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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | رياضة | محكمة "طاس" تصدم الوداد وتعيد لقب دوري أبطال إفريقيا إلى الترجي

محكمة "طاس" تصدم الوداد وتعيد لقب دوري أبطال إفريقيا إلى الترجي

محكمة "طاس" تصدم الوداد وتعيد لقب دوري أبطال إفريقيا إلى الترجي
هسبريس من الرباط
الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:30

ألغت محكمة التحكيم الرياضي "طاس"، قبل قليل، قرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بإعادة مباراة الإياب من الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي.

ويعيد قرار "طاس"، لقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم إلى الترجي التونسي، بعد أن طالبت الكونفدرالية الإفريقية من النادي التونسي إعادة الكأس والميداليات.

واعتبرت محكمة التحكيم الرياضي بأن اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري للعبة لم تكن "الجهة المختصة" لاتخاذ هذا القرار مشيرة إلى أن بت مصير النهائي يعود إلى "الأجهزة المختصة في الكونفدرالية الإفريقية" الذي ستنظر في الأحداث التي رافقت مباراة الإياب في الدور النهائي في 31 ماي الماضي في تونس "واتخاذ القرار في ما يتعلق بإعادة المباراة من عدمها".

وطالب الوداد البيضاوي من "طاس" اعتباره فائزا بمباراة الذهاب بهدفين نظيفين، وتحميل الترجي التونسي مسؤولية غياب تقنية "الفار" وفقا للوائح المنظمة للمسابقة، دون الاحتكام إلى إعادة المباراة في ملعب فاصل، فيما دعا الترجي إلى تزكية تتويجه بطلا لإفريقيا، واعتبار الوداد منسحبا من المباراة.

وكانت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم تتجه إلى تحديد الثامن من غشت المقبل موعدا جديدا لإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم المنصرم بين الوداد والترجي التونسي، على أن يجرى اللقاء في جنوب إفريقيا، في حال ما أيدت محكمة التحكيم الرياضية الدولية "طاس" قرارها بإعادة اللقاء على أرض محايدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (81)

