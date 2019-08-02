24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5706:3613:3917:1820:3221:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. لقاءات سريّة تحوّل الرباط إلى عاصمة حلّ أزمات الشرق الأوسط (5.00)

  2. التواصل بين الأزواج (5.00)

  3. خط جوي بين البيضاء وكوالالمبور لجلب السياح (5.00)

  4. انقطاع الماء الشروب يثير الغضب في سيدي إفني‬ (5.00)

  5. تقارير رسمية تحيط وضع النمو الاقتصادي للمملكة بشكوك عميقة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | كارتيرون يكشف قائمة الرجاء لدوري أبطال إفريقيا

كارتيرون يكشف قائمة الرجاء لدوري أبطال إفريقيا

كارتيرون يكشف قائمة الرجاء لدوري أبطال إفريقيا
أوعنا بلعيد
الجمعة 02 غشت 2019 - 19:39

كَشَفَ الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الرجاء الرياضي لكرة القدم، عن قائمة "الخضر" المختارة للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا 2019-2020، إذ سيواجه "النسور" في الدور التمهيدي فريق بريكاما يونايتد الغامبي.

واختار المدرب الفرنسي 25 لاعبا ضمن قائمته التي ستشارك في دوري الأبطال والتي ضمت كل نجوم الفريق يتقدمهم عبد الإله الحافيظي، رغم أنه لا زال يواصل علاجه من الإصابة التي ألمت به في كأس السوبر الإفريقي أمام الترجي الرياضي التونسي.

كما عرفت قائمة كارتيرون وجود الوافد الجديد حميد أحداد الذي استقدمه الفريق على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء من فريق الزمالك المصري، ومحسن متولي العائد إلى فريقه الأم بعد تجربة احترافية بالخليج بالإضافة إلى نغوما والمالي كوليبالي وعمر العرجون العائد إلى بيته بعد تجربة احترافية رفقة اتحاد طنجة.

وبعد غياب دام أربع سنوات، يعود الرجاء الرياضي إلى مسابقة دوري الأبطال الإفريقية بعدما أنهى مسابقة الدوري المحلي الموسم المنقضي باحتلاله للمركز الثاني في جدول الترتيب ليمثل رفقة غريمه التقليدي الوداد (بطل الدوري) الكرة المغربية في دوري الأبطال.

وجاءت القائمة كالتالي: أنس الزنيتي ـ محمد بوعميرة ـ الحداوي ـ بدر بانون ـ عبد الجليل جبيرة ـ عبد الرحيم شاكير ـ إلياس الحداد ـ ساليف كوليبالي ـ غازوت ـ عمر بوطيب ـ مدكور ـ فابريس نغاه ـ درويش ـ محسن متولي ـ نغوما ـ زكرياء هبطي ـ عبد الإله الحافيظي ـ محمد الدويك ـ أيوب ناناح ـ عمر العرجون ـ إصلاح- زكرياء الوردي ـ محمود بنحليب ـ حميد أحداد ـ سفيان رحيمي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.