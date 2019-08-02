انتقال حرّ يقود باتنة إلى نادي الجزيرة الإماراتي

أوعنا بلعيد

اقترب الدولي المغربي مراد باتنة من خوض تجربة احترافية جديدة، بعدما توصل إلى اتفاق مع مسؤولي فريق الجزيرة الإماراتي بحمل قميص فريقهم ابتداء من الموسم الجديد، عقب نهاية عقده مع نادي الوحدة وعدم التجديد له.

وحسب مصادر إماراتية فإن المكتب المسير لفريق الجزيرة نجح في الحصول على موافقة اللاعب المغربي باتنة، لينضم إلى المجموعة خلال ""المركاتو الصيفي الحالي، في صفقة انتقال حر بعدما فضل عرض "الجزيرة" على بقية العروض المطروحة على طاولته.

وأضافت المصادر ذاتها أن المهاجم المغربي سيدافع عن ألوان فريقه الجديد بموجب عقد يمتد لموسم واحد، مع خيار التجديد لسنوات أخرى بشكل تلقائي حسب البنود والأهداف المتفق عليها بين الطرفين.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في وقت سابق إلى رغبة فريق الوحدة السعودي في التعاقد مع اللاعب سالف الذكر، وقدم له عرضا جيدا مقابل الظفر بخدماته، لاسيما بعد المستوى الطيب الذي أبان عنه النجوم المغاربة في دوري محمد بنسلمان.

من جانبها، كشفت صحيفة "الإمارات اليوم" وجود رغبة جدية من ناديي ملاطية سبور وبشكتاش التركيين في التعاقد مع النجم السابق لفريق الفتح الرياضي الرباطي، لكن عرض الجزيرة الإماراتي أقنع اللاعب ودفعه إلى إبداء موافقته بالانتقال إليه.