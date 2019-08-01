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الرئيسية | رياضة | عموتة يدرّب المنتخب المحلي وروبيرت مديرا تقنيا

عموتة يدرّب المنتخب المحلي وروبيرت مديرا تقنيا

عموتة يدرّب المنتخب المحلي وروبيرت مديرا تقنيا
هسبريس من الرباط
الخميس 01 غشت 2019 - 19:30

أعلن المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التعاقد رسميا مع أوشن واين روبيرت، من ويلز (بلاد الغال)، للإشراف على الإدارة التقنية، بموجب عقد يمتد لخمس سنوات بداية من شهر شتنبر 2019.

وأوردت الجامعة، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن "أوشن واين روبيرت راكم تجربة في ميدان الإدارة التقنية والتكوين، حيث سبق أن اشتغل مديرا تقنيا لويلز منذ سنة 2007 إلى يوليوز 2019، كما عمل أيضا خبيرا ومديرا للتكوين للاتحاد الأوربي لكرة القدم".

كما كشفت الجامعة إسناد تدريب المنتخب المحلي إلى الإطار الوطني المغربي الحسين عموتة، والفرنسي باتريس بوميل مدربا للمنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، فيما تم تثبيت جمال سلامي مدربا لمنتخب أقل من 20 سنة، في حين ستستكمل تسمية مدربي باقي الفئات الأخرى في الأيام القليلة المقبلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - taoufiq oul الخميس 01 غشت 2019 - 19:46
عموتة هو لخصو منتخب الكبار الله إهديكوم رسكوم قصح
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19
2 - Najib الخميس 01 غشت 2019 - 19:49
قبطة تاع مدربين فلوسنا راحت في دهية
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1
3 - Ronaldihno الخميس 01 غشت 2019 - 19:50
مادرتو والو بدلتو الثعلب باوشن .... الذي معناه بالامازيغية الذئب .... كتقضاو غير من حديقة الحيوانات ......راه مكاين محسن من خروب البلاد الحوت ...
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16
4 - Laurent NOIR الخميس 01 غشت 2019 - 19:50
il fallait concrétiser un contrat avec un entraîneur de l’île Salomon hssan car vous avez recruté des entraîneurs de l’Afrique,de l’Europe,de la Tunisie de la hollande wajerbou des entraîneurs des îles Canaries et Maurice hssan
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-1
5 - مشرع بلقصيري الخميس 01 غشت 2019 - 19:54
سلام بغينا عموتة ادرب المنتخب الأول اش هدا لحماق جامعة ديال لكدوب بزاف ركوم دمرتو الكرة المغربية
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7
6 - عادل الخميس 01 غشت 2019 - 19:55
كان يجب إسناد مهمة تدريب منتخب الكبار لعموتة او بادو زاكي لكنكم مصرون على الذهاب في الفراغ و التاسيس للكوارث الرياضية في المستقبل باصراركم على المدرب الأجنبي... انتظروا الاقصاءات تلو الاقصاءات....
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5
7 - said الخميس 01 غشت 2019 - 19:56
استغرب, وبمرارة, لماذا بالضرورة ميشال او روبيرن او او ... اذا علمنا ان النتائج معروفة سلفا. اللهم اطار وطني يبحث عن تخليد اسمه في تاريخ كرة القدم الوطنية او اجنبي ينهب ميزانية الدولة المثقلة بالديون. ربما نفتقد للمروءة.. بالعربية بعض المسؤولين معندهمش علاش يحشمو.
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8
8 - حسني الخميس 01 غشت 2019 - 19:57
يعني لوران بلان سيكون بدون أدنى شك مدربا للمنتخب الوطني. آخر ما تفعله الجامعة دائما هو الإستجابة لمطالب الشارع.
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4
9 - كريم الخميس 01 غشت 2019 - 19:57
در الرماد على العيون
