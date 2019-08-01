24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5606:3513:3917:1820:3321:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. عن المشروع المجتمعي للخطاب الأمازيغي (5.00)

  2. نشرة خاصة: الحرارة ترتفع إلى 45 درجة بالمغرب (5.00)

  3. محكمة "طاس" تصدم الوداد وتلغي إعادة إياب نهائي "أبطال إفريقيا" (5.00)

  4. هذه تفاصيل قرار "طاس" بخصوص إلغاء إعادة نهائي الوداد والترجي (5.00)

  5. 115 ألف طالب مغربي يستفيدون من التغطية الصحية الإجبارية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | لقجع يضع مصير لقب أبطال إفريقيا بيد اللجنة القانونية لـ"الكاف"

لقجع يضع مصير لقب أبطال إفريقيا بيد اللجنة القانونية لـ"الكاف"

لقجع يضع مصير لقب أبطال إفريقيا بيد اللجنة القانونية لـ"الكاف"
هسبورت - آمال لكعيدا
الخميس 01 غشت 2019 - 10:00

أَكَّد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والنائب الثاني لرئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أن اللجنة القانونية لـ"الكاف"، ستعقد اجتماعا عاجلا في الأيام القليلة المقبلة، من أجل الحسم في ملف ما بات يعرف بفضيحة رادس، والذي يخص مصير مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الوداد البيضاوي والترجي التونسي.

وقال لقجع، في تصريح خصَّ به "هسبورت"، إنه ستتم مراسلة اللجنة القانونية لـ"الكاف" اليوم لإبلاغها بضرورة عقد اجتماع للحسم في ملف مباراة إياب نهائي "العصبة"، مردفا أنه سيتم إرسال كل الوثائق ودفوعات الطرفين المغربي والتونسي الخاصة بالملف لأعضاء اللجنة، مع منحهم مهلة 24 ساعة لتدارس كل التفاصيل قبل الاجتماع لإعلان القرار النهائي.

وتَحفَّظ لقجع عن الإدلاء بموقفه حول ما إذا كان متفائلا لفائدة الوداد البيضاوي، مردفا "سأتحدث بلسان الوداديين وسأقول إنني متفائل، لكن واقعيا، لا يمكن التنبؤ بموقف اللجنة التي سيصدر الحكم.. خاصةً وأن أعضاءها مازالوا لم يتوصلوا حتى بمراسلة للاجتماع ولا بتفاصيل الملف".

وقرَّرت محكمة التحكيم الرياضي إلغاء قرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بإعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد البيضاوي والترجي التونسي دون أن تبت في مصير اللقب.

وحسَب بلاغ "الطاس"، فقد تم قبول استئنافي الوداد والترجي جزئيا، وبالتالي تم إلغاء قرار المكتب التنفيذي لـ"الكاف" بإعادة مباراة إياب النهائي بما أن الجهة التي اتخذت القرار ليست مختصة.

وقررت المحكمة رفض مطالب الوداد البيضاوي، باعتباره متوجا باللقب، فيما تعهدت بالنظر في بعض مطالب الترجي التونسي المرفقة في ملفه، دون تحديدها.

