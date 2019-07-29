الأفارقة يترقبون قرعة تصفيات المونديال بالقاهرة

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم مواعيد مباريات الدور التمهيدي من تصفيات بطولة كأس العالم 2022، إذ ستقام خلال الفترة من 2 إلى 10 شتنبر المقبل لقاءات الذهاب والإياب الخاصة بهذه المرحلة.

وكان الاتحاد القاري قد قرر إعفاء 27 منتخبًا من تصفيات الدور التمهيدي، من ضمنهم مصر والجزائر وتونس والمغرب، والسنغال ونيجيريا وكوت ديفوار والكاميرون .

وتشارك في التصفيات التمهيدية منتخبات سيشل وساو تومي وجيبوتي، وإريتريا وغامبيا وجنوب السودان، وموريشيوس وليبيريا وإثيوبيا وتشاد، وبوتسوانا وجزر القمر وغينيا الإستوائية، وليسوتو وبورندي وروندا، وأفريقيا الوسطى والسودان وملاوي، وأنغولا وغينيا بيساو وموزمبيق وسيراليون وناميبيا.

وتقام مساء اليوم الإثنين، بمقر الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم في القاهرة، عملية سحب قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى "مونديال 2022".

وتهم هذه الإقصائيات آخر نسخة من بطولات كأس العالم التي تعرف مشاركة 5 منتخبات من القارة السمراء، حيث سيزيد عدد المقاعد المخصصة لإفريقيا إلى 9 بداية من عام 2026، بعدما استقرت "الفيفا" على زيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخبا.

وينص النظام الجديد للتصفيات على خوض المنتخبات 3 مراحل من أجل الوصول لنهائيات كأس العالم 2022؛ حيث ستبدأ بالدور التمهيدي بمشاركة 28 منتخبا تخوض 14 مواجهة، ذهابا وإيابا، ليتأهل في النهاية 14 فريقا لمرحلة المجموعات.