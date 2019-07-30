"سان جيرمان" يطلب 180 مليون يورو مقابل نيمار

هسبريس ـ مُتابعة

نادي باريس سان جيرمان سيوافق على بيع نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا بمقابل لا يقل عن 180 مليون يورو، بعدما أبدى الأخير رغبته في الرحيل عن ملعب "حديقة الأمراء"، هذا الصيف، وفقا لما نشرته صحيفة "سبورت" الكتالونية.

وأشارت الصحيفة إلى أن PSG، الذي اشترى نيمار قبل موسمين من برشلونة باللجوء لقيمة الشرط الجزائي في عقده؛ 222 مليون يورو، كان يطلب في بداية الأمر 300 مليون يورو، لكنه تراجع عن مطلبه ليستقر عند 180 مليون.

ووفقا للمصدر نفسه فإن النادي، بطل فرنسا، لن يقبل بأي تبادل للاعبين في صفقة نيمار، ما يعني استحالة شراء نادي برشلونة له هذا الصيف.

وعتبرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، من جهتها، أن الطريقة الوحيدة لعودة نيمار إلى "البلاوغرانا" ستكون من خلال صفقة تبادلية عبر بيع مواطنه فيليبي كوتينيو، الذي لم يقدم المردود المنتظر منه منذ انتقاله لصفوف برشلونة قادما من ليفربول، في شتاء 2018، والذي تعرض لانتقادات شرسة من قبل جماهير "كامب نو" الموسم الماضي.

وذكر المنبر ذاته أن كوتينيو لم يتلق، حتى الآن، عروضا من جانب كبار أندية إنجلترا، علما بأن سوق الانتقالات الصيفية سينتهي هناك في الثامن من غشت المقبل.