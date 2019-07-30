نجم نادي "مازيمبي" سادس صفقة للرجاء البيضاوي

أوعنا بلعيد

تعاقد فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم مع الكونغولي مالونغو نيغيتا، مهاجم فريق "تي بي مازيمبي" الكونغولي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، ليصبح بذلك رابع لاعب أجنبي في صفوف النسور الخضر بعدما أقدمت الإدارة على فسخ عقدي الأوغندي محمد شعبان والحارس محمد الشنوف.

المهاجم الكونغولي حل بمدينة الدار البيضاء من أجل مواصلة المفاوضات مع مسؤولي الرجاء الرياضي، لحمل القميص الأخضر في المركاتو الصيفي الحالي، وتمكن من التوصل إلى اتفاق نهائي ورسمي مع إدارة النسور الخضر أفضى إلى توقعيه لـ3 سنوات رياضية.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الخضر، وضع المهاجم الكونغولي كخيار أول، رغم المنافسة التي لقيها من جانب فريق النهضة البركانية، الذي كان يخطط بدوره للاستفادة من خدمات اللاعب، لكن الأخير اختار الانضمام إلى النسور الخضر لخوض تجربة جديدة برفقتهم.

وأصبح مالونغو رابع لاعب إفريقي في الفريق الأخضر، ما سيغلق الباب أمام عودة الدولي الليبي سند الورفلي إلى صفوف الرجاء، لتبقى الآمال معلقة في الخط الخلفي على خدمات بدر بانون والمالي كوليبالي.

يشار إلى أن إدارة الرجاء حسمت بشكل مبكر تعاقدات الفريق خلال الانتقالات الصيفية الحالية، وتمكنت من ضم ستة لاعبين؛ ويتعلق الأمر بكل من عمر العرجون، من اتحاد طنجة، وفابريس نغوما من فيتا كلوب الكونغولي، وساليف كوليبالي، وحميد أحداد من الزمالك المصري، ومحسن متولي العائد من تجربة احترافية بقطر، والوافد الجديد مالونغو.