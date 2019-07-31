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الرئيسية | رياضة | ريان عبيد يخوض تجربة جديدة في الدوري التركي

ريان عبيد يخوض تجربة جديدة في الدوري التركي

ريان عبيد يخوض تجربة جديدة في الدوري التركي
أوعنا بلعيد
الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 09:40

تعاقد فريق هاتاي سبور التركي لكرة القدم بشكل رسمي مع المغربي ريان عبيد (27 سنة)، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، قادما من فريق باريس إف سي (الليغ 2)، بعد منافسة قوية مع أندية أخرى كانت ترغب في استقدام اللاعب.

وقدم نادي هاتاي سبور، الممارس في القسم الأول ضمن الدوري التركي، لاعبه الجديد لوسائل الإعلام في مؤتمر صحافي أقيم في إسطنبول، بحضور مراد بيركيت، المدير الرياضي للفريق، بالإضافة إلى مراد آردليك، وكيل أعمال اللاعب المغربي.

وجاء تعاقد الفريق التركي مع ريان عبيد من أجل تعزيز خط الوسط وتقوية صفوفه، لاسيما أن المكتب المسير تحدوه رغبة كبيرة في الصعود إلى الدوري التركي الممتاز الموسم المقبل.

وانضم الوافد الجديد إلى هاتاي سبور بموجب عقد يمتد لموسم واحد، مع خيار التجديد لموسم آخر نهاية الموسم المقبل.

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