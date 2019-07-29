هدف المغربي تاعرابت يهزم نادي ميلان الإيطالي

هسبريس ـ مُتابعة

قاد لاعب الوسط المهاجم عادل تاعرابت فريقه الحالي بنفيكا البرتغالي إلى الفوز على فريقه السابق ميلان الإيطالي، بتسجيله الهدف الوحيد في المباراة الودية، ضمن كأس الأبطال الدولية بالولايات المتحدة.

وسجل الدولي المغربي السابق تاعرابت الهدف الوحيد بهذه المواجهة، في الدقيقة 70، من خلال تسديدة قوية بيمناه من خارج منطقة الجزائر.

ودافع تاعرابت عن صفوف ميلان في النصف الثاني من موسم 2013-2014 على سبيل الإعارة، قادما إليه من كوينز بارك رينجرز الإنكليزي، وخاض معه 16 مباراة سجل خلالها 4 أهداف، قبل أن ينضم صيف 2015 إلى بنفيكا الذي أعاره الموسم الماضي إلى جنوى الإيطالي.

ويعد هذا الفوز الثالث للفريق البرتغالي في المسابقة، بعد الأول على ديبورتيفو غوادالاخارا المكسيكي بثلاثية نظيفة، والثاني على فيورنتينا الإيطالي بحصة 2- 1. فيما مني ميلان بخسارته الثانية، بعد الأولى أمام بايرن ميونيخ الألماني بهدف دون رد، وستبقى له مباراة ثالثة أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي السبت المقبل.