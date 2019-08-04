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الرئيسية | رياضة | رفض عرض "برايتون" الإنجليزي يغضب النصيري

رفض عرض "برايتون" الإنجليزي يغضب النصيري

رفض عرض "برايتون" الإنجليزي يغضب النصيري
أوعنا بلعيد
الأحد 04 غشت 2019 - 09:22

رفض مسؤولو ليغانيس الإسباني لكرة القدم العرض الذي تقدم به نظراؤهم من برايتون الإنجليزي، من أجل التعاقد مع الدولي المغربي يوسف النصيري خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وعرضت إدارة برايتون 20 مليون أورو على نظيرتها من ليغانيس، بغية التعاقد مع المهاجم المغربي الشاب؛ لكن الفريق الإسباني رفض العرض، علما أنها المحاولة الثالثة التي قام بها الفريق الإنجليزي خلال الأيام الأخيرة على بُعد أسبوع واحد فقط من إغلاق نافذة الانتقالات.

ووفق ما ذكرته صحيفتي "ديلي ميل" البريطانية و"أس" الإسبانية ومصادر أخرى، فإن قرار ليغانيس القاضي برفض عرض برايتون أثار غضب اللاعب السابق لفريق المغرب الرياضي الفاسي، إذ يرغب في الخروج لخوض تجربة جديدة بالبريميليغ.

وأضافت المصادر نفسها أن النصيري عبّر عن غضبه، من خلال "ستوريات" نشرها عبر حسابه الرسمي على الموقع الاجتماعي "أنستغرام" قبل أن يعود لحذفها من بعد.

وكان المهاجم المذكور قد كتب، خلال "ستوري" الذي قام بحذفه لاحقا: "عندما يعد الشخص الكبير ويوافق على شيء معك ثم يأتي الصغير ويغير تلك المواقف"، وأضاف من بعد: "يبدو الأمر كما لو أنهم يقولون إنك تتعامل مع شيء بطريقة غير مباشرة، إنه أمر عائلي، كم هو محزن للغاية أن تشعر بسوء المعاملة من قبل أناس أظهروا لي أنهم يهتمون بالمال أكثر من اللازم".

وعلى الرغم من أن تبلغ قيمة فسخ عقد المهاجم الشاب 20 مليون أورو، وهو المبلغ نفسه الذي دفعه فريق باريتون على دفعتين، فإن الفريق الإنجليزي يريد ضم اللاعب عن طريق التفاوض مع إدارته ولا يريد دفع قيمة شرطه الجزائي لدى مقر الاتحاد الإسباني "لاليغا".

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