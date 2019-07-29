قرعة الإقصائيات التمهيدية الإفريقية لبلوغ المونديال

هسبريس من الرباط

أجرت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اليوم الاثنين، قرعة الدور الأول من التصفيات القارية التمهيدية المؤهلة لكأس العالم 2022 المنتظر تنظيمها في قطر.

وأسفرت القرعة عن 14 مواجهة، حيث تتواجه إثيوبيا وليسوتو، والصومال مع زيمبابوي، وإريتريا ضد ناميبيا، بينما منتخب بوروندي ينافس نظيره التنزاني.

ووضعت القرعة جيبوتي أمام إي سواتيني، وبوتسوانا تلاقي مالاوي، وغامبيا في لقاء مع أنغولا، وليبيريا تتبارى مع سيراليون، أما موريشيوس تلاعب موزمبيق.

منتخب ساوتومي وبرينسيبي يلاقي في الدور الإقصائي التمهيدي غينيا بيساو، وجنوب السودان أمام غينيا الاستوائية، وجزر القمر ضد توغو، وتشاد تنافس السودان، بينما سيشل وضعتها القرعة مع رواندا.