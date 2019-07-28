بوفال يسجّل لـ"ساوتهامبثون" وينتظر حسم مستقبله

أوعنا بلعيد

ساهم الدولي المغربي سفيان بوفال في فوز فريقه ساوتهامبثون الإنجليزي لكرة القدم أمام فاينورد روتردام، خلال اللقاء الودي الذي جمع بينهما على أرضية ملعب "فينورد"، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وانتهت المباراة بفوز ساوتهامبثون بنتيجة 1-3، إذ افتتح حصة التهديف للفريق الإنجليزي اللاعب شي أدامز في الدقيقة السادسة، بينما عدل النتيجة لأصحاب الأرض اللاعب أوركون كوكو، عند الدقيقة 23، وقبل نهاية الشوط الأول بـ11 دقيقة أضاف مايا يوشيدا الهدف الثاني، قبل أن يختتم المهاجم المغربي بوفال حصة التهديف بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 90.

وشهدت المباراة تقديم سفيان بوفال، الذي دخل في الشوط الثاني، أداء جيدا، توجه بهدف جميل بعد أن استلم كرة داخل مربع العمليات من تمريرة عرضية من الجناح الأيسر، فروضها بشكل جيد وتلاعب بمدافعين والحارس، وأسكنها داخل الشباك، لينتهي اللقاء بفوز الزوار بثلاثة أهداف لهدف، في إطار التحضير للموسم المقبل.

وينتظر المهاجم المغربي حسم مستقبله في القريب العاجل، سواء بانتقاله إلى فريق نيس أو مارسيليا الفرنسيين.

وحسب مصادر فرنسية فقد أصبح بوفال قريبا من الانتقال إلى فريق نيس الفرنسي بعدما أكدت إدارة الأخير استعدادها لدفع المبلغ المحدد (10 ملايين أورو) مقابل استقدام اللاعب خلال المركاتو الحالي.

ولعب النجم المغربي الموسم الماضي معارا إلى سيلتا فيغو الإسباني من ساوثهامبتون، علما أن تعاقده مع النادي الإنجليزي ينتهي بعد عامين في صيف 2021، كما سبق له اللعب في الدوري الفرنسي بألوان أنجيه وليل.