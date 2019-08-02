التوفيقي يستعد لمغادرة نادي باريس سان جرمان

أوعنا بلعيد

يقضي اللاعب المغربي الشاب عز الدين التوفيقي من مواليد فرنسا، وهو من أب مغربي وأم جزائرية، أيامه الأخيرة بقميص فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم بعدما بات مرشحا للخروج لخوض تجربة احترافية جديدة بغية الحصول على دقائق لعب أكثر.

وحسب مصادر فرنسية، من بينها جريدة "ليكيب"، فإن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة يرغب في الخروج من ناديه الحالي ويبحث عن خوض تجربة جديدة من أجل الحصول على دقائق لعب أكثر؛ وهو ما لم يتأت له رفقة الفريق الباريسي، بالرغم من إعجاب الألماني توماس توخيل بإمكاناته.

وتهتم العديد من الأندية بالقسم الفرنسي الممتاز وكذلك بالدرجة الثانية بخدمات اللاعب الموهوب، وتريد ضمه إلى صفوفها خلال المركاتو الحالي؛ غير أن المصدر سالف الذكر يؤكد أن عز الدين التوفيقي يتجه إلى الانتقال خارج فرنسا.

وأقدم الطاقم التقني للفريق الباريسي على تصعيد اللاعب التوفيقي إلى الفريق الأول، حيث رافق المجموعة بجولتها الإعدادية بالصين، إذ فضّل المدرب الوقوف على مستواه وإمكاناته عن قرب، وهو الذي يملك عقدا مع الفريق ينتهي في يونيو 2020.

وكان اللاعب المذكور قد تسبب في تجديد الصراع مرة أخرى بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، إذ يملك الحق في الاختيار لتمثيل 3 منتخبات، وهي المغرب والجزائر وفرنسا.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن الجامعة الملكية المغربية بقيادة فوزي لقجع تسعى إلى إقناع اللاعب بتمثيل أسود الأطلس مستقبلا، حيث دخلت السباق مبكرا، لتفادي تكرار سيناريو إسماعيل بن ناصر الذي فضّل اللعب للجزائر بدلا من أسود الأطلس.

وكان النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر قد اختار تمثيل ثعالب الصحراء، بعد أن طلب منه ناصر لاركيط، المدير التقني السابق للمنتخب المغربي، الالتحاق بالمنتخب الأولمبي أولا عكس العرض الجزائري الذي منحه اللعب في صفوف المنتخب الأول وتمكن برفقته من التتويج باللقب القاري، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.