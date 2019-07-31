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كُتّاب وآراء
الدوري الإفريقي لكرة السلة ينطلق في مارس 2020
كشف النقاب عن المدن المضيفة للنسخة الأولى من الدوري الإفريقي لكرة السلة وموعد انطلاقها المقرر في مارس 2020، على أن تكون العاصمة الرواندية كيغالي المدينة المضيفة لمباريات نصف النهائي والنهائي.
وستكون القاهرة (مصر)، الرباط (المغرب)، العاصمة تونس أو المنستير (تونس)، دكار (السنغال)، لاغوس (نيجيريا) ولواندا (أنغولا) المدن المضيفة للموسم المنتظم لهذا الدوري الذي أعلن عنه في منتصف فبراير الماضي برعاية دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "إن بي أيه" والاتحاد الدولي للعبة "فيبا".
ويشارك في هذا الدوري 12 ناديا من أنحاء القارة السمراء، وسيتم اعتماد نظام المجموعتين من ستة أندية في كل منهما، على أن تخوض كل مجموعة مبارياتها في الموسم المنتظم في ثلاث من المدن الستة المضيفة.
واعتبر رئيس رابطة الدوري الإفريقي نائب رئيس رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، السنغالي أمادو غالو، الثلاثاء، أن "إعلان اليوم يشكل خطوة هامة أخرى مع اقترابنا من موسم أول تاريخي".
ويخوض كل فريق خمس مباريات في الموسم المنتظم، على أن يتأهل أفضل ثلاثة فرق في كل مجموعة الى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف".
وتتواجه الأندية الستة مع بعضها البعض على أن ينتقل الأربعة الأوائل الى المربع الذهبي الذي يقام في كيغالي أواخر ربيع 2020 بنظام الاقصاء المباشر من مباراة واحدة فقط، على غرار النهائي ايضا، وليس بالنظام المتعارف عليه في الدوري الأميركي أو أوروبا، أي بتأهل الفائز بعد فوزه بأربع من أصل سبع مباريات أو ثلاث من أصل خمس.
وسيتولى الاتحاد الدولي للعبة ورابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين تأمين الدعم المالي والموارد لتدريب اللاعبين والمدربين والحكام الأفارقة برعاية شركة "نايكي" وعلامة "جوردان" للمستلزمات الرياضية.