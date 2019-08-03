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الرئيسية | رياضة | التراضي يُنهي تجرِبة المغربي خلوة بنادي ألميريا

التراضي يُنهي تجرِبة المغربي خلوة بنادي ألميريا

التراضي يُنهي تجرِبة المغربي خلوة بنادي ألميريا
أوعنا بلعيد
السبت 03 غشت 2019 - 08:20

أَصْبَحَ الدولي المغربي هشام خلوة، لاعبا حرا بعدما توصل إلى اتفاق ودي مع إدارة ناديه أليمريا الممارس في القسم الثاني بالدوري الإسباني، أفضى إلى فسخ العقد الذي يربط بينهما بالتراضي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وتقدَّم فريق ألميريا بالشكر للاعب خلوة جراء ما قدمه للمجموعة خلال الفترة التي قضاها برفقته متمنيا له التوفيق في مساره المقبل، وكتب النادي الإسباني عبر موقعه: "ألميريا وهشام يوافقان على إنهاء العقد الذي يربط بينهما بالتراضي"، علما أن عقده كان ساري المفعول إلى غاية 30 يونيو 2021.

وحسب مصادر إسبانية من بينها صحيفة "ماركا" فإن إدارة أليمريا فسخت عقد هشام خلوة (24 عاما)، بعدما أصبح خارج حسابات أوسكار فيرنانديز، المدرب الجديد للفريق، بعدما أعاره الفريق للعديد من الأندية في الدرجة الثانية والثالثة، من بينها الفريق الثاني لفريق سيلتا فيغو، ثم نادي كاستيلون، غير أنه فشل في الانتقال إلى فرق أكبر.

وظهرت بشكل واضح علامات عدم اقتناع المدرب الجديد بمستوى اللاعب المغربي إذ لم يشركه في أي مباراة ودية تأهبا لخوض الموسم الجديد الذي تراهن عليه المجموعة لتحقيق الصعود إلى القسم الممتاز.

يُشار إلى أن هشام خلوة، سبق له أن لعب مع المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة، وقاده إلى الفوز بالميدالية الذهبية خلال دورة ألعاب البحر المتوسط سنة ،2013 بعدما سجل هدف "الأشبال" الأول بينما أضاف آدم النفاتي الهدف الثاني خلال المباراة التي انتهت بضربات الترجيح، بعد أن انتهاء اللقاء أمام البلد المنظم تركيا بالتعادل الإيجابي هدفين لمثلهما.

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