1 - h.m الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:36
على العموم الترجي تستاهل لاي لاي لاي لاي لاي
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-92
2 - abdou rabat FAR الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:37
واكون فالأول قبلو قرار الكاف و يعاودو الماتش ويربحو الكاس عن جدارة واستحقاق بلا مايدوزو للطاس
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16
3 - الحمد لله الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:37
الحمد لله أوله وآخره ، الهروب كن الماتش سمة الفاشلين ، تحياتي للمحكمة الدولية برااافو وهنيئا لخوتنا التوانسة
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-100
4 - هشام شهيد الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:37
سيكون هدا المقال هو لاكتر تعليقا من طرف المتتبعين لجريدة هسبريس في ساعات المقبلة
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10
5 - ana الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:38
مبقاينا فهمنا والو فيناهوا شفاوي ديال لقجع ونصيري
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40
6 - Yoz الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:38
خيرها فغيرها... ويبقى الوداد بطلا في عيون محبيهو منافسيه... و ليشهد التاريخ على مهزلة رادس
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57
7 - ودادي حر الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:38
قرار محكمة الطاس منطقي و في محله لأن فريق بوحمرون هو من إنسحب من المبارة بداعي هدم وجود تقنية الفيديو المساعد VAR رغم أنه يعلم دلك مسبقا
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-62
8 - مع الأسف الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:38
وايلي وايلي ، طاس ما طاس -ان و أخواتها- المهم لخليفة على الله ان شاء الله السنوات القادمة الله يعوض عليكم حنا بعدا الوداد في الأعين ديالنا كبير ب الكأس أو بدون
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30
9 - طارق الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:38
صراحة الترجي فازت في المقابلة وهي لم تنسحب و هي لم تأمر خصمها بالانسحاب و إن كان ظلم تحكيمي فالحكم هو من ستابع
للتذكير الرجاء فازت على نهظة بركان و لم يحسب لها الفوز و أقصيت من التظاهرة
مبروك الترجي
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-33
10 - فرنسا الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:38
بدون تعليق الأمور كانت بديهية : الدولة اللتي عندها منتخب فاشل و جامعة فاشلة ماذا تنتظر منها ؟ يجب تغيير جذري في كرة القدم المغربية...تأسف فقط للاعبي الوداد الأبطال
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33
11 - المساند الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:41
واخا انا رجاوي و لاكين هذا ظلم عظيم حيث الهدف ديال الكرتي راه باين مكاينش التسلل
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41
12 - lhna الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:41
ماااااابقا مايتقال ف هاذه المهزلة فعلها الحرباءي البنزرتي
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21
13 - يوسف المغربي الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:41
لا حول ولا قوة إلا بالله... كأن الطاس تريد أن تقول دعوا إفريقيا بفسادها... و تقول نعم ليأكل القوي الضعيف و نعم لشراء الحكام و نعم لتعطيل الفار و نعم للفوز باللقب بأي طريقة.. باي باي إفريقيا
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31
14 - اجديك الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:41
ههههه تزامن نهاية هدا المسلسل مع مسلسل "سامحيني" نكبة أخرى تزداد الي الكرة المغربية، على اية حال يجب ان نكون رياضيين ونقبل الحكم، وأتمنى أن يراسل ويبارك رييس الوداد فريق الترجي بهدا التتويج المتير للجدل....
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-3
15 - Hammo الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:42
و الف مبروك عليهم...لعبو و تقاتلو اما حنا فينا غير الزواق و العياقة بيناتنا و ماكنبغيوش الخير لبعضينا
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-10
16 - Momo الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:42
وهاهوا الفساد الأفريقي يحتل المرتبي الأولي عالميا
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10
17 - ابو تسنيم الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:43
تاسفنا على إختيار جنوب افريقيا لاحتضان المباراة النهائية للكأس.... لكن ان تأتي الطاس بهكذا قرار... انا لا اظن لكني متأكد ان القضية فيها إن........ لك الله يا بلدي.
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10
18 - Driss الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:43
الكرة الإفريقية لا زالت متأخرة كثيرا،من الأحسن أن يبتعد عن الكرة و يهتمو بزرع الأرز سيكون خيرا لهم و لشعوبهم
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13
19 - محمد الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:43
الصراحة والله مافهمت هاد القرار والعجب .. كان خاص يتعاود الماتش حتى كون عطاوها للوداد مايستاهلوش حيت خاص يتعاود الماتش واش بطل بلا كورة فضيحة وصافي
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9
20 - محمد الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:43
نريد أن نعرف الخطة التي تم اعتمادها في أخذ القرار
وهل هو حكم نهائي؟؟؟
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6
21 - دكالي في نيويورك الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:44
الطاس الغت قرار الكاف ولم تعطي الكاس لأي فريق. القرار النهائى سيعود للجنة الأخلاقيات بالكأس.
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25
22 - ضلم الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:44
اللهم ان هاد منكر كل شي فاسد ترشي عارف اش كدير بنزرتي كان فخبار كل شي علاش هو هرب
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4
23 - محمد الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:45
بقت محكمة وحدة سيلجأ إليها الوداد، المحكمة السماوية
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5
