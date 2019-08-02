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كُتّاب وآراء
كارتيرون يكشف قائمة الرجاء لدوري أبطال إفريقيا
كَشَفَ الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الرجاء الرياضي لكرة القدم، عن قائمة "الخضر" المختارة للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا 2019-2020، إذ سيواجه "النسور" في الدور التمهيدي فريق بريكاما يونايتد الغامبي.
واختار المدرب الفرنسي 25 لاعبا ضمن قائمته التي ستشارك في دوري الأبطال والتي ضمت كل نجوم الفريق يتقدمهم عبد الإله الحافيظي، رغم أنه لا زال يواصل علاجه من الإصابة التي ألمت به في كأس السوبر الإفريقي أمام الترجي الرياضي التونسي.
كما عرفت قائمة كارتيرون وجود الوافد الجديد حميد أحداد الذي استقدمه الفريق على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء من فريق الزمالك المصري، ومحسن متولي العائد إلى فريقه الأم بعد تجربة احترافية بالخليج بالإضافة إلى نغوما والمالي كوليبالي وعمر العرجون العائد إلى بيته بعد تجربة احترافية رفقة اتحاد طنجة.
وبعد غياب دام أربع سنوات، يعود الرجاء الرياضي إلى مسابقة دوري الأبطال الإفريقية بعدما أنهى مسابقة الدوري المحلي الموسم المنقضي باحتلاله للمركز الثاني في جدول الترتيب ليمثل رفقة غريمه التقليدي الوداد (بطل الدوري) الكرة المغربية في دوري الأبطال.
وجاءت القائمة كالتالي: أنس الزنيتي ـ محمد بوعميرة ـ الحداوي ـ بدر بانون ـ عبد الجليل جبيرة ـ عبد الرحيم شاكير ـ إلياس الحداد ـ ساليف كوليبالي ـ غازوت ـ عمر بوطيب ـ مدكور ـ فابريس نغاه ـ درويش ـ محسن متولي ـ نغوما ـ زكرياء هبطي ـ عبد الإله الحافيظي ـ محمد الدويك ـ أيوب ناناح ـ عمر العرجون ـ إصلاح- زكرياء الوردي ـ محمود بنحليب ـ حميد أحداد ـ سفيان رحيمي.