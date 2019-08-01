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الرئيسية | رياضة | الوداد يتأخر في إضافة الحداد إلى القائمة الإفريقية‬

الوداد يتأخر في إضافة الحداد إلى القائمة الإفريقية‬

الوداد يتأخر في إضافة الحداد إلى القائمة الإفريقية‬
أوعنا بلعيد
الخميس 01 غشت 2019 - 22:52

اضطرت إدارة الوداد الرياضي لكرة القدم لدفع مبلغ الـ500 دولار، التي تفرضها "الكاف" على الأندية في حالة تسجيل اللاعبين في يوليوز الماضي، مقابل تقييد اللاعب إسماعيل الحداد ضمن اللائحة الإفريقية الأولية للفريق الأحمر.

وكانت اللائحة الإفريقية للوداد قد خلت من اسم إسماعيل الحداد، بعدما كان قريبا من مغادرة الفريق خلال الانتقالات الصيفية الحالية إثر توصله بعرض رسمي من فريق الفيصلي السعودي.

وحسب مصدر هسبريس، فقد اضطرت إدارة الوداد إلى تسجيل الحداد بالقائمة التي ستخوض مسابقة دوري الأبطال الإفريقية، بعد انتقال محمد أوناجم إلى فريق الزمالك المصري ورفض مدرب الفريق السماح لنجوم آخرين بمغادرة المجموعة.

وتشبث الطاقم التقني للفريق الأحمر بخدمات الحداد، ورفض السماح له بالخروج من الفريق بعد مغادرة النجم أوناجم؛ وهو ما دفع الإدارة الحمراء إلى إضافة اسمه إلى القائمة الإفريقية مع أداء الغرامة المالية التي تفرضها "الكاف" على الأندية في حالة تسجيل اللاعبين في يوليوز الماضي، والتي تقدر بـ500 دولار.

وكانت القائمة الإفريقية للـWAC قد ضمت المهاجم أوناجم المنتقل حديثا إلى فريق الزمالك المصري، على اعتبار أن ممثل الكرة المغربية كان قد أرسل لائحته الإفريقية قبل مباشرته للمفاوضات مع الأبيض المصري.

وسيحرم الطاقم التقني للوداد من خدمات إسماعيل الحداد خلال الدور الأول لمسابقة دوري الأبطال الإفريقية، على اعتبار أنه سجل في اللائحة بعد 21 يوليوز، بينما سيكون متاحا للاعتماد على خدماته مباشرة من الدور الثاني.

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