24 - محمد الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:45
تتلقى الكرة المغربية خيبة تلوى الأخرى رغم المزانية الضخمة التي تخصصها الدولة لها ولو على حساب التعليم و الصحة دون تحقيق أي إنجاز أو لقب قاري اللهم لقب وحيد في عهد بوحمارة
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2
25 - عادل الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:45
على الوداد نسيان ما وقع والتفكير في المستقبل، فالتوانسة يربحون بالمكر والخديعة، وتبقى إفريقيا عار على كرة القدم...
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5
26 - احمد الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:45
وتسقط الاقنعة تباعا عن التسيير الارتجالي في بلادنا. اخفاء الحقاءق لايعني انها غير موجودة وتسسير المغاربة ماهو الا تسيير هاو لا علاقة له بما هو مهني وستصطدمون يوما لما تروا جميع المجالات تسقط.
فكروا في مديونية الدولة...
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3
27 - مروان الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:46
يجب مقاطعة جميع التضاهرات القارية بما فيها المنتخب و الفرق المغربية.
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7
28 - aziz الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:46
فريق لم يكمل المقابلة.تعادل على ارضه...اذن
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-13
29 - الكرة لا تحب المغاربة الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:46
(اللي مارضا بخبزة يرضا بنصها المشكلة السي الناصيري حتى نص خبزة ماديتيه ) والله عندما تعنث مسؤولوا الوداد واللتجؤا الى الطاس لم يرتح لي بال وكنت اتوقع هذا القرار لماذا كل هذه الثقة في النفس نصفك الكاف باعادة المقابلة كفى، مع العلم ان الوداد لم تكن في احسن احوالها لا في الذهاب ولا الاياب
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0
30 - ملاحظة الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:47
صرحتا لقجع لم يعد له معنا في البقاء في جامعة كرة القدم المغربية وعليه أن يستقيل.
فقصتونا الله يفقصكم.
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0
31 - فتحاوي الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:47
الكرة في أفريقيا تحتاج إلى سنوات ضوئية لتصل إلى مستوى شقيقتها في أوروبا وأمريكا
يجب أن تلغى الكرة في أفريقيا وأقترح أن تنضم بطولاته الى إحدى القارات لتستفيد من التطور السريع
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8
32 - هشام الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:47
انتهى العدل
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7
33 - ماقاريش الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:47
و بهذا يكون الوداد رسميا أول فريق يخسر النهائي لأن قائده ماقاريش
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0
34 - reda الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:47
il fallait treminé le match et puis protester. maradona a marqué avec sa main et son pays a gagné le mondiale ! il faut jamais défié la loi. une coupe sans gout pour les tunisien . c'est la honte
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-2
35 - Aziz meknes الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:48
الى الضلم تعرضنا ليه ايوا العالب الله
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4
36 - الرباطي الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:48
كمغربي أشعر بارتياح لتتويج الترجي. لا احب الظلم الوداد خسر مباراته بالانسحاب ومن مبارة الذهاب
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-6
37 - تونسي الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:49
الحمد الله الف مبروك للترجي ولتونس
ريتو يا مغاربة الكذب والتزوير ،
قال تعالى:" وقل ظهر الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا "
مع هذا الكل ، المغاربة اخوتنا ، والوداد والترجي يمثلان المغرب الكبير ، حلمنا المتواصل لتحقيق هذا الفضاء الرائع
كفى من فضلكم سبا و شتما في تونس وشعبها وادعو التوانسة نفس الشيئ وتقبلوا قرار القضاء والتحيكيم الرياضي الدولي
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-7
38 - Ahmed Rabi3 الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:51
فيها خير! المهم بالنسبة ليا انهم وقفوا الظلم امام انظار العالم ومارضاوش يكملوا المباراة مافيهاش تقنية الفار اللي كانت فمباراة الذهاب وحرمت الوداد من هدف صحيح..اوا فيناهو مبدأ تكافئ الفرص آ الطاس! على اي هذا هو ثمن محاربة الفساد فالمنظومة الكروية الافريقية وسيتذكر التاريخ بان هدف الكرتي هو السبب في كل ما سيحصل مستقبلا من تغييرات فانظمة وقوانين الكاف..
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6
39 - ayyoub chkirida الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:51
هل صحيح مايقال ان الترشي حملت الكاس
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-3
40 - amine الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:52
هناك نوايا خبيثة ذاخل الطاس، حيث أن هورست كولر المبعوث الأممي السابق للأمم المتحدة من اجل الصحراء و المعروف لدعمه البوليساريو، شوهد أمس في مدينة زيوريخ رفقة عائلته. المؤامرة واضحة.
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-2
41 - منير الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:52
العالم لا يعترف بالحق ..على المغرب أن يغير تعامله السياسي و الرياضي مع العالم إلى نوع من الشوفيتية و النفعية أما المبادئ و الأخلاق فلا مكان لهم في هدا العالم
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3
42 - oujdi الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:53
الله على راحة.
و اخيرا سيطوى الملف و هنيئا للترجي.
انسحبوا و ما زالوا يريدون الكأس.
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-12
43 - المغربي الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:53
هذا ظلم في حق نادي الوداد..لا ادري على اي سند اعتمد مسؤولو المحكمة الرياضية...
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3
44 - Dolmi الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:53
المغرب تنقصه الكفاءات القانونية,

