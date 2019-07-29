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الرئيسية | رياضة | رسميا.. هيرفي رونار مدربا جديدا للمنتخب السعودي

رسميا.. هيرفي رونار مدربا جديدا للمنتخب السعودي

رسميا.. هيرفي رونار مدربا جديدا للمنتخب السعودي
هسبريس - د .ب .أ
الاثنين 29 يوليوز 2019 - 19:41

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، التعاقد الرسمي مع الفرنسي هيرفي رونار لتدريب المنتخب السعودي الأول خلفا للأرجنتيني خوان بيتزي.

وسيخوض رونار تحديا جديدا في مسيرته بقيادة الأخضر في التصفيات الآسيوية المشتركة القادمة للتأهل لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس أسيا 2023.

وقاد المدرب الفرنسي (51 عاماً) المنتخب المغربي في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، الأخيرة في مصر والتي فازت بها الجزائر.

وودع المغرب نهائيات كأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة أمام بنين بركلات الترجيح في دور الستة عشر.

ويسعى رونار لخوض تحد جديد خارج القارة السمراء، وستكون التصفيات الآسيوية الأولية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، هي أول تحدي يواجهه الفرنسي مع الأخضر.

ومن أبرز إنجازاته الفوز بكأس الأمم الأفريقية 2012 مع زامبيا ومع منتخب كوت ديفوار في 2015 ، كما قاد المغرب للتأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا بعد غياب 20 عاماً.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - حسني الاثنين 29 يوليوز 2019 - 19:56
ما قنعتيش بفلوس الفوسفاط بغيتي فلوس البترول. المهم كاملين فلوس اللبان و نتا هو زعطوط. مبروك عليك البترودولار و مبروك علينا الفقصة.
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49
2 - hamid de taza الاثنين 29 يوليوز 2019 - 20:04
اعتقد جازما ان السيد فوزي لقجع وقع ضحية لمقلب الثعلب لو فاز المنتخب على البنين ماكان للجامعة ان تفسخ عقد رونار و بالتالي اراد ان يخلق البلبلة داخل المنتخب و باي طريقة .انها التجربة يا بابا.
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28
3 - amaghrabi الاثنين 29 يوليوز 2019 - 20:06
بسم الله الرحمان الرحيم.مدرب جيد جدا سيندم عليه المغاربة بحيث لا ينفع الندم.قدم خدمات جيدة جدا للمنتخب المغربي واحيى البسمة الجميلة في قلوب المغاربة بعدما اختفت اكثر من عشرين سنة.ان الله يكره لكم أيها المغاربة القيل والقال وكثرة السؤال وضياع المال.اتركوا الجامعة المغربية تقرر مستقبل الكرة المغربية بدون ظغوطات لانه في نظري جامعتنا تعرف قيمة هذا المدرب ولكنها مطاعة للمواطن الذي
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4 - مغربي الاثنين 29 يوليوز 2019 - 20:10
الفلوس اللبن تياكلهم التعلب المقيت
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5 - مستغرب الاثنين 29 يوليوز 2019 - 20:11
الاتحاد السعودي حول وجهة نصف لاعبي المنتخب نحو الدوري السعودي و كان في مفاوضات مع مدرب المنتخب وتم إغرائه بالاموال رغم ان عقده كان ساري المفعول رفقة المنتخب الوطني سبب ينضاف الى أسباب اخرى للإخفاق
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6 - الى الامام الاثنين 29 يوليوز 2019 - 20:18
أتمنى ما اتمناه ان تطوى صفحة الكان نهائيا برونارها و بننينها. لدينا منتخب ذو اُسلوب و أساس جيد يحتاج فقط تلقيحا بلاعبين اخرين ( ياجور، الكرتي، حمد الله، بانون،...) و تغيير البعض الذي ليس لهم ما يضيفوه اكثر مما قدموه مع احترماتنا لهم، دون ان نحدث تغييرا جدريا. فنحن مقبلين على اقصاءيات مبكرة..... نتطلع الى الامام ،، ما يكون غير الخير ان شاء الله
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7 - كمال الاثنين 29 يوليوز 2019 - 20:21
لا دخل لنا فيه محاسبة رونار مرت بالسكوت و الدقة حتي لا تنكشف أمور كثيرة في الجامعة للكرة القدم أموال لا حصري لها تصرف في امور تافهة وسفريات بالمجان وأجور باهضة حتي ولو عندنا فريق يلعب السنة كلها هذه الأموال الأحسن ان تصرف في الصحة والتعليم ومحاربة الفقر لآن كرة قدم عند الاوربين ولها ميزانية وتعود بالريح علي الفريق والدولة ليس عندنا كله افتخار والكذب في الأخبار الرياضية والمحلية
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8 - miloud tanger الاثنين 29 يوليوز 2019 - 20:21
فلوس لبن كيديهم زعطوط .ومازالت الغفلة بالدول العربية ولكن يوم القيامة تكون عليهم حسرة بما كانو يفسدون
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9 - داوي الاثنين 29 يوليوز 2019 - 20:33
انا معنديش مع الكرة الثعلب هو لي طيح المنتخب المغربي بلاش امشي السعودية بينا لعور
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10 - مدرب فاشل الاثنين 29 يوليوز 2019 - 20:33
لقد قلتها في هده الصفحة كان يستعد لرحيل منذ رجوعه من مونديال روسيا لانه تقدمت له عروض مغرية من السعودية والامارات وكان ينتظر الفرصة كانوا على يقين لن يفلح مع السعودية سيكون مصيرها كالمغرب.
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11 - حاميدو الاثنين 29 يوليوز 2019 - 20:34
رونار بالنسبة للمغرب أصبح من الماضي نتمنى للمنتخب السعودي الشقيق كل التوفيق والإنجازات الكبيرة مع مدربه الجديد.....
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12 - الاسم الاثنين 29 يوليوز 2019 - 20:38
قالوا في رواية ذئب و لم يكذبوا؟
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13 - مشاهد الاثنين 29 يوليوز 2019 - 20:39
ويبقى السؤال المطروح هل ضربة الجزاء متعمدة تضييعها.؟
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14 - gana الاثنين 29 يوليوز 2019 - 20:52
لي ربحوه المغاربة منك تربحوا السعودية غير عمر شكارتك وسير على الله انت هو لمعلم
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15 - السي العياشي الاثنين 29 يوليوز 2019 - 21:00
ياك ما مشا لحج ونزول ليه العار وبقاء تما
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16 - جزائري الاثنين 29 يوليوز 2019 - 21:05
هو ليس مدرب سيء , لكن عقلية اللاعبين في المغرب العربي مختلفة جدا عن باقي دول العالم , المدرب الوطني الكفء هو الانسب
المغرب مليء بالمواهب فقط الحلقة المفقودة هي مدرب يفرض الانضباط
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17 - محمد عين الشعير الاثنين 29 يوليوز 2019 - 21:09
الثعلب كان على علم بتعاقده مع السعودية وبراتب كبير. لدى لم يبدل اي جهد في الكأس. لانه لو ذهب بعيدا كنا يظن فإنه سيجد مشكلة في الانفصال. وأما وقد أقصي فالكل كان ينادي باستبعاده وبالتالي خرج بدون خسائر اي تعويض الجامعة عن اخلاله بالعقد. هكدا شيم الرجال. كما اقول دائما عبر هده الجريدة هسبريس الرائعة. عينوا مدربا وطني محلي على الاقل يستفيد من المال. يفرح عند الانتصار ويبكي أثناء الهزيمة.
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