فريق الشرطة العراقي.

واستقر مجلس إدارة الزمالك على استعادة اللاعب النيجيري، نظرا للحاجة إلى خدماته، إذ يجيد اللعب في وسط الملعب ومركز الظهير الأيسر.

ويتوقع أن يدخل معروف قائمة محترفي الزمالك على حساب المغربي خالد بوطيب، الذي يمتلك عرضين من تركيا والمغرب، لكنه لم يحسم مصيره حتى الآن.

وتمكن المكتب المسير للأبيض المصري من إبرام 4 صفقات خلال المركاتو الصيفي الحالي، تأهبا للموسم المقبل، إذ ضم المغربي أشرف بن شرقي، ومحمد عبد الشافي، وحارس المرمى محمد صبحي، وإسلام جابر.

ويسعى فريق الزمالك إلى تقوية صفوفه قبل خوض منافسة الموسم الجديد، لاسيما عقب خسارته لقب الدوري المصري الممتاز مؤخرا لصالح غريمه التقليدي الأهلي، رغم تصدره معظم فترات المسابقة قبل أن يذهب اللقب لزملاء المغربي وليد أزارو.

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