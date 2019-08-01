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كُتّاب وآراء
جامعة الكرة تختار الويلزي "أوسيان روبيرتس" مديرا تقنيا جديدا
اختارت جامعة كرة القدم المغربية، رسميا، الويلزي أوسيان روبيرتس، مديرا تقنيا وطنيا جديدا، خلفا لناصر لارغيت، الذي انتهى عقده قبل فترة، إذ يرتقب أن يعلن الجهاز المشرف على تسيير لكرة في المغرب عن تفاصيل هذا التعاقد اليوم، عقب اجتماع اللجنة المصغرة التي أسندت إليها مهمة اختيار المدير التقني الجديد.
واختارت جامعة كرة القدم، حسب ما توصلت إليه "هسبورت" من معطيات، بين 15 سيرة ذاتية توصلت بها، إضافة إلى أسماء أخرى تم ربط الاتصال بها، برغبة من الجامعة، لجس نبضها واكتشاف مدى قابليتها للاشتغال ضمن الإستراتيجية الجديدة للتكوين.
وبحثت جامعة الكرة عن "بروفايل" يلقى الإجماع وتكون له القدرة على احتواء الجميع وفرض تصوره وإستراتيجيته في العمل بشراكة معها، ويستطيع التنسيق مع المدربين المغاربة المرتقب أن يشتغلوا على رأس منتخبات الفئات السنية في المركز الوطني بالمعمورة.
وتجتمع، منتصف اليوم، اللجنة الجامعية التي أوكلت إليها مهمة اختيار المدير التقني مع رئيس الجامعة فوزي لقجع في الرباط، لوضع آخر الترتيبات على بداية عمل الإدارة التقنية الوطنية بشكلها الجديد، عقب فترة من التوقف والتأمل والتحليل، منذ رحيل ناصر لارغيت.