24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
03/08/2019
الأيام القادمة
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:58
|06:37
|13:39
|17:17
|20:31
|21:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
- بتر يد يوقع شابا وخليلته في قبضة أمن أكادير
- شكاوى زوار أكلمام أزكزا
- شرطي يجوب المدن المغربية على متن دراجة نارية
- صراع بركة وولد الرشيد يتصاعد قبل مؤتمر شبيبة حزب الاستقلال
- فرقة مكافحة العصابات توقف "ذي سوابق" بفاس
الحراك الجزائري يواجه العسكر وبقايا نظام بوتفليقة بـ"العصيان المدني" (5.00)
لقاءات سريّة تحوّل الرباط إلى عاصمة حلّ أزمات الشرق الأوسط (3.00)
- الحكومة ترفض مقترح تدريس أبناء الوزراء في المدرسة العمومية - (152)
- تدريب "أسود الأطلس" يبعد حليلوزيتش عن "راتب سمين" في فرنسا - (110)
- المستشارون يصادقون على "فرنسَة التّعليم" في ختام الدورة التشريعيّة - (64)
- رجال أعمال إسبان يشكون خسائر إغلاق "معبر بني أنصار" الحدودي - (53)
- الحراك الجزائري يواجه العسكر وبقايا نظام بوتفليقة بـ"العصيان المدني" - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
"سان جيرمان" يُبقي السيطرة على "كأس السوبر"
السبت 03 غشت 2019 - 14:43
توج نادي "باريس سان جيرمان" بلقب "كأس السوبر" الفرنسي لكرة القدم، للموسم السابع على التوالي، بعدما حقق انتصارا صعبا وتغلب على فريق رين بحصة 2 ـ 1، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب "شينزن" في الصين.
وافتتح أدرين هونو التسجيل لرين، في الدقيقة 13، ثم أدرك كيليان مبابي التعادل لسان جيرمان، في الدقيقة 57، قبل أن يسجل البديل أنخيل دي ماريا هدف الفوز لنادي العاصمة الفرنسية في الدقيقة 73 من عمر المواجهة.