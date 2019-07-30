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كُتّاب وآراء
"الكاف" تحدّد موعد إعادة "نهائي الترجي والوداد"
تتجه الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم إلى تحديد الثامن من غشت المقبل موعدا جديدا لإياب نهائي رابطة أبطال إفريقيا للموسم المنصرم بين الوداد والترجي التونسي، على أن يجرى اللقاء في جنوب إفريقيا، في حال ما أيدت محكمة التحكيم الرياضية الدولية "طاس" قرارها بإعادة اللقاء على أرض محايدة.
وعلمت "هسبورت"، من مصدر موثوق داخل "الكاف"، أن اقتراح الكونفدرالية يرتقب أن يصير رسميا في حال ما لم تصدر "طاس" قرارا يقضي بفوز الوداد الرياضي أو نادي الترجي بالكأس القارية، وهو ما سيجعل الفريقين ملزمين بالتحضير سريعا لإعادة اللقاء من أجل التعرف على هوية البطل الجديد لإفريقيا.
ويرتقب أن تصدر "الكاف" بلاغا رسميا عقب تعميم قرار "طاس" يوم غد الأربعاء، على أبعد تقدير، وأن يشمل تفاصيل مدققة في حال ما تم تأكيد قرار الكونفدرالية بإعادة المباراة. كما ستبت كذلك في إمكانية خوض الفريقين لهذا اللقاء باللائحة الجديدة للاعبين المرسلة إلى "الكاف" استعدادا للموسم الجديد، الذي سينطلق بعد أيام قليلة.
وتشير توقعات غالبية من حضروا مرافعات دفاع كل من الوداد الرياضي والترجي التونسي والكونفدرالية الإفريقية إلى أن القرار الذي ستتبناه محكمة التحكيم الدولية هو تثبيت قرار "الكاف" بإعادة المباراة، استنادا إلى مجموعة من الاختلالات التنظيمية والأمنية، التي ميزت مباراة الإياب، عكس لقاء الذهاب الذي جرى بالرباط.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
في حالت التزوير او نصب احتيال
اتوماتيك المزور يصبح خاصرا
هدا الطااس حتى هو منافق