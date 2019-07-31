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  5. محكمة "طاس" تصدم الوداد وتلغي إعادة إياب نهائي "أبطال إفريقيا" (5.00)

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الرئيسية | رياضة | هذه تفاصيل قرار "طاس" بخصوص إلغاء إعادة نهائي الوداد والترجي

هذه تفاصيل قرار "طاس" بخصوص إلغاء إعادة نهائي الوداد والترجي

هذه تفاصيل قرار "طاس" بخصوص إلغاء إعادة نهائي الوداد والترجي
هسبريس من الرباط
الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 14:36

قررت المحكمة الرياضية الدولية (طاس) إلغاء قرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بإعادة إياب المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بين الوداد الرياضي والترجي التونسي، مع ترك الحسم بيد الجهاز التأديبي للاتحاد القاري، من أجل البت في "المباراة الفضيحة" التي لم تشتغل فيها تقنية "الفار"، ولم يحتسب حكمها، باكاري غاساما، هدفا شرعيا لوليد الكرتي.

ومن المرتقب أن تصدر المحكمة الرياضية الدولية قرارها استنادا إلى الجهاز التأديبي لـ"الكاف"، مسجلة أن اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري ليس لها الاختصاص للحكم في هذه النازلة، كما رفضت جميع الدفوع التي تقدم بها نادي الوداد الرياضي، ووضعت تلك التي تقدم بها الترجي قيد الدراسة.

ورغم عدم إعلان الترجي بطلا، فإنه ضمنيا سيستعيد الكأس القارية في انتظار قرار أجهزة "الكاف"، حيث احتفظ المنشور الحالي بنتيجة 1.0 المسجلة بملعب رادس في العاصمة التونسية، و1.1 المسجلة بمركب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، رافضا بذلك قرار الاحتفاظ بنتيجة الذهاب وإجراء مباراة الإياب على أرضية ملعب محايد.

وأعلنت "طاس"، في بلاغ لها، أنها "ستدرس دفوع نادي الترجي التونسي، لكن القرار في النهاية سيشرك ما ستفرزه اجتماعات الجهاز التأديبي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

وأثارت المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي في رادس، ضواحي تونس العاصمة، اعتراضات من قبل فريق الوداد، لاسيما بشأن العطْل في تقنية المساعدة بالفيديو (فار)، حيث رفض لاعبو الوداد مواصلة اللعب إلى حين احتساب الهدف المشروع، لتتوقف المباراة بعد نحو ساعة على انطلاقها.

