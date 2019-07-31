24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:55
|06:35
|13:39
|17:18
|20:33
|21:59
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عروض "المسيرة الخضراء" تُبهر في عيد العرش
- جمارك "باب مليلية" تضبط سلاحين بسيارة أجنبي
- السرقة من داخل السيارات تجر شابّا إلى التحقيق
- الطلبة يرفعون شعار "لا حوار مع العصابة" في الجزائر العاصمة
- المذهب المالكي ينير طريق الحجاج المغاربة في مكة والمدينة المنورة
عموتة والركراكي بين المرشحين لتدريب المنتخب الوطني المغربي (5.00)
فاجعة "سيارة الحوز" تُسائل نجاعة التواصل الرسمي خلال الأزمات (5.00)
محكمة "طاس" تصدم الوداد وتلغي إعادة إياب نهائي "أبطال إفريقيا" (5.00)
- عموتة والركراكي بين المرشحين لتدريب المنتخب الوطني المغربي - (123)
- محكمة "طاس" تصدم الوداد وتلغي إعادة إياب نهائي "أبطال إفريقيا" - (121)
- البوليساريو تدقّ طبول الحرب .. تهديدات جديّة أم "فقّاعة إعلامية"؟ - (79)
- قرعة الهجرة تختار مئات المغاربة للإقامة في الولايات المتحدة الأمريكيّة - (77)
- حكّام الجزائر يقابلون "اليد الممدودة" باحتضان انفصاليي البوليساريو - (77)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
هذه تفاصيل قرار "طاس" بخصوص إلغاء إعادة نهائي الوداد والترجي
قررت المحكمة الرياضية الدولية (طاس) إلغاء قرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بإعادة إياب المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بين الوداد الرياضي والترجي التونسي، مع ترك الحسم بيد الجهاز التأديبي للاتحاد القاري، من أجل البت في "المباراة الفضيحة" التي لم تشتغل فيها تقنية "الفار"، ولم يحتسب حكمها، باكاري غاساما، هدفا شرعيا لوليد الكرتي.
ومن المرتقب أن تصدر المحكمة الرياضية الدولية قرارها استنادا إلى الجهاز التأديبي لـ"الكاف"، مسجلة أن اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري ليس لها الاختصاص للحكم في هذه النازلة، كما رفضت جميع الدفوع التي تقدم بها نادي الوداد الرياضي، ووضعت تلك التي تقدم بها الترجي قيد الدراسة.
ورغم عدم إعلان الترجي بطلا، فإنه ضمنيا سيستعيد الكأس القارية في انتظار قرار أجهزة "الكاف"، حيث احتفظ المنشور الحالي بنتيجة 1.0 المسجلة بملعب رادس في العاصمة التونسية، و1.1 المسجلة بمركب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، رافضا بذلك قرار الاحتفاظ بنتيجة الذهاب وإجراء مباراة الإياب على أرضية ملعب محايد.
وأعلنت "طاس"، في بلاغ لها، أنها "ستدرس دفوع نادي الترجي التونسي، لكن القرار في النهاية سيشرك ما ستفرزه اجتماعات الجهاز التأديبي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم".
وأثارت المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي في رادس، ضواحي تونس العاصمة، اعتراضات من قبل فريق الوداد، لاسيما بشأن العطْل في تقنية المساعدة بالفيديو (فار)، حيث رفض لاعبو الوداد مواصلة اللعب إلى حين احتساب الهدف المشروع، لتتوقف المباراة بعد نحو ساعة على انطلاقها.
واتجهت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى تحديد الثامن من غشت المقبل موعدا جديدا لإياب نهائي رابطة أبطال إفريقيا للموسم المنصرم بين الوداد والترجي التونسي، على أن يجرى اللقاء في جنوب إفريقيا، لكن القرار الحالي لـ"طاس" يفرض إعادة البت في قرار إعادة المباراة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
مبروك عيد الأضحى للوداد البيضاوي..
باش يتعلمو يديرو الثقة فالتوانسة اما تصويت ليبيا لصالح الترجي فامور عادية بسبب الضغوطات لان المنتخب و الفرق الليبية تتربص و تلعب بتونس
هذا ما قاله بعض الصحافيين المختصين في كرة القدم قبل قبل عرض القضية على المحكمة والذين تعرضوا لانتقادات شديدة ،المهم ان هذه السنة كانت سنة ثقيلة على الكرة المغربية ،وهنا لابد ان نحمل المسؤولية لرئيس الوداد الذي اصر على عدم استئناف اللعب وربما يكون قد استشار فوزي لقجع واعطاه الموافقة او طلب منه ذلك
الترجي لا دخل لها بتقنية الفار
ما كان على الوداد أن يقبل اللعب أصلا من دون تقنية الفار وكان ذلك حقه ولكن الغرور الزائد دفعهم للقبول باللعب من دونها
فلو كان العميد رفض اللعب عندما أخبره المدرب كان بإمكان الوداد المطالبة بالتأجيل إلى غاية توفرها وبما أنه بدأ اللعب سواء كان تصرف الحكم حينها قانونيا أم غير قانوني فالمهم أنه أخبر اللاعبين في بداية المقابلة وهذا هو المهم
أقصى ما يمكن أن تفعله اللجنة التأديبية هو إيقاف الحكم لعدة مقابلات وغرامة مالية على الترجي ولكن الكأس تبقى تونسية
هنا أعود مجددا للحقد السعودي وعقدته من الكرة المغربية فلم يكتف حقدهم على الفريق الوطني بل تعداه إلى الفرق بالتصويت أولا ضد المغرب في الفيفا إلى إغراء لاعبينا بالبترودولار للإستفادة من خبرتهم إلى منع جهاز الفار أو تأخير وصوله إلى تونس إلى التعاقد مع مددربنا
لا يا عزيزي حتى تكون الفرق الرباطية مشاركة بعدها اطلب ما شئت
جميع مباريات كرة القدم في العالم لا تكون نزيهة 100%
ان احتفظ الترجي بالكأس لنقل مبروك فقد يستحقه أيضا نظرا للعرض المتميز الذي ظهر به ...
المشكل هم ربان كرة القدم بالقارة السمراء ......