الكثير من الكلام والاشيء في ميادين الفعل.
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2
45 - عبدو عبدو الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:53
مبروک للتونسیین یعرفون کیف یلعبون داخل الملعب وخارجه
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0
46 - القانون الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:53
الترجي سرق البطولة بالقانون
لا يعقل ان فريق من حجم الترجي يقع في خطأ قانوني
بسيط
هم يعلمون ان قوانين الفيفا لا تلزم الفريق المستقبل
باستعمال تقنية الفار
لسبب واحد لان تقنية الفار يمكنها ان تتوقف عن العمل
في اي لحظة و في اي بلد مهما كان مستواه الاقتصادي
او صناعي و حصلت السنة الماضية في ألمانيا مرارا
سنة الفارطة
لذلك كان على الوداد حفظ ماء وجهه و عدم تمسك بالفار
و إكمال المقابة التي كانت في المتناول خصوصا ان المقابلة
خرجت عن سيطرته
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0
47 - Mounir usa الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:53
متى سنرتاح من هاده الكرة مادا تعطينا هاده الكرة ؟ نحن نريد مستشفيات جامعات نريد الأمن نريد مرافق رياضية و نريد الشغل و مكافحة الجريمة والعنف والكوارث. الكرة في الغرب تحيى الإقتصاد أما في البلاد فهي تنهب أموال الشعب .
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-1
48 - hitch الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:53
Je pense que ce qui viens de se passer dans la coupe d’Afrique et avec le widad de casa ainsi que l équipe de berkan une bonne chose comme ça les marocains se réveil de leur sieste et arrête d être naïf. Il est temp de faire les choses bien et pour être champion il faut être fort très fort et pour être fort il faut faire du bon boulot formation , honnêteté, courage et amour du pays.
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1
49 - chakir nederland الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:53
لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم،المنكر هذا المغرب محكور في إفريقيا عليه الإنسحاب من القارة الإفريقية الفاسدة الظالمة،الترشي التونسي
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0
50 - حفيظة الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:53
مهزلة بكل المقاييس ، لكنني توقعت هذا القرار عندما تدخل البنزرتي في أحد البرامج التونسية وأعطى عدة وقائع مغلوطة.
#ديما_مغرب
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1
51 - ظل القمر الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:53
اذن اقرا السلام على الكرة الافريقية
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1
52 - محمد الجابر الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:54
صافي هدا هو المعقول ، كتلعبو في افريقيا خاص بحال هاد الشي يكون عادي ، علاش زياش ما دار والو في كاس افريقيا ؟ لان قارتنا لا تمث للاحتراف بصله في جميع النواحي
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0
53 - البحتري الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:54
وتبقى الرجاء في القمة لأنها لا تقبل الهدايا بل تنتزع الالقاب من الادغال و الأوكار.
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-1
54 - Aymane الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:54
و الظلم بعينيه هدا...أين هو مبدأ تكافؤ الفرص أهكذا يتوج بطل إفريقيا أم أن دفوعات الترجي كانت أقوى من نظيراتها الودادية؟ فهم تسطى.
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1
55 - Yassine الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:54
ا لحسين عموتة جاب اللقب للوداد في 2017....جرو عليه
يالله دي على مدرب تونسي
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1
56 - مغربي الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:54
يجب الطعن في قرارات الطاس والذهاب للتحكيم عبر هيئة اعلى من الطاس لان القرار فيه ظلم واضح وضوح الشمس، وان استدعى الامر الادلاء حتى بتسجيلات الفيديوهات التابعة للجماهير الحاضرة او المتتبعة للمباراة.
المهم حنا ربحنا المباراة ضمنيا وخسرناها تحكيما
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-1
57 - مغربي الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:54
