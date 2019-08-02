الفيزا تبعد أجانب أولمبيك خريبكة عن معسكر تركيا‬

أوعنا بلعيد

سيخوص لاعبو أولمبيك خريبكة لكرة القدم حصصهم التدريبية الأولى بمعسكر المجموعة في تركيا، تأهبا لخوض الموسم الجديد، دون مشاركة الثلاثي الإفريقي يوسوفو طراوري وسانسان دا وجاك بيتومبيا.

وتخلف الثلاثيعن مرافقة بعثة الفريق، التي سافرت إلى تركيا من أجل الدخول في التربص الإعدادي المستمر حتى 11 غشت الجاري. ولم يتمكن الفريق الخريبكي من اصطحابهم بسبب عدم توفرهم على بطاقة الإقامة في المغرب، التي تخول لهم الدخول إلى تركيا، دون تأشيرة، وذلك بحكم أنهم يحلون بالمغرب أول مرة.

ويعمل مسؤولو الفريق الخريبكي على استخلاص تأشيرة الدخول للثلاثي الإفريقي من أجل اللحاق بالمجموعة، وفور توصلهم بتأشيرتهم سيلتحق كل من يوسوفو طراوري وسانسان دا وجاك بيتومبيا بالبعثة والانضمام إلى تداريب الفريق.

وباشر اللاعبون الثلاثة تداريبهم رفقة لاعبي الأمل إلى حين الالتحاق بالفريق الأول، علما أن سعد لكرو، الوافد الجديد على فارس الفوسفاط، رافق بعثة النادي إلى تركيا.