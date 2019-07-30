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كُتّاب وآراء
غياب الانضباط يُبعد لاعبا إيفوارياً عن اتحاد طنجة
قَرَّر الجزائري نبيل نغيز، مدرب اتحاد طنجة لكرة القدم، إبعاد المحترف الإيفواري ديدي بيبي، من المعسكر الذي سيجريه الفريق انطلاقا من شهر غشت المقبل في دولة تركيا، تأهبا لخوض غمار الموسم الجديد.
وكان المدرب سالف الذكر قد استبعد مدافعه الإيفواري وألحقه بالفريق الثاني لأسباب انضباطية، عقب تهاونه في إنقاص وزنه الزائد، بالإضافة إلى تخلفه عن إحدى الحصص التدريبية لـ"فارس البوغاز".
وأقدم اللاعب الإيفواري على مغادرة فندق إقامة لاعبي اتحاد طنجة ضمن المعسكر المغلق الذي يخوضه الفريق استعداد للموسم الرياضي الجديد، بعدما دخل في خلاف مع المدرب الجزائري، انتهى بتخيير اللاعب بين الالتزام بالتعليمات أو مغادرة المعسكر.
وكان اللاعب بيبي من بين أعمدة الفريق الطنجاوي، غير أن الإصابة التي ألمَّت به في الركبة وأرغمته على إجراء عملية جراحية أفقدته الكثير من جاهزيته البدنية وتسببت في زيادة وزنه بشكل ملحوظ.
وعَقِب تمرُّده قررت إدارة ممثل الكرة الطنجاوية مثول اللاعب أمام لجنة التأديب التابعة للفريق، لإخلاله بالقانون الداخلي للنادي.