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كُتّاب وآراء
لاعب من ليبيا يعزز خط الهجوم بنادي اتحاد طنجة
عزّز فريق اتحاد طنجة لكرة القدم صفوفه بتعاقده رسميا مع الدولي الليبي صالح الطاهر، بموجب عقد يمتد لموسمين، قادما من فريق الأهلي طرابلس، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وتعاقد فارس البوغاز مع المهاجم الليبي البالغ من العمر 27 سنة، من أجل تعزيز الخط الهجومي وتقويته بعدما أشر الجزائري نبيل نيغيز، مدرب الفريق، على إتمام الصفقة.
وانضاف صالح الطاهر إلى كمال أيت الحاج، لاعب الوسط الذي أعلن الفريق تعاقده معه أيضا أمس الجمعة، قادما من أولمبيك آسفي علما أنه سبق أن حمل قميص شباب أطلس خنيفرة، الذي يلعب في القسم الوطني الثاني.
وكان الوافد الجديد على ممثل الكرة الطنجاوية قد بدأ مشواره من بوابة خليج سرت، وانتقل إلى اللعب في الأهلي طرابلس موسم 2017، وقدم معه أداء مميزا استدعي على إثره للمنتخب الليبي وشارك معه في بطولة "الشان" التي نظمت بالمغرب 2018، وسجل في البطولة 3 أهداف.
ويعتبر الطاهر المحترف الأجنبي الرابع في صفوف اتحاد طنجة، بعد الإيفواري مصطفى كمارا والسينغالي يوسف كوناتي والكونغولي موكوكو.