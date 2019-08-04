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الرئيسية | رياضة | ضمك السعودي يرغب في ضم نجم حسنية أكادير

ضمك السعودي يرغب في ضم نجم حسنية أكادير

ضمك السعودي يرغب في ضم نجم حسنية أكادير
أوعنا بلعيد
الأحد 04 غشت 2019 - 02:35

يرغب مسؤولو فريق ضمك السعودي لكرة القدم، الوافد حديثا على قسم المحترفين، في تدعيم صفوفه بلاعب جديد من البطولة الوطنية الاحترافية تأهبا لخوض منافسات الموسم الكروي المقبل.

وحسب مصادر سعودية، فإن إدارة ضمك السعودي حددت اللاعب المهدي أوبيلا، لاعب حسنية أكادير، من أجل التعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما قدم أداء متميزا رفقة الغزالة السوسية الموسم المنقضي.

ووفق المصادر ذاتها، فقد دخل الفريق السعودي في مفاوضات مع المهدي أوبيلا، بغية إقناعه بالعرض المقدم والحصول على موافقته النهائية؛ وهو ما سيمكنه من الانتقال إلى صفوف الفريق والانضمام إلى المجموعة التي تريد تقديم مستويات كبيرة بالموسم الجديد.

يشار إلى أن فريق ضمك السعودي كان قد تعاقد مع كل من زكرياء حدراف في صفقة انتقال حر، ومحسن ياجور من نادي الرجاء الرياضي، خلال المركاتو الصيفي الحالي.

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