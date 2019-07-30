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كُتّاب وآراء
سلافيا براغ التشيكي يضع عينه على كومارا الودادي
بَاتَ الدولي الإيفواري والمدافع الأوسط فريق الوداد البيضاوي، شيخ كومارا، من الأسماء المرشَّحة بقوة لتعزيز صفوف نادي سلافيا براغ التشيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك لتعويض انتقال مواطنه، سيمون ديلي، إلى كلوب بروج البلجيكي.
ويَضَع مسؤولو الفريق التشيكي، حسب صحيفة "فوتبول 365" الفرنسية، اسم كومارا فوق الطاولة لتحضير عرض يتقدمون به لفريق الوداد البيضاوي في الأيام المقبلة، خاصةً بعد المستوى الذي قدمه اللاعب مع الفريق "الأحمر" في الدوري المحلي الموسم الماضي وكذا في دوري أبطال إفريقيا.
وخَلقت التحرّكات البطيئة لمسؤولي الوداد البيضاوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بإجراء تعاقد وحيد وفق نظام الاستعارة، جدلا في الأوساط الودادية التي تتساءل عن سبب عدم دخول الفريق في سوق الانتدابات، وهو المفترض أنه ملتزم بالمشاركة في واجهات مختلفة الموسم المقبل، محليا وعربيا وقاريا.
وكان فريق الوداد البيضاوي قد استعار أيوب الكعبي من فريقه هيبي الصيني، مع تكفُّل هذا الأخير بصرف الرواتب الشهرية للاعب.