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الرئيسية | رياضة | يوسف مختاري يدعم ممارسة الصغار لكرة القدم

يوسف مختاري يدعم ممارسة الصغار لكرة القدم

يوسف مختاري يدعم ممارسة الصغار لكرة القدم
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 29 يوليوز 2019 - 08:15

يستفيد أكثر من 200 طفل من الدورة الثانية من "مخيم كرة القدم ـ المغرب"، وهو تدريب تقدمه مؤسسة "مغاربة العالم" بشراكة مع "أكاديمية مختاري" بمناسبة عيد العرش.

ويهدف هذا التدريب إلى حث أكبر عدد من الأطفال على ممارسة الرياضة ومساعدة هذه الشريحة من المجتمع على اكتشاف مواهبها الرياضية، واكتساب بعض مهارات وتقنيات كرة القدم المعتمدة بكبريات المدارس الأوروبية.

ويشرف على تأطير التدريب طاقم مكون من أطر واللاعبين، بقيادة اللاعب المغربي الدولي السابق يوسف مختاري، كما سيتم خلاله تقديم عدد من التجهيزات على الأطفال المشاركين.

واعتبر رئيس مؤسسة "مغاربة العالم" سفيان المقدم، في تصريح صحافي، أن هذا التدريب المفتوح في وجه الأطفال، المتراوحة أعمارهم بين 8 و 14 سنة، يعرف نجاحا كبيرا بفضل مشاركة أزيد من 200 طفل في هذه الدورة مقابل حوالي 100 طفل في الدورة السابقة.

بالإضافة إلى تجهيزات كرة القدم المقدمة مجانا إلى المشاركين، أشار المقدم إلى أن الأطفال سيستفيدون من تأطير وفق الطرق الاحترافية العصرية، منوها بأن الهدف من التدريب يكمن في حث الأطفال على إبراز مهاراتهم واكتشاف المواهب التي قد تشق طريق الاحتراف، والمساهمة في التنشيط الرياضي لفائدة شباب المنطقة.

ولاحظ المتحدث أن "أكاديمية يوسف مختاري" لكرة القدم تطمح من خلال هذه المبادرة إلى المساهمة في شق التكوين بالمغرب، من خلال وضع التجربة الناجحة لأكاديميتها بفرانكفورت رهن إشارة المملكة، معربا عن الأمل في تنظيم تداريب مماثلة بمدن أخرى.

يشار إلى أن يوسف مختاري كان من بين لاعبي الجيل الذهبي للمنتخب المغربي رفقة المدرب بادو الزاكي، إلى جانب نور الدين النيبت ويوسف حجي ومروان الشماخ، وغيرهم من الذي بصموا على مسار كروي متميز ببلوغ نهائي كأس الأمم الإفريقية لعام 2004 بتونس.

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