إبعاد أمرابط يجلب انتقادات إلى مدرب النصر السعودي

أوعنا بلعيد

اسْتَغْرب وفوجئ جمهور فريق النصر السعودي لكرة القدم عقب إصدار البرتغالي روي فيتوريا، لقائمته النهائية التي ستخوض مسابقة دوري أبطال آسيا أمام الوحدة الإماراتي والتي عرفت استبعاد الدوليين المغربي نور الدين أمرابط وزميله النيجيري أحمد موسى.

واستبعد الطاقم التقني للفريق السعودي المهاجم المغربي نور الدين أمرابط، من القائمة بعد الاجتماع الذي تم يوم أمس الأحد، بين المدرب والإدارة، واتخذ فيه القرار، بالرغم من الأنباء التي أكدت دخوله بديلا للمصاب جوليانو.

وقُوبِل قرار المدرب بالكثير من الانتقاد من قبل جماهير الفريق لاسيما أنه فضل استدعاء المحور البرازيلي بيتروس بدل أمرابط، كما خلت القائمة أيضا من اسم النيجيري أحمد موسى، اللاعب الأغلى في تاريخ النصر، والكرة السعودية.

وعجت منصات التواصل الاجتماعي بالآراء الرافضة لقرار المدرب إذ شكل عدم ضمه للمقاتل مرابط بديلا لجوليانو، علامة استفهام كبيرة لدى الجماهير النصراوية، نظير الإمكانات الكبير التي يتوفر عليها مهاجم "الأسود"، والذي يعد ركيزة أساسية للفريق.

من جانبه، شارك أمرابط في أول حصة تدريبية مع النصر، صباح الاثنين، حيث حظي باستقبال رائع من زملائه، كما كان المهاجم المغربي في قمة السعادة أثناء خوضه المران الجماعي الأول له مع بقية أفراد المجموعة.

وضَمَّت قائمة أجانب النصر في البطولة كلا من: المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، والحارس الأسترالي براد جونز، المدافع البرازيلي مايكون، والبرازيلي بيتروس.

ويَرَى المدرب البرتغالي أن عدم ضمِّه للمهاجم مرابط، يعود لتخلفه عن معسكر الفريق في البرتغال وعدم انضمامه في وقت مبكر بعد استفادته من عطلة خاصة عقب مشاركته رفقة "الأسود" في نهائيات كأس إفريقيا التي جرت في مصر.

وتُشير التقارير الى أن أمرابط يواجه أزمة مع النصر، وتحاول الإدارة حلها قبل بداية الموسم الرياضي، كما أن اللاعب مازال يبحث عن مستقبله مع الإدارة إسوة بزميله ومواطنه حمد الله الذي جدد عقده ورفع راتبه.