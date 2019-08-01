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محكمة "طاس" تصدم الوداد وتلغي إعادة إياب نهائي "أبطال إفريقيا" (5.00)
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كُتّاب وآراء
لقجع يضع مصير لقب أبطال إفريقيا بيد اللجنة القانونية لـ"الكاف"
أَكَّد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والنائب الثاني لرئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أن اللجنة القانونية لـ"الكاف"، ستعقد اجتماعا عاجلا في الأيام القليلة المقبلة، من أجل الحسم في ملف ما بات يعرف بفضيحة رادس، والذي يخص مصير مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الوداد البيضاوي والترجي التونسي.
وقال لقجع، في تصريح خصَّ به "هسبورت"، إنه ستتم مراسلة اللجنة القانونية لـ"الكاف" اليوم لإبلاغها بضرورة عقد اجتماع للحسم في ملف مباراة إياب نهائي "العصبة"، مردفا أنه سيتم إرسال كل الوثائق ودفوعات الطرفين المغربي والتونسي الخاصة بالملف لأعضاء اللجنة، مع منحهم مهلة 24 ساعة لتدارس كل التفاصيل قبل الاجتماع لإعلان القرار النهائي.
وتَحفَّظ لقجع عن الإدلاء بموقفه حول ما إذا كان متفائلا لفائدة الوداد البيضاوي، مردفا "سأتحدث بلسان الوداديين وسأقول إنني متفائل، لكن واقعيا، لا يمكن التنبؤ بموقف اللجنة التي سيصدر الحكم.. خاصةً وأن أعضاءها مازالوا لم يتوصلوا حتى بمراسلة للاجتماع ولا بتفاصيل الملف".
وقرَّرت محكمة التحكيم الرياضي إلغاء قرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بإعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد البيضاوي والترجي التونسي دون أن تبت في مصير اللقب.
وحسَب بلاغ "الطاس"، فقد تم قبول استئنافي الوداد والترجي جزئيا، وبالتالي تم إلغاء قرار المكتب التنفيذي لـ"الكاف" بإعادة مباراة إياب النهائي بما أن الجهة التي اتخذت القرار ليست مختصة.
وقررت المحكمة رفض مطالب الوداد البيضاوي، باعتباره متوجا باللقب، فيما تعهدت بالنظر في بعض مطالب الترجي التونسي المرفقة في ملفه، دون تحديدها.
وأشار بلاغ محكمة التحكيم إلى أنها منحت صلاحية الحسم في مصير مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بإعادتها أو لا للجان المختصة داخل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
الوداد انسحب من المباراة بسبب الفار و هدا لان يعطيه حق المطالبة باعادة المباراة ولقجع خصو يرضي بالحكم
صراحة هذه الكاس لم يبقى لها طعم او فرحة بالتتويج .كان يجب على المشرفين سواء توانسة او من الكاف يوم المقابلة ان يكون الفار مشتغل و نلعب بروح رياضية و الفائز نهنيه لمادا المكر و الخداع و البهتان ؟؟؟؟
Ont-ils des conflits avec le Maroc?
فالمتغيرات في التركيبة البشرية للفريقين تغيرت و العقود انتهت للبعض و مدرب الوداد تغير ...
و الطاس املت رأيها بعدم قبول اعادة المباراة ....
و لم يبق الا (ضرب العود ) ....
« suite à des protestations des joueurs du WAC,… [le] match fut stoppé pendant environ une heure. Il fut ensuite définitivement interrompu suite à la décision du WAC de ne pas reprendre la partie… ».
Le TAS considère donc qu'il y a abandon de match
par le WAC.
Abondonner ou refuser de jouer c'est la même chose...sinon je peux mettre des tentes et rester 24 heures sur le terrain, en refusant de jouer...
...و الوداد كرس هده النكسة بعدم اكماله المبارة و النتيجة انتظار الاقصاء!!!
هذا يعني أن التوانسة أقرب لنيل اللقب وبقي الأمل في إعادة اللقاء.
Après la faillite de l’équipe nationale il devrait prendre une distance pour se faire oublier un bon moment!!
Car les fan ne sont pas réveillés Du choc de la défaillance de l’équipe nationale voilà il recommence à faire des déclarations et des promesses dont la plupart ne sont jamais réalisées