وأشار بلاغ محكمة التحكيم إلى أنها منحت صلاحية الحسم في مصير مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بإعادتها أو لا للجان المختصة داخل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - متابع الخميس 01 غشت 2019 - 10:12
باسم الله
الوداد انسحب من المباراة بسبب الفار و هدا لان يعطيه حق المطالبة باعادة المباراة ولقجع خصو يرضي بالحكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-14
2 - badr الخميس 01 غشت 2019 - 10:18
اللجنة التأديبية ستحكم بناء على تقارير الحكم ومندوب المباراة والتي أقرت بخروقات. الكاف لن يناقض نفسه وعليه تطبيق القانون الصارم على الترشي.... ونصيحة للمشوشين لا تتسرعوا حتى لا تحرجوا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
3 - مغربي الخميس 01 غشت 2019 - 10:20
السلام
صراحة هذه الكاس لم يبقى لها طعم او فرحة بالتتويج .كان يجب على المشرفين سواء توانسة او من الكاف يوم المقابلة ان يكون الفار مشتغل و نلعب بروح رياضية و الفائز نهنيه لمادا المكر و الخداع و البهتان ؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
4 - Driss Lamrani الخميس 01 غشت 2019 - 10:22
Quelles sont les membres de cette commission et leur nationalité?
Ont-ils des conflits avec le Maroc?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
5 - سفيان الخميس 01 غشت 2019 - 10:27
يعني ان الدفوعات التي تقدم بها الوداد وتم رفضها لن تقدم من جديد امام اللجنة القانونية للكاف وبالتالي فانه لم يبق للوداد الا التمسك بانعدام تقنية الڤار في حين ان الترجي التونسي قبلت دفوعاته ولم يبث فيها بعد الا بعد اصدار اللجنة القانونية للكاف وحينها يمكن للطاس ان تصدر قرارها النهائي في الموضوع يعني الطاس منحت فرصة ثانية للكاف لتدراك الخطأ وحفظ ماء الوجه ،،وان تمادى في الخطأ عندها ستقول الطاس كلمتها النهائية ،،الخلاصة ان أحمد. أحمد لا يستحق رئاسة الكاف لقد وقع في خلق تكتل داخل الكاف وهو ما جعله يتصرف كانها ملكية لها ،ولا اعتتقد ان عهدته سوف تنتهي بسلام خاصة وان الفيفا عينت السينغالية فاطمة سمارا ،،كوصية على الكاف الذي يعني انه متهم بالفساد ومحجور عليه وحتى السيد لقجع ان استمر على هذه الطريقة من التصريحات سيجد نفسه في خبر كان ،اذ نسي انه نائب الرئيس للكاف وليس للوداد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
6 - لاعب برازيلي سابق الخميس 01 غشت 2019 - 10:27
اعادة المباراة من باب المستحيلات ....
فالمتغيرات في التركيبة البشرية للفريقين تغيرت و العقود انتهت للبعض و مدرب الوداد تغير ...
و الطاس املت رأيها بعدم قبول اعادة المباراة ....
و لم يبق الا (ضرب العود ) ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
7 - لا... والو.. الخميس 01 غشت 2019 - 10:28
يا لغرابة هذا المسؤول!!! فعوض أن يتقدم باعتذار رسمي للمغاربة ويقدم استقالته ويعلن فشله عن تدبير القطاع تراه الآن يظهر من جديد ويعلن عن ما سيفعله في قضية الوداد وأنه سيراسل وسيتصل وسيوضح وووو. يكفيه رسالة الملك في خطاب العرش ليغادر ولكن لا حول ولا قوة الا بالله.. وسيتمر مسلسل الإخفاقات ... الواحدة تلو الأخرى ما دام القطاع تحت تدبير القجع...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - mourad الخميس 01 غشت 2019 - 10:29
ساليتي اسي لقجع كاس افريقيا بدون حساب .تلفنا بفضيحة رادس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
9 - الملاحظ الخميس 01 غشت 2019 - 10:32
كتبت هنا ابان الحدث منتقدا اندفاع الكثير من المواطنين بل حتى بعض المسؤولين ,قلت ان الوداد سيخرج خاسرا لان ملفه فارغ من اي حجة قانونية و ان المسؤولين انفسهم كانت تصريحاتهم غير منسجمة,كل واحد يدلي بانطباعاته فقط و ليس تقييما رياضيا و واقعيا و قانونيا.والان رفضت المحكمة دفوعات الوداد و احتفظت بملف الترجي لدراسة بعض النقط,ما يعني ان هناك امور منطقية و ان مسؤولي الترجي اكثر دراية و ثبات من مسرولينا الذين عودونا على الاندفاع فقط.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
10 - KOOORA الخميس 01 غشت 2019 - 10:39
Déclaration de la TAS dans son communiqué:
« suite à des protestations des joueurs du WAC,… [le] match fut stoppé pendant environ une heure. Il fut ensuite définitivement interrompu suite à la décision du WAC de ne pas reprendre la partie… ».

