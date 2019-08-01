عموتة يدرّب المنتخب المحلي وروبيرت مديرا تقنيا

هسبريس من الرباط

أعلن المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التعاقد رسميا مع أوشن واين روبيرت، من ويلز (بلاد الغال)، للإشراف على الإدارة التقنية، بموجب عقد يمتد لخمس سنوات بداية من شهر شتنبر 2019.

وأوردت الجامعة، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن "أوشن واين روبيرت راكم تجربة في ميدان الإدارة التقنية والتكوين، حيث سبق أن اشتغل مديرا تقنيا لويلز منذ سنة 2007 إلى يوليوز 2019، كما عمل أيضا خبيرا ومديرا للتكوين للاتحاد الأوربي لكرة القدم".

كما كشفت الجامعة إسناد تدريب المنتخب المحلي إلى الإطار الوطني المغربي الحسين عموتة، والفرنسي باتريس بوميل مدربا للمنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، فيما تم تثبيت جمال سلامي مدربا لمنتخب أقل من 20 سنة، في حين ستستكمل تسمية مدربي باقي الفئات الأخرى في الأيام القليلة المقبلة.