24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:57
|06:36
|13:39
|17:18
|20:32
|21:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الأمن يوقف شخصا ويحجز سكينا بوكالة بنكية
- 2070 موظف أمن يستفيدون من الحركة الانتقالية
- جثة فوق سطح مسجد تستنفر الشرطة بورزازات
- أغماني: مشروع قانون الإضراب يخرق مكتسبات الشغّيلة المغربية
- عدمية حداثية
تقارير رسمية تحيط وضع النمو الاقتصادي للمملكة بشكوك عميقة (5.00)
- هؤلاء وزراء وكتاب دولة مرشحون لمغادرة "سفينة التعديل الحكومي" - (118)
- المغرب يقتني 24 طائرة هليكوبتر "أباتشي" بقيمة 1.5 مليار دولار - (95)
- خليلهودزيتش يقترب من خلافة رونار في تدريب المنتخب المغربي - (80)
- عيد الأضحى يوم الإثنين 12 غشت .. هسبريس تهنئ زوارها الكرام - (64)
- توجيهات الملك محمد السادس تدفع لفتيت إلى الاجتماع بالولاة والعمال - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سيّدة حكّام أوروبا تقود نهائي ليفربول وتشيلسي
عين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرنسية ستيفاني فرابار لإدارة نهائي الكأس الأوروبية الممتازة، التي ستجمع في الـ14 من شهر غشت الجاري، بإسطنبول، بين ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين، لتكون بذلك أول امرأة تقود مباراة في مسابقة أوروبية كبرى للرجال.
وسبق لفرابار أن أدارت مباريات للرجال حيث حظيت بشرف أن تكون أول امرأة تقود مباريات الدوري الفرنسي للدرجة الثانية وسترتقي الموسم المقبل إلى الدرجة الأولى.
وأوضح الاتحاد في بيان له اليوم الجمعة أن فرابار البالغة 35 عاما حصلت في يوليوز على شرف تحكيم المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات بين الولايات المتحدة وهولندا في ليون (فرنسا).
كما أدارت أيضا مباراة نصف نهائي كأس أوروبا للسيدات عام 2017 بين هولندا المضيفة وإنكلترا، إضافة إلى نهائي كأس أوروبا عام 2012 للسيدات لدون 19 عاما في تركيا أيضا.
وكشف الاتحاد الأوروبي أن الفرنسية مانويلا نيكولوزي والإيرلندية ميشيل أونيل ستكونان الحكمتين المساعدتين لفرابار، كما كان الحال في نهائي كأس العالم للسيدات الذي حسمته الولايات المتحدة على حساب هولندا 2-صفر واحتفظت بالتالي باللقب.