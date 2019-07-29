الدميعي يتشبث بالاستقالة من تدريب أولمبيك آسفي

أوعنا بلعيد

أَرْبَكَ هشام الدميعي إدارة فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم بعدما تشبث بقرار استقالته من منصبه وأقدم على خطوة جديدة أنهت كل شيء ولم يترك أي مجال لرئيس الفريق من أجل ثنيه وإعادته إلى منصبه.

وأَقدم الدميعي على إرسال استقالته بشكل رسمي إلى إدارة الفريق المسفيوي عبر البريد المضمون، قبل نهاية الأسبوع المنقضي، بعدما كان قد تقدم بها شفهيا عبر الهاتف إلى الكاتب العام للفريق.

وحَاوَل مسؤولو القرش المسفيوي ثني الدميعي عن قراره، إلا أنهم لم يجدوا له أثرا ولم يتمكنوا من التواصل معه بعدما أغلق هاتفه واختفى دون أن يترك أي أثر خلفه يدل على مكانه.

في مقابل ذلك، استعانت إدارة آسفي بمفوض قضائي لتأكيد غياب الدميعي عن مرافقة الفريق إلى أكادير للدخول في تجمع تدريبي، غير أن ذلك لم يعد له أهمية بعد توصل الفريق باستقالته عبر البريد المضمون.

ويتوفَّر المدرب الدميعي على وثيقة توضح تاريخ استقالته من منصبه إذ كان المكتب المسير ينوي الاستعانة بمفوض قضائي في التجمع التدريبي بأكادير، ضده، لتأكيد عدم التحاقه بتداريب الفريق.

وحَسب مصادر متطابقة، فإن سبب رحيل الدميعي المفاجئ، يعود إلى تعاقد إدارة الفريق مع 3 لاعبين من بينهم لاعب قادم من نادي أولمبيك اليوسفية أحد أندية الهواة، دون علمه إذ لم يوافق على ممارسات مجلس الإدارة وتدخله في الانتدابات، الشيء الذي اعتبره يمس بقيمته داخل الفريق.