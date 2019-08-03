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كُتّاب وآراء
نادي ألكمار يطلب 10 ملايين أورو مقابل الإدريسي
تَتنافس أندية الدوري الإيطالي الممتاز على نيل خدمات الدولي المغربي أسامة إدريسي، نجم أزد ألكمار الهولندي، بغية التعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.
وحسب مصادر إيطالية ترغب أندية أيس ميلان وفيورنتينا وأيس روما في الاستفادة من خدمات المهاجم المغربي، كما انضاف فريق بولونيا للأندية الراغبة في جلب إدريسي إلى صفوفها إذ تحذوه رغبة إغلاق الصفقة في أقرب وقت ممكن.
وأضافت المصادر نفسها أن إدارة أزد ألكمار حددت سعر المهاجم المغربي في 10 ملايين أورو للأندية الراغبة في ضمه بالمركاتو الصيفي الحالي.
من جانبه، لا يمانع المهاجم المذكور في خوض تجربة جديدة خارج الديار الهولندية ويعتبر الانتقال إلى "الكالشيو" تجربة مغرية، وبالرغم من رغبة بولونيا القوية في نيل خدمات اللاعب فإن السعر المحدد يشكل عائقا لدى إدارته.
ويرغب مسؤولو بولونيا في بدء المفاوضات بشكل رسمي مع نظرائهم من ألكمار مقابل الوصول إلى حل نهائي ورسمي يفضي إلى نقل مهاجم "الأسود" صوب الكالشيو ابتداء من الموسم الجديد.