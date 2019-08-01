بلماضي يتنافس على جائزة أفضل مدرب في العالم

هسبريس - د.ب.أ

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" المدرب الجزائري جمال بلماضي ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب لعام 2019 والتي ضمت أيضا الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، والإسباني جوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي.

كما زينت جيل إيليس، مدربة المنتخب الأمريكي، قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب لكرة القدم النسائية.

ولعب بلماضي دورا بارزا في فوز فريقه بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية التي اختتمت قبل أيام في مصر، ليكون اللقب الثاني للفريق في البطولة والأول له منذ أن فاز بلقبه السابق على أرضه في 1990.

نجح الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنكليزي، في الفوز بجائزة أفضل مدرب ألماني والتي تمنحها صحيفة "كيكر" الألمانية الشهيرة. كما قاد كلوب فريق ليفربول إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، في الموسم الماضي؛ فيما فاز غوارديولا مع مانشستر سيتي بثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا وكأس رابطة الأندية المحترفة بإنجلترا، في الموسم الماضي.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة "الفيفا" لأفضل مدرب في 2019 أيضا المدرب ماوريشيو بوتشيتينو، مدرب لتوتنهام، حيث قاد الفريق إلى نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي قبل أن يخسر أمام ليفربول.

كما ضمت القائمة البرازيلي تيتي مدرب المنتخب البرازيلي الفائز بلقب كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا)، التي اختتمت مؤخرا بالبرازيل؛ والأرجنتيني ريكاردو جاريكا، مدرب منتخب بيرو، الذي خسر نهائي كوبا أمريكا أمام البرازيل ومارسيلو غاياردو، المدرب لفريق ريفر بليت الأرجنتيني، الفائز بلقب كأس ليبرتادوريس في الموسم الماضي.

ويدخل المنافسة على الجائزة نفسها كل من إيريك تن هاج، مدرب أياكس الهولندي؛ وديدييه ديشان، مدرب المنتخب الفرنسي؛ وفيرناندو سانتوس، مدرب المنتخب البرتغالي الفائز بلقب النسخة الأولى لبطولة دوري أمم أوروبا.

ويكشف "الفيفا" عن الفائزين بمختلف جوائزه خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز "الأفضل" في استفتاء "الفيفا" والذي تستضيفه مدينة ميلانو الإيطالية في 23 شتنبر المقبل.

ويستطيع المشجعون التصويت لصالح الخيارات المفضلة لهم عبر موقع "الفيفا" على الإنترنيت.

وتتساوى نسبة قيمة أصوات المشجعين مع نظيرتها للصحافيين، وكذلك لكل من قادة المنتخبات المختلفة في العالم ومدربيها بنسبة 25 في المائة لكل فئة.

وكانت جائزة أفضل لاعب في العالم باستفتاء "الفيفا" اندمجت مع جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم، خلال الفترة من 2010 إلى 2015، ثم انفصلت الجائزتان مجددا بداية من 2016.

وكان الكرواتي الدولي لوكا مودريتش، نجم خط وسط ريال مدريد الإسباني، أحرز جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018 بعدما قاد منتخب بلاده بجدارة إلى نهائي كأس العالم 2018 في روسيا إضافة لمستواه الراقي مع الريال.