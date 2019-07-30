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الرئيسية | رياضة | "الكاف" تحدّد موعد إعادة "نهائي الترجي والوداد"

"الكاف" تحدّد موعد إعادة "نهائي الترجي والوداد"

"الكاف" تحدّد موعد إعادة "نهائي الترجي والوداد"
هسبورت ـ محمد أمين متبار*
الثلاثاء 30 يوليوز 2019 - 20:05

تتجه الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم إلى تحديد الثامن من غشت المقبل موعدا جديدا لإياب نهائي رابطة أبطال إفريقيا للموسم المنصرم بين الوداد والترجي التونسي، على أن يجرى اللقاء في جنوب إفريقيا، في حال ما أيدت محكمة التحكيم الرياضية الدولية "طاس" قرارها بإعادة اللقاء على أرض محايدة.

وعلمت "هسبورت"، من مصدر موثوق داخل "الكاف"، أن اقتراح الكونفدرالية يرتقب أن يصير رسميا في حال ما لم تصدر "طاس" قرارا يقضي بفوز الوداد الرياضي أو نادي الترجي بالكأس القارية، وهو ما سيجعل الفريقين ملزمين بالتحضير سريعا لإعادة اللقاء من أجل التعرف على هوية البطل الجديد لإفريقيا.

ويرتقب أن تصدر "الكاف" بلاغا رسميا عقب تعميم قرار "طاس" يوم غد الأربعاء، على أبعد تقدير، وأن يشمل تفاصيل مدققة في حال ما تم تأكيد قرار الكونفدرالية بإعادة المباراة. كما ستبت كذلك في إمكانية خوض الفريقين لهذا اللقاء باللائحة الجديدة للاعبين المرسلة إلى "الكاف" استعدادا للموسم الجديد، الذي سينطلق بعد أيام قليلة.

وتشير توقعات غالبية من حضروا مرافعات دفاع كل من الوداد الرياضي والترجي التونسي والكونفدرالية الإفريقية إلى أن القرار الذي ستتبناه محكمة التحكيم الدولية هو تثبيت قرار "الكاف" بإعادة المباراة، استنادا إلى مجموعة من الاختلالات التنظيمية والأمنية، التي ميزت مباراة الإياب، عكس لقاء الذهاب الذي جرى بالرباط.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - حسني الثلاثاء 30 يوليوز 2019 - 20:15
إن شاء الله اللقب ودادي سواء أعيدت المقابلة أو لم تعد. جيبوها يا لولاد و نسيونا فالبنات لي قصاتهم البنين.
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2
2 - ابو تسنيم الثلاثاء 30 يوليوز 2019 - 20:17
قالوا بلد محايد.... وليس بلد بلد يكن كل العداء للمغرب.....
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27
3 - مغربي رياضي الثلاثاء 30 يوليوز 2019 - 20:24
انعدام تقنية الڤار وكذالك انعدام الأمن داخل الملعب في مقابلة الإياب سببان كافيان لإعلان الوداد فائزا. ولكن المحكمة الدولية ستؤيد قرار الكاف بإعادة المقابلة في هذه الحالة يجب الوداد الفوز على الترشي وأن يرضي الجمهور المغربي من طنجة إلى الكويرة.
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11
4 - simo usa الثلاثاء 30 يوليوز 2019 - 20:33
الشوهة الكبيرة هي الى انهزمت الوداد. ديك الساعة توانسة يشبعو فينا ضحك. الله يحفض و صافي
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-2
5 - abou anas الثلاثاء 30 يوليوز 2019 - 20:52
لمادا هدا النفاق
في حالت التزوير او نصب احتيال
اتوماتيك المزور يصبح خاصرا
هدا الطااس حتى هو منافق
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6 - واقعی الثلاثاء 30 يوليوز 2019 - 20:55
لنکن واقعیین فانه سیکون لقب بلا طعم لجمهور الفریقین اذا ماتم الحکم لصالح احدهما وخاصة جمهور الوداد الذی لم یفز اصلا بمیدانه وفقط تعادل۔ لذلک فاحسن حل هو اعادة المباره۔وحینها المیدان یاحمیدان
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0
7 - ان كنت ناسي افكرك الثلاثاء 30 يوليوز 2019 - 21:02
افريقيا كلشي عندها متاخر,المبارة تلعبت فشهر 6,حتى لشهر 9 عاد تعاود,مدربين تبدلو واللاعبين مشاو,عليها هاد القارة عتبقى متاخر طول الزمان,حتى تنقرض
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8 - Observateur الثلاثاء 30 يوليوز 2019 - 21:02
حسب رأيي القرار العادل هو إعلان الوداد فائزا في مبارة الأياب بهدفين لصفر لأسباب يعرفها الجميع .. إذا ما قررت الطاس إعادة المبارة، فاليعلم الوداد أن الجمهور المغربي من طنجة إلى الكويرة سيقف إلى جانبه من أجل الضفر بكأس الأبطال .. إعادة المبارة في مصر أو السنيغال أو ساحل العاج .. لا أتمنى أن تعاد في جنوب إفريقيا التي تكن العداء لوحدتنا الترابية.
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