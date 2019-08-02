المغربي فجر يتعاقد مع نادي "خيتافي" الإسباني

أوعنا بلعيد

تعاقد فريق خيتافي الإسباني لكرة القدم رسميا مع الدولي المغربي فيصل فجر، لاعب "كان" الفرنسي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية بموجب عقد يمتد لموسمين بغية تعزيز صفوفه بعد ضمانه المشاركة خلال مسابقة "اليوروبا ليغ" في الموسم الجديد.

وأعلن الفريق الإسباني توصله إلى اتفاق نهائي ورسمي مع اللاعب المغربي أفضى إلى توقيعه لموسمين في كشوفات الفريق بعد موسم واحد قضاه رفقة "كان" الذي انحدر إلى القسم الثاني بالدوري الفرنسي.

وخاض متوسط ميدان أسود الأطلس موسما واحدا مع "كان" خاض خلاله 40 مباراة في جميع المسابقات تمكن خلالها من تسجيل (5 أهداف، 7 تمريرات حاسمة)، ليقرر بعدها العودة إلى إسبانيا عبر بوابة فريقه السابق خيتافي.

وسبق للاعب، البالغ من العمر 31 عاما، أن لعب بقميص خيتافي موسم2017-2018 قبل أن يقرر الخروج لخوض تجربة جديدة بفرنسا لم تكلل بالنجاح بعدما غادر فريقه قسم الأضواء.

ويسعى خيتافي، الذي سيشارك في بطولة الدوري الأوروبي (اليوروبا ليغ) الموسم المقبل عقب احتلاله المركز الخامس في ترتيب الدوري الإسباني الموسم المنقضي برصيد 59 نقطة بفارق الأهداف عن إشبيلية الأندلسي، إلى تدعيم صفوفه لمواصلة مشروعه الرياضي، بعدما كافح في الموسم المنتهي للتأهل إلى دوري الأبطال قبل أن يظفر فالنسيا بالبطاقة بعد وصوله إلى النقطة الـ61.