اعط لعموتة المحليين باش بنادم يسكت
تمهيد للمدرسة الفرنسية مرة أخرى
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8
10 - ADAM الخميس 01 غشت 2019 - 20:01
أويلي واش هاد الجامعة مازالا زايدا فيه، آش بغينا بشي خبير واللا مخبر، حنا بغينيا مدرب على قد بلادنا، حنا ماشي هي ويلز اللي الدخل الوطني ديالها كيفوت المغرب بعشرة أضعاف، حنا ما بغينيا كأس العالم أو حتى كأس أفريقيا، حنا بغينيا فريق يشرفنا على قد حالنا وصافي، مدرب يقنع 10 مليون سنتيم شهريا ويلا عطا شي نتيجة تحدد لها منحة سحبها والسلام على من اتبع الهدى وليس "هدى".
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8
11 - abdel tazi الخميس 01 غشت 2019 - 20:01
اوكي ولكن واش ماشي كاين بزاف الغموض هاد المدرب الجديد لقيتوه غي جالس ماخدام ماردام قولتولو يالله تخدم في المغرب قاليكم يالله دبا نيت.
غي فوقاش غاؤفيق الضمير ديالكم وتصنتونا شوية :مدرب اجنبي قرار فاشل ومنتخب لا يضم النخبة من الفرق الوطنية غي قراو سورة الفاتحة عليه من دابا.
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5
12 - بوحاطي الخميس 01 غشت 2019 - 20:03
باش يسكتونا دارو عموتة لمحليين و ديروا فرانساوي ديالهم كالعادة انهم ابن ابلسة بصحيح
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7
13 - aissam الخميس 01 غشت 2019 - 20:03
amouta pour les grands svp pas étranger
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14 - محمد الخميس 01 غشت 2019 - 20:07
اتعرفون معنى اوشن في الأمازيغية : هو الذءب . استبدلنا الثعلب بالذءب . نتمنى ان يكون الذءب افضل من الثعلب . و حظ سعيد .
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15 - جلالي الخميس 01 غشت 2019 - 20:10
اضن هذا المدرب متعاقد معه حتى قبل رحيل رونار .الصياغة و المراوغة الجامعية اصبحت واضحة و ظاهرة و نظرا للمطلب الشعبي بإطار وطني اضيفت واو العطف بإطار وطني للمحليين . كأنها تقول لنا المحليين للمحليين و الجانب للأجانب. اريد ان وضحا شيء دونوا هذا التعليق في ذاكرتكم .التجربة اررييغ كريتس سوف تتكرر مع هذا مدرب و ستضح اموال طائلة و نتيجة كما النتائج العامة بالممكلة . الفشل .
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7
16 - karim الخميس 01 غشت 2019 - 20:12
يجب ان تكون هناك جامعة مغربية للمحليين يرأسها مغربي ابن البلد و جامعة مغربية ثانية تشرف على منتخب الكبار يرأسها إطار فرنسي يتم منحه الجنسية المغربية ، صراحة إختيار عموتة للمحليين اهانة للرأي العام المغربي و استهزاء به
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0
17 - المنفلوطي الخميس 01 غشت 2019 - 20:13
عندنا الخبز في الدار ، سخون ومزيان ، علاش غادي نجيبوه من برا ؟ نريد وليد الركراكي ناخبا وطنيا ، ونريد منخبا وطنيا بـ 80% من اللاعبين المحليين .
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0
18 - قاطعو الكرة الخميس 01 غشت 2019 - 20:14
اوسيان ولا امازيغي سميتو اوشن.جامعة الكرة تصرف كل سنة 90 مليار سنتيم (27 مليار في الجزائر) بدون فائدة ,قاطعو الكرة لتصرف اموال ضرائبنا على المستشفيات العمومية
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19 - souad الخميس 01 غشت 2019 - 20:16
ولماذا المدرب عموتة لا يدرب الفريق الوطني بدل الاجانب ؟هذا يعني ان مطرب الحي لا يطرب واننا مرضى بالاجنبي وعندنا عقدة نقص مع الاسف
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20 - متتبع الخميس 01 غشت 2019 - 20:26
منتخب محلي كلمة خطيرة لا اعرف سوى منتخب واحد هو الذي يجب على عموتة ان يدربه
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