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الرئيسية | رياضة | نادي "بريتشيا" يصرّ على الاستعانة بأمين باسي‬

نادي "بريتشيا" يصرّ على الاستعانة بأمين باسي‬

نادي "بريتشيا" يصرّ على الاستعانة بأمين باسي‬
أوعنا بلعيد
الاثنين 29 يوليوز 2019 - 11:25

لازالت المفاوضات جارية بين إدارة فريق بريتشيا الإيطالي ونظيرتها من نانسي الفرنسي من أجل التعاقد مع المغربي أمين باسي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب مصدر هسبريس فإن فريق بريتشيا، الممارس في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، يرغب في استقدام اللاعب المغربي المذكور بغية تعزيز صفوفه استعدادا للموسم المقبل، علما أنه وقع عقده الاحترافي مع نانسي، الذي تدرج عبر مختلف فئاته، مع نهاية الموسم الماضي، والذي يمتد لثلاث سنوات، بعدما تألق مع الفريق الرديف.

وأضاف المصدر ذاته أن الطاقم التقني لفريق بريتشيا أعجب بإمكانات اللاعب البالغ من العمر 22 سنة بعد الأداء المتميز الذي قدمه الموسم المنقضي رفقة نانسي، إذ ساهم في بقائه في القسم الثاني.

وبدأ الفريق الإيطالي مفاوضاته مع أمين باسي منذ الحادي عشر من الشهر الحالي. ولازالت إدارة الناديين تتفاوض من أجل الوصول إلى حل نهائي يقضي بنقل اللاعب المغربي صوب الدوري الإيطالي الممتاز.

وأوضح المصدر أن سبب الاختلاف بين الإدارتين يعود إلى المبلغ الذي عرضته إدارة بريتشيا، محددا في قيمة مليونَي أورو مقابل ضم اللاعب، وهو ما ترفضه نظيرتها من نانسي وتطالب برفع المبلغ ليوازي ما يزخر به اللاعب من موهبة وإمكانات كبيرة.

وسبق للاعب سالف الذكر أن خاض مباراتين وديتين بقميص "أشبال الأطلس" خلال شهر أكتوبر من العام قبل الماضي، إذ واجه كلا من منتخب إيطاليا في مدينة "فيرارا" ومنتخب فرنسا الأولمبي.

وعاد بريتشيا إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم للمرة الأولى منذ موسم 2010-2011، وكان قد حسم عودته قبل مرحلتين عن انتهاء الموسم المنقضي.

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