24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5306:3313:3917:1820:3522:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. هكذا تتجنب تخثر الدم في السيقان خلال الجلوس طويلا أثناء السفر (5.00)

  2. ‪فاجعة "سيارة الحوز" تجلب انتقادات إلى الحكومة (5.00)

  3. عائلات "معتقلي الريف"‬ تنتقد تصريحات بوعياش (5.00)

  4. بقايا أثرية .. المغاربة أول شعب استهلك الحلزون في تاريخ البشرية (5.00)

  5. عقوبة الإعدام .. ما لها وما عليها (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | قرعة الإقصائيات التمهيدية الإفريقية لبلوغ المونديال

قرعة الإقصائيات التمهيدية الإفريقية لبلوغ المونديال

قرعة الإقصائيات التمهيدية الإفريقية لبلوغ المونديال
هسبريس من الرباط
الاثنين 29 يوليوز 2019 - 12:01

أجرت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اليوم الاثنين، قرعة الدور الأول من التصفيات القارية التمهيدية المؤهلة لكأس العالم 2022 المنتظر تنظيمها في قطر.

وأسفرت القرعة عن 14 مواجهة، حيث تتواجه إثيوبيا وليسوتو، والصومال مع زيمبابوي، وإريتريا ضد ناميبيا، بينما منتخب بوروندي ينافس نظيره التنزاني.

ووضعت القرعة جيبوتي أمام إي سواتيني، وبوتسوانا تلاقي مالاوي، وغامبيا في لقاء مع أنغولا، وليبيريا تتبارى مع سيراليون، أما موريشيوس تلاعب موزمبيق.

منتخب ساوتومي وبرينسيبي يلاقي في الدور الإقصائي التمهيدي غينيا بيساو، وجنوب السودان أمام غينيا الاستوائية، وجزر القمر ضد توغو، وتشاد تنافس السودان، بينما سيشل وضعتها القرعة مع رواندا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عبد الرحيم المحاريب الاثنين 29 يوليوز 2019 - 12:30
اين غانا ، هل هي معرفات من الأدوار التمهيدية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.