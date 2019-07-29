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الرئيسية | رياضة | بقاء الهلالي نائبا لرئيس اتحاد مواي طاي الدولي

بقاء الهلالي نائبا لرئيس اتحاد مواي طاي الدولي

بقاء الهلالي نائبا لرئيس اتحاد مواي طاي الدولي
هسبريس من الرباط
الاثنين 29 يوليوز 2019 - 00:30

أعيد انتخاب إدريس الهلالي، الرئيس المؤسس للجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ، المواي طاي والصافات والرياضات المماثلة، نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للمواي طاي؛ وذلك خلال الجمع العام لهذه الهيئة بالعاصمة التايلاندية بانكوك، على هامش فعاليات بطولة العالم للمواي طاي.

وأشار بلاغ للجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ إلى أنه، إضافة إلى انتخاب أعضاء الاتحاد الدولي للمواي طاي وتشكيل مختلف لجانه، تم تقديم تقارير لأهم أنشطة لجان الاتحاد، واستعراض أهم أنشطته القادمة، ومن ضمنها البطولة الآسيوية للمواي طاي التي ستحتضنها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف المصدر ذاته أن أشغال الجمع العام عرفت الكشف عن الشعار الجديد للاتحاد الدولي للمواي طاي، والذي تضمن رمزا خاص بالممارسة النسوية لهذه الرياضة مع إدراج ألوان حلقات اللجنة الأولمبية الدولية الخمس ضمن مكوناته.

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1 - اكورام حليمة السعدية الاثنين 29 يوليوز 2019 - 01:03
الرجل المناسب في المكان المناسب يستحق كل التشجيع اتمنى له كل التوفيق في مهامه.
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