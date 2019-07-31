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كُتّاب وآراء
محكمة "طاس" تصدم الوداد وتعيد لقب دوري أبطال إفريقيا إلى الترجي
ألغت محكمة التحكيم الرياضي "طاس"، قبل قليل، قرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بإعادة مباراة الإياب من الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي.
ويعيد قرار "طاس"، لقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم إلى الترجي التونسي، بعد أن طالبت الكونفدرالية الإفريقية من النادي التونسي إعادة الكأس والميداليات.
واعتبرت محكمة التحكيم الرياضي بأن اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري للعبة لم تكن "الجهة المختصة" لاتخاذ هذا القرار مشيرة إلى أن بت مصير النهائي يعود إلى "الأجهزة المختصة في الكونفدرالية الإفريقية" الذي ستنظر في الأحداث التي رافقت مباراة الإياب في الدور النهائي في 31 ماي الماضي في تونس "واتخاذ القرار في ما يتعلق بإعادة المباراة من عدمها".
وطالب الوداد البيضاوي من "طاس" اعتباره فائزا بمباراة الذهاب بهدفين نظيفين، وتحميل الترجي التونسي مسؤولية غياب تقنية "الفار" وفقا للوائح المنظمة للمسابقة، دون الاحتكام إلى إعادة المباراة في ملعب فاصل، فيما دعا الترجي إلى تزكية تتويجه بطلا لإفريقيا، واعتبار الوداد منسحبا من المباراة.
وكانت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم تتجه إلى تحديد الثامن من غشت المقبل موعدا جديدا لإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم المنصرم بين الوداد والترجي التونسي، على أن يجرى اللقاء في جنوب إفريقيا، في حال ما أيدت محكمة التحكيم الرياضية الدولية "طاس" قرارها بإعادة اللقاء على أرض محايدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (81)
للتذكير الرجاء فازت على نهظة بركان و لم يحسب لها الفوز و أقصيت من التظاهرة
مبروك الترجي
وهل هو حكم نهائي؟؟؟
فكروا في مديونية الدولة...
فقصتونا الله يفقصكم.
يجب أن تلغى الكرة في أفريقيا وأقترح أن تنضم بطولاته الى إحدى القارات لتستفيد من التطور السريع
ريتو يا مغاربة الكذب والتزوير ،
قال تعالى:" وقل ظهر الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا "
مع هذا الكل ، المغاربة اخوتنا ، والوداد والترجي يمثلان المغرب الكبير ، حلمنا المتواصل لتحقيق هذا الفضاء الرائع
كفى من فضلكم سبا و شتما في تونس وشعبها وادعو التوانسة نفس الشيئ وتقبلوا قرار القضاء والتحيكيم الرياضي الدولي
و اخيرا سيطوى الملف و هنيئا للترجي.
انسحبوا و ما زالوا يريدون الكأس.
الكثير من الكلام والاشيء في ميادين الفعل.
لا يعقل ان فريق من حجم الترجي يقع في خطأ قانوني
بسيط
هم يعلمون ان قوانين الفيفا لا تلزم الفريق المستقبل
باستعمال تقنية الفار
لسبب واحد لان تقنية الفار يمكنها ان تتوقف عن العمل
في اي لحظة و في اي بلد مهما كان مستواه الاقتصادي
او صناعي و حصلت السنة الماضية في ألمانيا مرارا
سنة الفارطة
لذلك كان على الوداد حفظ ماء وجهه و عدم تمسك بالفار
و إكمال المقابة التي كانت في المتناول خصوصا ان المقابلة
خرجت عن سيطرته
#ديما_مغرب
يالله دي على مدرب تونسي
المهم حنا ربحنا المباراة ضمنيا وخسرناها تحكيما
هل هم مغاربة حقا ام ماذا
حظ سعيد في المرات القادمة.
المتاعب لا تأتي فرادى. ينظاف هذا الخبر إلى إقصاء المنتخب و ذهاب ميزانيات ضخمة أدراج الرياح. و الغريب أو الأغرب من ذلك هو عندما تحتفل الجامعة بالمدرب الذي خرج من الدور الأول بعدما كبد الخزينة مبالغ خيالية.
??blason terni
وهذا دليل على الا يتجرأ اي فريق عربي الاحتجاج على اروبي وخصوصا في مبارايت كبيرة مثل ما يسمى كاس العالم وغيره .
باختصار نحن كعرب ليس عندنا شيء اسمه كرة القدم والسلام ..
لننتقم مستقبلًا ان شاء الله بالكرة و باستحقاق ليس بالتلوي كما يفعل التوانسة م المصريين