Le TAS considère donc qu'il y a abandon de match
par le WAC.
Abondonner ou refuser de jouer c'est la même chose...sinon je peux mettre des tentes et rester 24 heures sur le terrain, en refusant de jouer...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
11 - يوسف المغربي الخميس 01 غشت 2019 - 10:43
و الله أضحكني بعض المغاربة البارحة بعدما ظنوا أنه الترجي توج بالكأس و فرحوا أكثر من أن يفرحوا لفوز فريقهم باللقب... مع العلم أن فريقهم بعد إنتهاء مدة صلاحية الحليب فهو محتاج لإندماج آخر للعودة إلى التتويج و تشريف المغرب مثل الوداد اللذي أصبح يعتبر من كبار إفريقيا و أصبح طعفى من الأدوار التمهيدية على عكس بعض الفرق اللتي تدعي العالمية و أصبح أكبر همها الوصول لدور المجموعات...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - Driss الخميس 01 غشت 2019 - 10:44
هاد المهزلة تذكرني في أطفال النادي قبل و لو المدرسة ...استاذ شوف هذا أخذا ليا خبزي ... دراري صغار عطيتهم مهمات أكبر منهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
13 - مغربي الخميس 01 غشت 2019 - 10:47
لا يهمني هشا اللقب لكن مذا عن الاعتدائات التي تتعرض لها الفرق المغربية في تونس ومذا عن حملة الشتائم الهوجاء التي يقودها الاعلام التونسي ضد كل ما هو مغربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
14 - Yahya biladi الخميس 01 غشت 2019 - 10:48
مهزلة في تاريخ الكرة الافريقية.
...و الوداد كرس هده النكسة بعدم اكماله المبارة و النتيجة انتظار الاقصاء!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
15 - Hamza الخميس 01 غشت 2019 - 10:48
نظرا للظلم الدي تغرص له الوداد مقابلة الدهاب والاياب سيكون النضر للوداد واعادة الحق لاهله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
16 - اسماعيل الخميس 01 غشت 2019 - 10:49
مبروك للترجي لقبها الرابع..ليبقى الرجاء الرياضي هو قاهرها..أما الوداد البيضاوي فمبروك عليه العيد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
17 - عبدو 23 الخميس 01 غشت 2019 - 10:58
ما يخوف في قرار المحكمة هو هذه الجملة (وقررت المحكمة رفض مطالب الوداد البيضاوي، باعتباره متوجا باللقب، فيما تعهدت بالنظر في بعض مطالب الترجي التونسي المرفقة في ملفه، دون تحديدها.)
هذا يعني أن التوانسة أقرب لنيل اللقب وبقي الأمل في إعادة اللقاء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
18 - اجديك الخميس 01 غشت 2019 - 10:58
أظن بعد قرار المحكمة طاس زاد تعقيد أخد القرار من طرف الكاف، موقف كتير للجدل والدي سيرخي بضلاله على مستوي القيادة في القيادة، وهنا تتجلى قوة "العفريت"عيسي حياتو الدي عرف كيف يتلاءم مع جميع الأجواء بما فيها الفساد الدي طالها ولمدة تلاتين عاما...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - stitou hamou الخميس 01 غشت 2019 - 11:00
Ce type n’a pas encore cessé de gaver ceux qui s’intéressent au foot par des illusions!!
Après la faillite de l’équipe nationale il devrait prendre une distance pour se faire oublier un bon moment!!
Car les fan ne sont pas réveillés Du choc de la défaillance de l’équipe nationale voilà il recommence à faire des déclarations et des promesses dont la plupart ne sont jamais réalisées
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
20 - سعيد الخميس 01 غشت 2019 - 11:06
وقررت المحكمة رفض مطالب الوداد البيضاوي، باعتباره متوجا باللقب، فيما تعهدت بالنظر في بعض مطالب الترجي التونسي المرفقة في ملفه، دون تحديدها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - Momo الخميس 01 غشت 2019 - 11:08
الحل لوحيد هوا تمشي نتا فحالك سوقك خاوي يالي رآك داوي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 21 | عرض: 1 - 21

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.