واتجهت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى تحديد الثامن من غشت المقبل موعدا جديدا لإياب نهائي رابطة أبطال إفريقيا للموسم المنصرم بين الوداد والترجي التونسي، على أن يجرى اللقاء في جنوب إفريقيا، لكن القرار الحالي لـ"طاس" يفرض إعادة البت في قرار إعادة المباراة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - h.m الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 14:52
اتمنى اعطاء الميداليات للترجي ولا عزاء للوداد. لو اكملت المبارات لكانت بطلا...
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-168
2 - عبدو من الرباط الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 14:54
أتمنى أن تنسحب كل الفرق المغربية من كل المسابقات القارية احتجاجا على هذا الظلم مع اني لست وداديا لكنني تابعت جميع تطورات هذا الملف ورأيت أن الوداد تعرض لجميع انواع الظلم
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135
3 - yassine الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 14:55
ههههه الترحي بطل من ورق، و المسؤولون المغاربة فاشلون اينما حلوا و إرتحلوا، الفشل ينعكس على كل المحالات، حتى في اتفه حالاته
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118
4 - loulou الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 15:04
vraiment on est très loin de vrai football.
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16
5 - مغربي من فلادلفيا الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 15:04
حتى و لو اعطيت الكأس للترشي الغير رياضي فإن الوداد قد قدمت خدمة كبيرة للكرة الافريقية بصفة عامة بما في دالك الكرة التونسية (باقي الفرق من غير الترشي)
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34
6 - اسماعيل الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 15:06
مبروك الترجي بطلا لإفريقيا...
مبروك عيد الأضحى للوداد البيضاوي..
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-49
7 - ولد حميدو الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 15:06
المدرب السابق البنزرتي خدم الترجي بتصريحاته
باش يتعلمو يديرو الثقة فالتوانسة اما تصويت ليبيا لصالح الترجي فامور عادية بسبب الضغوطات لان المنتخب و الفرق الليبية تتربص و تلعب بتونس
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22
8 - عبد الرحمن الميغري الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 15:07
هذا يعني ان الترجي التونسي هو الفائز بالكاس لان ابطال القرار الذي. اصدره الكاف باعادة المقابلة في بلد محايد يعني الابقاء على النتيجة التي توقفت عندها المباراة ، وهذا يعني ايضا ان المحكمة الرياضية التي رفضت دفوعات الوداد معناه ان الوداد اعتبر منسحبا وحسب هذا القرار فان العقوبات التأديبية سوف توقع عل. الوداد باعتباره منسحبا ،،
هذا ما قاله بعض الصحافيين المختصين في كرة القدم قبل قبل عرض القضية على المحكمة والذين تعرضوا لانتقادات شديدة ،المهم ان هذه السنة كانت سنة ثقيلة على الكرة المغربية ،وهنا لابد ان نحمل المسؤولية لرئيس الوداد الذي اصر على عدم استئناف اللعب وربما يكون قد استشار فوزي لقجع واعطاه الموافقة او طلب منه ذلك
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4
9 - عابر سبيل الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 15:07
قلنا لكم سابقا أن القرار لم يكن يستند على القوانين وإنما فقط لمسك العصا من الوسط
الترجي لا دخل لها بتقنية الفار
ما كان على الوداد أن يقبل اللعب أصلا من دون تقنية الفار وكان ذلك حقه ولكن الغرور الزائد دفعهم للقبول باللعب من دونها
فلو كان العميد رفض اللعب عندما أخبره المدرب كان بإمكان الوداد المطالبة بالتأجيل إلى غاية توفرها وبما أنه بدأ اللعب سواء كان تصرف الحكم حينها قانونيا أم غير قانوني فالمهم أنه أخبر اللاعبين في بداية المقابلة وهذا هو المهم
أقصى ما يمكن أن تفعله اللجنة التأديبية هو إيقاف الحكم لعدة مقابلات وغرامة مالية على الترجي ولكن الكأس تبقى تونسية
هنا أعود مجددا للحقد السعودي وعقدته من الكرة المغربية فلم يكتف حقدهم على الفريق الوطني بل تعداه إلى الفرق بالتصويت أولا ضد المغرب في الفيفا إلى إغراء لاعبينا بالبترودولار للإستفادة من خبرتهم إلى منع جهاز الفار أو تأخير وصوله إلى تونس إلى التعاقد مع مددربنا
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-5
10 - Hamsi anas الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 15:09
je ne comprends rien. Les tunisiens etaint plus fort et ont domine' les 2 matchs a' casa et a Tunis. Les wydadis n'etaient pas a la hauteur. . On gagne sur le terrain pas avec l'aide de TAS ou bien TASA. En plus le football au maroc est triste, les footballeurs ne sont jamais a la hauteur car le systeme est confie' a des gens qui n'ont rien a voir avec le mamangement. je vous supplie d'etre raisonables et ouvrez vos yeux
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-14
11 - رباطي الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 15:10
رباطي يطالب انسحاب الفرق الوطنية
لا يا عزيزي حتى تكون الفرق الرباطية مشاركة بعدها اطلب ما شئت
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-3
12 - المحال الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 15:10
لنكون واقعيين و ليس عاطفيين
جميع مباريات كرة القدم في العالم لا تكون نزيهة 100%
ان احتفظ الترجي بالكأس لنقل مبروك فقد يستحقه أيضا نظرا للعرض المتميز الذي ظهر به ...
المشكل هم ربان كرة القدم بالقارة السمراء ......
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-14
13 - Myhafid lbrini الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 15:12
سيسجل التاريخ ان الوداد كانت طرفا في جعل مباراة النهاية تتم في ملعب يتم تحديده من خلال الترشح ودفتر تحملات وتجرى في مقابلة واحدة حاسمة...مايقلقني هو فرحة البعض لانهم فهموا ان الترجي اصبحت منتصرة نهائيا.....عندما يتعلق الامر بالمغرب لايهمني الفريق.....وكما كان يقولي احد الاقرب قطك لن تقبل ان ينهزم عندما يتشاجر مع قط الجيران فما بالك بفريق مغربي
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17
14 - Lalla leila الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 15:14
هدية مجانية للترجي من غاسما و الكاف شكرا لأحمد أحمد هكذا يكون رئيس الكاف، هذا يذل على أن الفرق المغربية عقدة في حلق افريقيا، الوداد هو البطل و بطل الامة.
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16
15 - simokaso الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 15:14
حسب وجهة نضري في هده الحالة سيتم الغاء الكأس هده السنة لأن منح الكأس للترجي فيه ضلم للوداد و نفس الشيئ لو منح للوداد فهو ضلم للترجي . ادا الغاء هاته الدورة لتكون درسا و عبرة في السنوات المقبلة
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1
16 - محمد امين عمران الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 15:17
هذا دليل علي ان اصحاب الكومبلي و الكرافطة فاشلون في كل الامور التي يمكن ان تفرح هذا الشعب حتي اتفهها و ابسطها تصورو ان العالم باكمله شاهد مهزلة رادس و متعاطف مع الفريق المغربي لكن كما قلت اصحاب الكرافطة فاشلون
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6
17 - ما وداديش الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 15:17
هذا من شأنه أن يحفظ ماء وجه الوداديين فاللهم ظلم الطاس أو الخسارة بنتيجة كبيرة يعني الشوهة مثلا الترجي5 الوداد 0 .وحينها تشوه الوداد والوداديين بالمغاربة اجمعين أمام العالم
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-17
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