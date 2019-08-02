تركي آل الشيخ يقتني نادي ألميريا بـ27 مليون أورو

هسبريس - إفي

استحوذ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس السابق للاتحاد العربي لكرة القدم، تركي آل الشيخ، على ملكية نادي ألميريا الإسباني، مقابل نحو 20 مليون يورو، وفقا لتقارير إخبارية.

ونشر موقع النادي صورة لآل الشيخ مرتديا قميص ألميريا، الأحمر والأبيض، رفقة المالك السابق للنادي ألفونسو غارثيا، مالك النادي منذ عام 2003.

كما نشر مقطع فيديو للمسؤول السعودي أثناء خروجه من مكتب التوثيق في ألميريا، عقب توقيعه على عقود نقل الملكية، وسط حشد إعلامي.

وذكر موقع "ايديال" الإخبار الإسباني أن آل الشيخ دفع 20 مليون يورو نقدا، إضافة لسبعة ملايين أخرى لتسوية ديون النادي الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية.

وأصبح آل الشيخ بهذا الشكل أول رئيس أجنبي لنادي ألميريا، الذي تأسس في عام 1989 وسبق أن شارك لعدة مواسم في دوري الدرجة الأولى "لا ليغا"، والمالك الثالث له.

ويسعى المالك السعودي الجديد للنادي إلى تعزيز صفوفه قبل أسبوعين على انطلاق الدوري. ويتوقع أن يبلغ آل الشيخ مدرب الفريق، أوسكار فرنانديز، بضرورة رحيله.