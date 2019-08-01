لقجع يضع مصير لقب أبطال إفريقيا بيد اللجنة القانونية لـ"الكاف"

هسبورت - آمال لكعيدا

أَكَّد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والنائب الثاني لرئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أن اللجنة القانونية لـ"الكاف"، ستعقد اجتماعا عاجلا في الأيام القليلة المقبلة، من أجل الحسم في ملف ما بات يعرف بفضيحة رادس، والذي يخص مصير مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الوداد البيضاوي والترجي التونسي.

وقال لقجع، في تصريح خصَّ به "هسبورت"، إنه ستتم مراسلة اللجنة القانونية لـ"الكاف" اليوم لإبلاغها بضرورة عقد اجتماع للحسم في ملف مباراة إياب نهائي "العصبة"، مردفا أنه سيتم إرسال كل الوثائق ودفوعات الطرفين المغربي والتونسي الخاصة بالملف لأعضاء اللجنة، مع منحهم مهلة 24 ساعة لتدارس كل التفاصيل قبل الاجتماع لإعلان القرار النهائي.

وتَحفَّظ لقجع عن الإدلاء بموقفه حول ما إذا كان متفائلا لفائدة الوداد البيضاوي، مردفا "سأتحدث بلسان الوداديين وسأقول إنني متفائل، لكن واقعيا، لا يمكن التنبؤ بموقف اللجنة التي سيصدر الحكم.. خاصةً وأن أعضاءها مازالوا لم يتوصلوا حتى بمراسلة للاجتماع ولا بتفاصيل الملف".

وقرَّرت محكمة التحكيم الرياضي إلغاء قرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بإعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد البيضاوي والترجي التونسي دون أن تبت في مصير اللقب.

وحسَب بلاغ "الطاس"، فقد تم قبول استئنافي الوداد والترجي جزئيا، وبالتالي تم إلغاء قرار المكتب التنفيذي لـ"الكاف" بإعادة مباراة إياب النهائي بما أن الجهة التي اتخذت القرار ليست مختصة.

وقررت المحكمة رفض مطالب الوداد البيضاوي، باعتباره متوجا باللقب، فيما تعهدت بالنظر في بعض مطالب الترجي التونسي المرفقة في ملفه، دون تحديدها.

وأشار بلاغ محكمة التحكيم إلى أنها منحت صلاحية الحسم في مصير مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بإعادتها أو لا للجان المختصة داخل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.