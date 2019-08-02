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الرئيسية | رياضة | الإسباني أودريوزولا يتولى تدريب المغرب التطواني

الإسباني أودريوزولا يتولى تدريب المغرب التطواني

الإسباني أودريوزولا يتولى تدريب المغرب التطواني
هسبريس - و.م .ع
الجمعة 02 غشت 2019 - 15:38

المغرب التطواني يتعاقد مع المدرب الإسباني أنخيل إدواردو بياديرو أودريوزولا لموسم واحد

أعلن نادي المغرب التطواني، مساء الخميس، عن التعاقد مع المدرب الإسباني أنخيل إدواردو بياديرو أودريوزولا لموسم واحد.

وأوضح النادي، في بلاغ نشر على موقعه الرسمي، أن التعاقد مع المدرب أنخيل بياديرو، البالغ من العمر 50 سنة، جاء لتولي تدريب فريق الحمامة البيضاء خلفا للمدرب المغربي طارق السكتوي.

وقد سبق لأنخيل بياديرو أن أشرف على تدريب العديد من الفرق الإسبانية، كان آخرها فريق راسينغ سانتاندير، الذي خاض رفقته 73 مباراة، فاز في 44 منها وتعادل في 14 وانهزم في 15.

وباشر المدرب أنخيل بياديرو مهامه بفريق المغرب التطواني بخوض حصة تدريبية مساء الخميس بملعب سانية الرمل رفقة لاعبي النادي.

كما أعلن نادي المغرب التطواني عن التعاقد مع 8 لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية لـ"تعزيز الترسانة البشرية ببعض اللاعبين المجربين وتقديم الإضافة وإعادة الفريق إلى توهجه".

في هذا الإطار تعاقد المغرب التطواني مع النيجيري طوني إيدجوماريجوي، والمالي عبدولاي سيسوكو، والإسباني مارتين بينغوا دييز، وعادل الحسناوي والحارس مراد إيزم، والمدافعين حمزة الموساوي وعبد الواحد الشخصي، والمهاجم عدنان الوردي.

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