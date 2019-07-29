رسميا.. هيرفي رونار مدربا جديدا للمنتخب السعودي

هسبريس - د .ب .أ

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، التعاقد الرسمي مع الفرنسي هيرفي رونار لتدريب المنتخب السعودي الأول خلفا للأرجنتيني خوان بيتزي.

وسيخوض رونار تحديا جديدا في مسيرته بقيادة الأخضر في التصفيات الآسيوية المشتركة القادمة للتأهل لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس أسيا 2023.

وقاد المدرب الفرنسي (51 عاماً) المنتخب المغربي في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، الأخيرة في مصر والتي فازت بها الجزائر.

وودع المغرب نهائيات كأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة أمام بنين بركلات الترجيح في دور الستة عشر.

ويسعى رونار لخوض تحد جديد خارج القارة السمراء، وستكون التصفيات الآسيوية الأولية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، هي أول تحدي يواجهه الفرنسي مع الأخضر.

ومن أبرز إنجازاته الفوز بكأس الأمم الأفريقية 2012 مع زامبيا ومع منتخب كوت ديفوار في 2015 ، كما قاد المغرب للتأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا بعد غياب 20 عاماً.