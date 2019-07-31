"برايتون" يعرض 20 مليون دولار مقابل النصيري

أوعنا بلعيد

يريد مسؤولو فريق برايتون الإنجليزي الممارس بالقسم الممتاز التوقيع مع الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم ليغانيس الإسباني، خلال المركاتو الصيفي الحالي، وعرضوا من أجل ذلك مبلغ 20 مليون دولار.

وحسب صحيفة "أس" الإسبانية، فإن إدارة ليغانيس رفضت عرض إدارة برايتون عندما قدمت 20 مليون دولار على دفعتين مقابل ضم النصيري في الانتقالات الصيفية الحالية، وكان العرض الأول في حدود 15 مليون دولار.

وأضاف المصدر نفسه أن إدارة برايتون عادت اليوم لتعرض مبلغ 20 مليون دولار دفعة واحدة من أجل التعاقد مع المهاجم المغربي، الذي تمكن من تسجيل 11 هدفا بين الدوري والكأس الموسم المنقضي بقميص ناديه الإسباني.

وتريد إدارة برايتون التفاوض مع نظيرتها الإسبانية للتعاقد مع النصيري عوض دفع قيمة شرطه الجزائي إلى موقع الاتحاد الإسباني "لاليغا"، كما حدث في صفقة الفرنسي أنطوان غريزمان عندما تعاقد معه فريق برشلونة قادما من أتليتكو مدريد.

وأوضح المصدر ذاته أن المكتب المسير رفض الاستسلام خلال الأيام الأخيرة، وقام بأكثر من محاولة لضم اللاعب المغربي، حيث تقدم في المرة الأولى بعرض بقيمة 15 مليون دولار دفعة واحدة، لكن تم رفضه، وعاد ليدفع مبلغ 20 مليون على دفعتين، بينما العرض الرسمي الأخير هو 20 مليون دفعة واحدة.

ولا يمانع ليغانيس في تسريح مهاجمه المغربي الشاب (22 سنة) إن توصل بعرض يناسب إمكاناته، كما لا يستبعد أن يوافق على العرض الأخير الذي تقدم به برايتون، وهو الفريق الوحيد الذي تقدم بعرض رسمي إلى حد الآن.

ولا يستبعد أن تقوم إدارة ليغانيس بتجديد عقد اللاعب المغربي، الذي اشترط تحسين عقده وراتبه الشهري، وهو ما جعل المفاوضات تتعثر حتى الآن، ولم تأت ثمارها كما كان مرتقبا.

وانضم النصيري إلى ليغانيس الموسم الماضي في صفقة هي الأغلى في تاريخ النادي، بعدما دفع 5.1 ملايين يورو مقابل خدماته بعقد يمتد إلى غاية 2023.

ولم يتدرب النصيري مع زملائه صباح اليوم، وبقي في صالة الألعاب الرياضية بجانب طبيب النادي.