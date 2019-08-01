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الرئيسية | رياضة | "لاتسيو" الإيطالي يريد بوربيعة لتعويض سافتيش

"لاتسيو" الإيطالي يريد بوربيعة لتعويض سافتيش

"لاتسيو" الإيطالي يريد بوربيعة لتعويض سافتيش
أوعنا بلعيد
الخميس 01 غشت 2019 - 23:20

حدد مسؤولو فريق لاتسيو الإيطالي لكرة القدم الدولي المغربي مهدي بوربيعة، لاعب ساسولو، من أجل التعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الحالية بغية تعزيز صفوف الفريق تأهبا للموسم الجديد.

وحسب مصدر هسبريس فإن رغبة الطاقم التقني لفريق لاتسيو في التعاقد مع متوسط ميدان "أسود الأطلس" تأتي من أجل تعويض الرحيل المرتقب للاعب الصربي ميلينكوفيتش سافتيش، الذي ترغب العديد من الأندية في التعاقد معه، وعلى رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي.

واقتنعت إدارة فريق العاصمة الإيطالية بالمستوى المتميز الذي قدمه بوربيعة رفقة ساسولو الموسم المنقضي؛ إذ كان مردوده جيدا بالرغم من خوضه لأول تجربة احترافية في الكالشيو.

وتمكن اللاعب المذكور، البالغ من العمر 27 سنة، من خوض 32 مباراة في جميع المسابقات رفقة ناديه بالدوري الإيطالي، كما شارك رفقة المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس إفريقيا التي جرت بمصر وتوج بلقبها المنتخب الجزائري.

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