أودي حنا شعب فاشل فجميع المستوايات من لمقدم لحكومة و من إلى حاضين غا تشفرت وتحضيت وتبزنيز فالخويات لبولسريو تتهدنا من جيه والجزائر مبغينش حكمها يقادو لعلاقات بينا وبينهم وحنا مقموعين علاش منديروش قيما راسنا ونكونو مغرب جديد خالي من الفشل وتشفارت والتكليخ
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0
58 - fouad الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:56
الطاس اسم على مسمى ههههههههههههه
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0
59 - ait azzi الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:56
هههه قالو الترجي بطل افريقيا رغما عن انف القجع و الجميع والوداد على خطى المنتخب المغربي فشل وراء فشل.مبروك للوداد من محب رجاوي
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0
60 - ربيع الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:56
خاوة خاوة لا يهم في الاخير تبقى سوى رياضة مثل تونس مثل المغرب مثل الجزائر كلنا خاوة الله يكون معا الجميع
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1
61 - مقاطعون الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:56
يجب الانسحاب من البطولات الافريقية جميعة و الحزم مع الكاف لانها هي السبب في كل هذا
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-1
62 - محمد الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:57
شي رشوة صحييييحة هادي، ظلم واضح في كلتا المبارتين و مع ذلك القرار لصالح الترجي، اللهم انصر المظلومين.
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1
63 - عبد الحميد الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:57
نغضب على تضييع الكأس ولا نغضب على تضييع الصلاة
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0
64 - مراد الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:57
والله كنت انتظر قرارا كهذا .هل هي شفافية من الطاس ام.....
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0
65 - Hassssssssan الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:57
قالوا سيدنا الاولين زرع الصح ينبت
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66 - موسى الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:57
خسرنا الكأس و خسرنا علاقات مع تونسيين و خسرنا صورتنا في كرة العالمية و خسرنا عندنا . الكرة تعترف فقط بلغة الاهداف . بالعامية خشي كرة كورة في الشبكة و دوز تكة .
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67 - سعيد المغربي الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:58
الوداد بطل في أعين الجميع هذا ما أكتفي به لأن حقيقة ما جرى...... والسلام
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68 - الطنجاوي الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:59
لا ادري من أين أتت الكائنات التي تبارك للترجي اللقب ويقولون انهم يستحقونه
هل هم مغاربة حقا ام ماذا
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69 - عبدالعزيز الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:59
الطاس ظلمنا لانهم يعلمون جيدا اننا مظلومين من طرف ولات امرنا ،حتي يذقوا هم ايضا مرارة الظلم كما يقال : القوم الظالمة يسلط عليها الله القوم الكافرة.
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70 - سعيد الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:59
مهما كان قرار التاس، المهم هو أن موقف الوداد الرجولي فرض تعديلات على المسابقات المقبلة، وبفضله ستنتهي السيطرة التونسية على الكاف والانحياز الدائم للترجي وللأندية التونسية عامة..وبفضله رحل البوشماوي...
حظ سعيد في المرات القادمة.
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71 - Ziryab الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:59
كنت أتوقع ذلك لأن مسؤولو الوداد قبلوا اللعب و لم يتحققوا من الفار قبل بداية المقابلة. ثم المبارة استمرت بعد الهدف الصحيح للوداد و لم تتوقف مباشرة إلا بعدد مرور الوقت.
المتاعب لا تأتي فرادى. ينظاف هذا الخبر إلى إقصاء المنتخب و ذهاب ميزانيات ضخمة أدراج الرياح. و الغريب أو الأغرب من ذلك هو عندما تحتفل الجامعة بالمدرب الذي خرج من الدور الأول بعدما كبد الخزينة مبالغ خيالية.
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72 - مغربي الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 14:01
