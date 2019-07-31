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الرئيسية | رياضة | مابيدي يرافق الكوكب المراكشي إلى القسم الثاني

مابيدي يرافق الكوكب المراكشي إلى القسم الثاني

مابيدي يرافق الكوكب المراكشي إلى القسم الثاني
أوعنا بلعيد
الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 05:12

عزز فريق الكوكب المراكشي لكرة القدم، المنتمي إلى القسم الثاني ضمن الدوري المغربي الاحترافي، صفوفه بتعاقده رسميا مع لاعب إفريقيا الوسطى فيفيان مابيدي، النجم السابق لفريقي الرجاء والمغرب التطواني، خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعاقد "فارس النخيل" مع اللاعب مابيدي بموجب عقد يمتد لموسمين، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فريق "الحمامة البيضاء"، ليقرر بعدها خوض تجربة احترافية جديدة في القسم الثاني مع الكوكب الراغب في العودة إلى القسم الأول الموسم المقبل.

وقرر مسؤولو الكوكب التعاقد مع مابيدي بحكم الخبرة التي يتوفر عليها في الدوري المغربي، إذ سبق له أن دافع عن ألوان العديد من الأندية الوطنية، في مقدمتها نادي الرجاء الرياضي.

وكان مابيدي تألق بشكل لافت مع "النسور الخضر"، كما بصم على أداء متميز خلال مشاركته مع الرجاء في كأس العالم للأندية، فضلا عن حمله ألوان كل من الدفاع الجديدي والمغرب التطواني؛ كما خاض تجربة قصيرة في الدوري الليبي على سبيل الإعارة.

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