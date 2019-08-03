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الرئيسية | رياضة | "سان جيرمان" يُبقي السيطرة على "كأس السوبر"

"سان جيرمان" يُبقي السيطرة على "كأس السوبر"

"سان جيرمان" يُبقي السيطرة على "كأس السوبر"
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 03 غشت 2019 - 14:43

توج نادي "باريس سان جيرمان" بلقب "كأس السوبر" الفرنسي لكرة القدم، للموسم السابع على التوالي، بعدما حقق انتصارا صعبا وتغلب على فريق رين بحصة 2 ـ 1، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب "شينزن" في الصين.

وافتتح أدرين هونو التسجيل لرين، في الدقيقة 13، ثم أدرك كيليان مبابي التعادل لسان جيرمان، في الدقيقة 57، قبل أن يسجل البديل أنخيل دي ماريا هدف الفوز لنادي العاصمة الفرنسية في الدقيقة 73 من عمر المواجهة.

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