من حق الفرق المغربية مستقبلا تعطيل الفار وضرب الجمهور المنافس وحمل الكؤوس بالبلطجة والتهديد الحرب نزال خسرنا معركة ولن نخسر الحرب
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73 - omar الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 14:02
Un nouveau camouflet pour les responsables véreux du foot national. C'est l'organe d'arbitrage le plus élevé au monde qui administre une nouvelle fois la preuve irréfutable de l'amateurisme de Lakjaa et de son sous-fifre Nassiri du Widad. Ces deux-là pensaient avoir remporté une victoire écrasante sur la partie tunisienne en faisant croire au grand public que la CAF leur a donné raison sur toute la ligne et que le TAS n'allait rien faire d'autre que ratifier cette décision. Et encore une fois, ces deux-là vont monter au plafond et crier au scandale et à la collusion alors que le président de la CAF sur lequel il voulait tabler pour défendre leur très mauvaise décision de finir la partie contre l'Espérance, a été interpellé à Paris pour répondre de ses actes devant une commission d'enquête financière. Voilà le "savoir-faire irréprochable " de la plus haute autorité du foot marocain et de ses acolytes et vous comptez vraiment sur ces bras cassés pour redorer notre
??blason terni
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74 - الوداد الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 14:03
ويبقى بطلا في عيون محبيهو منافسيه... و ليشهد التاريخ على مهزلة رادس
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75 - يوسف المغربي الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 14:03
شحال زوينة تلقى الحاقدين على الوداد هم السباقون لوضع التعاليق.. باش تعرف أنه هاد الموضوع كان مرضهم في حياتهم كثر من الوداديين أنفسهم هههه الله عليك يا وداد... أ نزيد نأكد ليكم أنه الترجي هي من أعلنة في صفحتها الرسمية عن فوزها باللقب أما الطاس و لحد هذه اللحظة لا يوجد خبر مؤكد ما عدا إلغاك قرار الكاف بإعادة المباراة...
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76 - حسيسان الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 14:03
الشمتة ظهرت بكل تجلياتها الحكم لن يغطي الخبث التي تتميز به الكرة التونسية خاصة فريق الترشي على مر السنوات فجل الفرق التونسية ضاقت مرارة الظلم منها على العموم احيي فريقي الوداد على رجوليتهم وموقفهم يكفينا شهادة العالم في حقنا الذي ضاع عوض هنيئا لهم ان اعتبروه كاسا طيبا حلالا في رمضان وفي ليلة الفجر
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77 - امازيغي ودادي الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 14:03
و كأن طاس تقول لافريقيا ..... زيدي فالفساد راه مكاين لي دوي معاك
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78 - سلامة الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 14:06
لو كانت فرق اروبية لاعيدت المباراة بدون شك لكنهم عرب ولا ينتسبون لكرة القدم في شيء فكل القرارات جائزة في حقهم .

وهذا دليل على الا يتجرأ اي فريق عربي الاحتجاج على اروبي وخصوصا في مبارايت كبيرة مثل ما يسمى كاس العالم وغيره .

باختصار نحن كعرب ليس عندنا شيء اسمه كرة القدم والسلام ..
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79 - karim الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 14:07
المهم أنا شفت بعينيا ان هدف الوداد كان مشروعا 100% و الترجي سرق الكاس كما العادة

لننتقم مستقبلًا ان شاء الله بالكرة و باستحقاق ليس بالتلوي كما يفعل التوانسة م المصريين
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80 - محب الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 14:07
الكرة المغربية بصفة عامة سواء منتخب او اندية تتعرض للوبيات خارجية تكن لنا الكره الشديد و لا يروقها تقدمنا في هذا الميدان الكروي نتمنى التوفيق لجميع انديتنا بدون استتناء.
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81 - لفهايميا الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 14:08
السلام عليكم ياك حكمات الفيفا يتعاود شفتو الطمع . هكا كيكولو اههه راه هاد لمرة غندي نفزو بشرف تنظيم كاس العالم . نرجو من مسؤولين حسب لحساب والف تخميمة وتخميمة ولا ضربة بالمقص . المهم طمع طاعون .
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